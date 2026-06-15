Los médicos murcianos harán huelga indefinida después de verano por el "empeño de Sanidad" en seguir adelante con el Estatuto Marco

Los médicos de la Región de Murcia estuvieron representados este lunes en el arranque de la quinta y última semana de la actual oleada de huelga médica y facultativa nacional contra el borrador del Estatuto Marco.

Delegados de sindicatos médicos de toda España, incluido el Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM, junto a sanitarios de todo el país, se dieron cita frente al Ministerio de Sanidad para continuar exigiendo una negociación real que dé respuesta a las reivindicaciones de la profesión.

Ante lo que consideran una "ausencia total de propuestas" de los responsables ministeriales, el "nulo avance en el conflicto" mantenido hasta ahora y el "empeño de Sanidad" en seguir adelante con la tramitación del texto, las organizaciones sindicales que integran el Comité de Huelga han decidido escalar en las movilizaciones y convocar una huelga indefinida tras los meses de verano, un período en el que la situación para los profesionales se complica aún más por lo exiguo de las plantillas médicas sin apenas suplencias, "con la consiguiente sobrecarga para poder tener el descanso vacacional preceptivo y necesario". Por tanto, las movilizaciones estatales quedarán suspendidas durante el verano y se reanudarán al finalizar el mismo.

Exigen un Estatuto propio, la implantación de una jornada laboral de 35 horas y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones

El Comité de Huelga asegura que si no se produce ningún cambio tras las huelgas consumadas y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo, que giran en torno a la creación de un Estatuto propio, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Lamentan que durante estos meses, ninguna de las reivindicaciones han sido atendidas. Por este motivo, advierten de que no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano.

Este lunes se han suspendido 1.265 consultas externas, 51 cirugías, 143 pruebas y 1.710 consultas de Atención Primaria en la Región

Por último, las organizaciones sindicales quieren mostrar su total apoyo al creciente número de profesionales que está decidiendo dejar de hacer toda actividad extraordinaria voluntaria, a la vez que lamentan los problemas que los paros puedan ocasionar en los pacientes, recordando que el fin último del conflicto es mejorar las condiciones en las que ejercen los profesionales para garantizar la mayor calidad asistencial y la máxima seguridad clínica en el Sistema Nacional de Salud.

Solo en la Región de Murcia, este 15 de junio se han suspendido 1.265 consultas externas, 51 cirugías, 143 pruebas y 1.710 consultas de Atención Primaria. Desde la Consejería de Salud informan de que el seguimiento medio de la huelga es del 9,45%.