Antonia María Cruz, la nueva voz de la Región en COAG: "No podemos depender de terceros países para garantizar la alimentación"

La jumillana Antonia María Cruz acaba de incorporarse a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional de COAG, elegida en la XVI Asamblea General. Agricultora vinculada al secano del Altiplano murciano y técnica especializada en ayudas agrarias desde hace más de 15 años, afronta esta nueva etapa con la intención de llevar la voz del campo murciano a los órganos de decisión nacionales. Sequía, agua, rentabilidad, relevo generacional o presión de los fondos de inversión son algunos de los desafíos que analiza en esta entrevista.

Acaba de incorporarse a la nueva Ejecutiva Nacional de COAG. ¿Qué responsabilidades asumirá?

Hemos culminado la fase de organización. En la asamblea de hace unas semanas se eligieron los miembros de la Ejecutiva Nacional y el pasado 2 de junio hubo una reunión en Madrid para repartir áreas y sectores de trabajo. La idea es que cada uno asuma responsabilidades en función de su experiencia y del conocimiento que tenga de determinados cultivos o territorios. Las responsabilidades que han recaído en mí son frutas y hortalizas, frutos secos, aceite de olivar, arroz y forrajes, semillas y nuevas técnicas de edición genética, juventudes agrarias, relevo generacional, seguros agrarios, fiscalidad y relaciones laborales.

Háblenos un poco de su trayectoria y de su explotación agrícola.

Soy licenciada en Derecho y llevo más de 15 años trabajando en organizaciones agrarias, sobre todo en la gestión y tramitación de ayudas de la PAC y otras políticas agrarias. En cuanto a la explotación familiar, estamos en la zona de Jumilla y Yecla, dentro de la Denominación de Origen Jumilla, con cultivos tradicionales de secano, principalmente viñedo, además de almendro y olivar. Es un secano árido muy condicionado por el clima. Los últimos años de sequía han sido durísimos y han provocado pérdidas importantes de producción y de rentabilid

¿Este año las lluvias han dado algo de respiro?

Este año está siendo excepcional. En nuestra zona, alcanzar entre 400 y 500 litros al año prácticamente es un éxito. Veníamos de años por debajo de los 300 litros, hasta el punto de que el Ministerio declaró la zona como secano árido. Además, las lluvias llegaban muy concentradas y luego pasábamos seis o siete meses sin apenas precipitaciones. Eso provocó muchísimo estrés hídrico en las plantaciones. Hubo pérdida de cultivos y muchas explotaciones quedaron al límite de la rentabilidad.

Su llegada coincide con una Ejecutiva paritaria y con un importante relevo generacional dentro de COAG. ¿Qué supone para usted?

Es importante porque podemos aportar la realidad y las necesidades de territorios como la Región de Murcia, que atraviesan un momento muy delicado. Tenemos grandes retos por delante. El principal es el agua. Estamos pendientes de la Directiva Marco del Agua y de posibles recortes en las dotaciones de regadío. Para Murcia eso es fundamental. Necesitamos un pacto nacional del agua que garantice la continuidad de nuestra agricultura. También nos preocupa muchísimo la próxima reforma de la Política Agraria Común. En zonas vulnerables como el secano murciano, si desaparecen ayudas del desarrollo rural, el campo quedaría contra las cuerdas. Hay explotaciones que sobreviven gracias a esos apoyos. Sin ellos, el abandono sería inevitable y eso afectaría también al relevo generacional.

La nueva Ejecutiva Nacional de COAG, liderada por Andrés Góngora, en la imagen junto a Antonio María Cruz, durante la celebración de la XVI Asamblea de la organización agraria. / COAG

El nuevo secretario general de COAG, Andrés Góngora ha reivindicado el modelo de agricultura familiar. ¿Está en riesgo en la Región Murcia?

Sí, claramente. El modelo de agricultura familiar se está viendo muy afectado. Cada vez hay más presión de grandes fondos de inversión que compran tierras y concentran producción. En el Congreso se dieron datos muy preocupantes: un porcentaje muy reducido de propietarios controla casi la mitad del valor de la producción agraria nacional. Eso deja al agricultor profesional en desventaja. Quien tiene pequeñas o medianas explotaciones no puede competir en igualdad de condiciones con grandes empresas que manejan enormes volúmenes y tienen mucha más capacidad financiera. La consecuencia es que muchas familias abandonan porque los números no salen.

¿Qué papel juegan en ese contexto las macroplantas solares?

El problema es complejo. Muchos agricultores mayores, con pensiones muy bajas y sin relevo generacional, terminan aceptando contratos con empresas energéticas para completar ingresos. Es comprensible desde el punto de vista personal. Pero desde COAG creemos que no puede hacerse a costa de perder suelo agrícola.Si el territorio acaba ocupado por grandes plantas solares y fondos de inversión, el acceso a la tierra será cada vez más difícil para los jóvenes agricultores. Y eso compromete el futuro del campo. En zonas como Jumilla o Yecla, el viñedo y las denominaciones de origen forman parte de nuestra identidad y del mantenimiento del territorio. No podemos desligar la tierra de la actividad agraria.

Otro de los grandes debates es el de los acuerdos comerciales con terceros países...

Sí, porque existe una competencia desleal evidente. Aquí en Europa tenemos normas fitosanitarias muy estrictas y limitaciones muy importantes en productos autorizados. Eso reduce rendimientos y aumenta costes. Mientras tanto, llegan productos de terceros países producidos con sustancias prohibidas aquí y con costes mucho más bajos. En un viñedo europeo podemos obtener 3.000 o 4.000 kilos por hectárea, mientras que en otros países llegan a 20.000. Si además compiten con menos exigencias ambientales y laborales, el agricultor europeo no puede defender sus precios. Eso provoca hundimiento de mercados, caída de rentabilidad y abandono de explotaciones. Europa debería exigir reciprocidad. Si aquí se obliga a producir bajo unas condiciones muy estrictas, las importaciones deberían cumplir exactamente los mismos requisitos.

¿Qué mensaje quiere trasladar a agricultores y ganaderos murcianos en esta nueva etapa?

Mi objetivo es ayudar al sector en todo lo posible porque estamos en una fase crítica. Hay una enorme inestabilidad geopolítica, subida de costes, exceso de burocracia y cambios normativos constantes. Además, muchas veces se criminaliza al agricultor cuando realmente somos quienes producimos alimentos de calidad y mantenemos vivos los territorios rurales. Tenemos que conseguir que la sociedad entienda que la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos. No podemos depender de terceros países para alimentarnos. El campo fija población, mantiene pueblos vivos y garantiza nuestra soberanía alimentaria. Lo que pedimos es algo básico: poder vivir dignamente de nuestro trabajo.

Usted ha trabajado muchos años junto a Miguel Padilla. ¿Qué valoración hace de su etapa?

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Miguel Padilla ha sido un referente. Le hicimos un homenaje muy merecido en el Congreso porque ha dedicado su vida a defender el campo. Ha trabajado siempre al máximo nivel y con una enorme dedicación. Para todos nosotros es un compañero y un amigo, y su labor quedará siempre en la historia de COAG.