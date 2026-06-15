La deuda del SMS alcanzó los 3.724 millones de euros en 2023

Ruinosa cuenta general de la Comunidad Autónoma en 2023. El patrimonio neto negativo alcanzó los 9.667 millones de euros, 2.273 millones más que el año anterior; el desahorro económico-patrimonial es de 2.501 millones, cuando en 2022 fue de 227 millones; y el fondo de maniobra negativo fue de 1.583,8 millones de euros, casi un 400% más que un año antes.

Como viene siendo costumbre, el Servicio Murciano de Salud continúa lastrando las cuentas regionales, con una deuda de 3.724 millones de euros, 701 millones más que en 2022. De hecho, el 99,84% del ajuste del remanente de tesorería señalado en la cuenta general de 2023 se explica por la configuración jurídica del Servicio Murciano de Salud (SMS), aseguró el interventor general de la Comunidad, David Rodríguez, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en la Asamblea Regional de este lunes.

La desaladora de Escombreras acumula 32,4 millones en pérdidas y un fondo de maniobra negativo de 21,8 millones

La desaladora de Escombreras acumula 32,4 millones en pérdidas, un fondo de maniobra negativo de 21,8 millones y un patrimonio neto de –13,8 millones.

Por otra parte, la deuda financiera de la Comunidad alcanzó en 2023 los 12.139 millones, 744 millones más que el año anterior, mientras que la deuda comercial con proveedores subió hasta 357,5 millones, un 41% más, incumpliendo reiteradamente el Periodo Medio de Pago. Además, el INFO sigue sin recuperar 30,4 millones en avales pendientes desde 2010.

Son datos que refleja el informe del Tribunal de Cuentas de ese año, y que Rodríguez achacó a la infrafinanciación presupuestaria de la Región de Murcia, que queda lastrada por la falta de actualización del Sistema de Financiación Autonómica, caducado en 2014.

Un balance demoledor, cualquier empresa estaría ya disuelta Alfonso Martínez Baños — Diputado PSOE Asamblea

Sin embargo, los grupos de la oposición al Gobierno autonómico no quedaron satisfechos con esas explicaciones. "Mientras la Comunidad afirmaba disponer de un remanente positivo de 1.893 millones, el Tribunal de Cuentas concluye que está sobrevalorado en 3.758,8 millones, lo que sitúa el remanente real en –1.865 millones de euros", aseveró el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños. "En cuanto al déficit, el Gobierno regional había previsto un 0,3% del PIB, pero finalmente alcanzó el 2,3%. Es decir, según el Tribunal de Cuentas, gastamos 908 millones de euros más de los previstos", añadió.

El parlamentario destacó que "el tribunal también corrige el resultado presupuestario, que pasa de un supuesto superávit de 306 millones a un saldo negativo de 131,2 millones, peor aún que en 2022. Un balance demoledor, cualquier empresa estaría ya disuelta", sentenció.

No se puede escudar toda la gestión de las cuentas de la Comunidad en el sistema de financiación autonómica Rubén Martínez Alpañez — Diputado Vox Asamblea

También reprobó al interventor el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez. "No se puede escudar toda la gestión de las cuentas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el sistema de financiación autonómica, cuando en términos reales la Comunidad es una de las que más gasta en sanidad por habitante en todo el país. Si eres de los que menos ingresos tienen, no puedes justificar la insuficiencia en la prestación de servicio en que tiene su infrafinanciación cuando eres el que más el que más está gastando y el que peor el servicio está prestando".

José Ángel Antelo, del Grupo Mixto, enumeró algunas de las "malas decisiones" que, según él, se tomaron en la Comunidad, como la desaladora de Escombreras, "que lo único que ha producido hasta el día de hoy han sido facturas"; o el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, cuya gestión hay que cambiar a manos privadas "para que deje de generar rendimientos negativos".

El déficit acumulado del SMS no es un error de gestión; es la consecuencia de mantener una sanidad de primera con una financiación de tercera Carlos Albaladejo — Diputado PP Asamblea

Pese a las cifras contundentes del informe del Tribunal de Cuentas, el diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo subrayó que el organismo "valida y confirma la solidez de la gestión económica del Gobierno regional, a pesar del castigo de Pedro Sánchez en materia de financiación".

"Una vez reconocida la infrafinanciación autonómica, ¿puede exigirse a una comunidad cumplir plenamente los objetivos financieros cuando está sistemáticamente infrafinanciada?", se preguntó Albaladejo. "Aun así, no estamos ante ningún colapso, sino ante una administración que funciona, rinde cuentas y es fiscalizada con normalidad", agregó.

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En cuanto al SMS, que representa casi el 40% del presupuesto regional, Albaladejo apuntó que "el tribunal señala un déficit acumulado que no es un error de gestión; es la consecuencia de mantener una sanidad de primera con una financiación de tercera".