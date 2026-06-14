La Región de Murcia insiste con el mercado asíatico y expone sus productos alimentarios en Seúl

La Región de Murcia sigue mostrando interés por el mercado asiático. Esta vez, el Gobierno regional ha informado de una visita de una delegación murciana de empresas que tuvo lugar en Seúl, capital de Corea del Sur.

Se trata una feria en la que seis empresas murcianas del sector de las bebidas y la alimentación dejaron ver sus productos con el objetivo de atraer nuevos compradores y crecer en el mercado. La exposición tuvo lugar entre el 9 y el 12 de junio.

Concretamente, participaron Dulceplus Golosinas, Rubio Snacks, Tarbal Food, Cofrutos, BrandsXpansion Trade y Creative Food Concept. A través de una nota de prensa, la Comunidad indicó que el certamen está orientado al negocio entre compañías, especialmente entre aquellas que trabajan con productos frescos, procesados, cárnicos, snacks, confitería, bebidas, gourmet, ingredientes y productos vinculados a nuevas tendencias de consumo.

La Región de Murcia fue la tercera provincia con más exportaciones hacia Corea del Sur

Cabe recordar que la semana pasada el Ejecutivo regional anunció acciones para fortalecer el vínculo comercial con economías emergentes de Asia como Vietnam o Filipinas. En ese caso también participaron seis empresas de sectores como el vino, la comida, sistemas de irrigación, fertilizantes, abonos, moda y helados. Según informaron las reuniones se produjeron con distribuidores, almacenistas, importadores y prescriptores locales con el objetivo de "facilitar acuerdos comerciales y consolidar relaciones empresariales".

Seúl, un mercado creciente

El interés de la Región por Seúl se explica con los resultados que ofrece la Comunidad al respecto de las exportaciones a Corea del Sur. En este sentido el territorio al sureste de la península exportó el año pasado 117,15 millones de euros a este país, lo que supuso un incremento del 22% de las ventas frente al 2024.

Corea del Sur importa más del 80% de su consumo alimentario

La Región fue la tercera provincia que más vendió a este país. Los principales productos fueron: zumos, combustibles, preparaciones alimenticias, pescados, mariscos y carnes.

Por otra parte, el interés por Corea del Sur está fundamentado por su alta densidad poblacional -50 millones de habitantes- y su alto volumen de importación de comida. El territorio asiático importa más del 80% de su consumo alimentario.

Todo esto la convierten en un destino muy atractivo para las sociedades murcianas que, además, podrán romper con los destinos tradicionales y ampliar sus fronteras.

El certamen

El Seoul Food & Hotel es considerada la mayor feria internacional de hostelería y alimentación de Corea del Sur, así como uno de los principales escaparates de este ámbito en todo Asia.

Según subraya el Gobierno regional, la edición anterior de este evento contó con 1.600 expositores -la mitad pertenecientes a 51 países- y recibió más de 53.000 compradores profesionales.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín reafirmó que el objetivo de la expedición murciana a Seúl es "ocupar un espacio propio en una de las grandes plataformas comerciales de Asia".

En este sentido, Marín considera que aparecer en el pabellón de España con un identificador de "Región de Murcia" permite a las empresas "ganar visibilidad, abrir conversaciones con compradores estratégicos y reforzar la idea de calidad que tienen los productos locales".

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Recuerdan que todas estas actividades forman parte de la planificación para el año 2026 del Plan de Promoción Exterior que el Instituto de Fomento desarrolla en colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca. Un Plan que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder). Recuerdan que otro de los organismos impulsores es el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).