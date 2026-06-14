La tercera convocatoria de exámenes náuticos de recreo se celebrará a finales de noviembre

Los exámenes náuticos de recreo aún tienen una tercera convocatoria en el calendario 2026 para aquellos que no se hayan presentado a la segunda, que se ha celebrado este fin de semana, o a la primera que tuvo lugar en marzo. Concretamente, tendrá lugar entre los días 21 y 22 de noviembre.

Superar estos exámenes teóricos y prácticos otorga el permiso para gobernar embarcaciones de ocio como yates o motos acuáticas. El tamaño y la distancia permitida de navegación dependen de la titulación que se obtenga.

En la web de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial se encuentran todos los exámenes que se han realizado desde 2015

No obstante, cabe resaltar que los aspirantes deberán presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma entre el 13 y el 28 de octubre.

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial mantiene en su página web un histórico de todas las convocatorias celebradas en la Región de Murcia desde el año 2015. En este archivo se encuentran los cuestionarios y las soluciones de las pruebas que se realizan cada año para la obtención del título que los aspirantes pueden utilizar para estudiar.

El Gobierno municipal considera que mantener estas pruebas en público es una forma de "reforzar la transparencia de los procesos de acceso a las titulaciones náuticas de recreo".

Para cualquier otra duda, los interesados pueden consultar la página web del Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) donde se puede ver toda la información relativa a este título, incluidas las convocatorias, información sobre la estructura de los exámenes, escuelas náuticas autorizadas, los procedimientos de expedición y renovación de títulos.

Los examinadores explican los detalles a los alumnos en los momentos previos. / CARM

Más de 1.600 aspirantes se presentaron este fin de semana

Este fin de semana se celebraron las pruebas referentes a la segunda convocatoria. De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno regional, se presentaron un total de 1.626 personas a los exámenes teóricos.

Teniendo en cuenta la primera vuelta -en marzo-, en lo que va de año se han presentado 3.324 personas (1.698 en la primera vez). A falta de los resultados de la segunda vuelta, cabe destacar que el porcentaje de aprobados hasta el momento es del 90%.

Los exámenes de este fin de semana se han tuvieron lugar en las aulas de la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. El sábado los aspirantes se jugaban el título de Capitán de Yate y Patrón de Yate, con 170 y 213 aspirantes, respectivamente; el sábado, en cambio, las pruebas han sido para las titulaciones de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) en las que hubo 1.085 personas matriculadas, y Patrón para Navegación Básica (PNB) con 159 aspirantes.

Entre todas las convocatorias de 2025 se inscribieron un total de 4.916 personas y, la mayoría -3.165 aspirantes- optaron al título de Patrón de Embarcaciones de Recreo. Esta última, que repite como la más demandada en 2026, permite gobernar embarcaciones de hasta 24 metros de eslora y navegación a una distancia máxima de 12 millas de la costa.

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Para Agustín Osete, director general de Litoral y Puertos, la elevada participación refleja el creciente interés por la navegación de recreo en la Región de Murcia. Subrayó que desde el Ejecutivo regional pretenden ofrecer procesos "accesibles, transparentes y con todas las garantías para los aspirantes".