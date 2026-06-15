Carlos Alcaraz se muda a La Casita de Bad Bunny y hasta la lluvia acaba formando parte del espectáculo

Carlos Alcaraz sigue sin poder coger la raqueta, pero eso no significa que se haya quedado en casa. El tenista de El Palmar apareció el pasado domingo como uno de los invitados estrella en 'La Casita' del noveno concierto de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, un espacio que se ha convertido en el termómetro del 'star system' cada noche que el artista puertorriqueño toma el escenario.

Y la noche no fue precisamente tranquila. Una lluvia casi torrencial castigó Madrid durante el show, obligando incluso a los trabajadores del equipo de producción a limpiar el techo de la ya icónica caseta antes de que Benito Martínez Ocasio subiera a él junto a Lunay para interpretar bajo el aguacero su colaboración de 2019, 'Soltera Remix'. Nada detuvo el espectáculo.

En ese ambiente, y ante un estadio entregado, el murciano disfrutó de uno de los momentos más exclusivos de la gira, ese segmento central inspirado en las viviendas tradicionales de Puerto Rico donde Bad Bunny convoca a un selecto grupo de famosos y espectadores elegidos entre el público. Junto a Alcaraz también estuvo la creadora de contenido RoRo, y los fans del artista no tardaron en difundir los vídeos en redes sociales.

Un 'Alcaraz modo espectador' que no descansa

La aparición del tenista llega en uno de los momentos más delicados de su temporada. El murciano lleva semanas apartado de la competición tras notar una molestia en la muñeca durante el Barcelona Open, su último partido oficial. Desde entonces, ha encadenado ausencias en Madrid, Roma, Roland Garros y toda la gira de hierba, dejando un hueco enorme en el circuito que solo él puede llenar.

Su exentrenador Juan Carlos Ferrero, con quien el de El Palmar se separó el pasado año, reconocía recientemente en el Corriere della Sera que echa de menos verle competir. "Su manera de estar en la pista: agresivo, pero siempre con una sonrisa. Lo vi crecer desde los 15 años, alcanzando niveles que no creía posible. Con él tenías la sensación constante de que estabas escribiendo la historia de este deporte", afirmaba el técnico alicantino.

Mientras espera recuperarse y volver a las pistas, Alcaraz aprovechó la noche del domingo para disfrutar del que está siendo uno de los espectáculos del año en España. Es cierto que no lo hizo en primera fila, pero disfrutó del show en el lugar donde solo llegan los elegidos.

'La Casita', el escaparate del momento

Desde que Bad Bunny aterrizó en el Metropolitano el pasado 30 de mayo para una residencia de diez conciertos, 'La Casita' no ha parado de generar titulares. En las primeras noches, el escenario secundario acogió a figuras como Penélope Cruz, Ana de Armas, Ester Expósito, Luis Tosar o los madridistas Álvaro Carreras y Dani Ceballos. Más adelante pasaron por allí el exmadridista Marcelo Vieira o las creadoras de contenido Lola Lolita y Marta Díaz, entre otros.

Este lunes, 15 de junio, el Metropolitano acoge la última cita española de Bad Bunny antes de que el artista ponga rumbo a Alemania. La pregunta que muchos se hacen es quién será el próximo invitado sorpresa. Lo que ya nadie duda es que, sea quien sea, tendrá difícil superar la noche en la que Carlos Alcaraz se coló bajo la lluvia en 'La Casita'.