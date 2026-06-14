Iván Espinosa de los Monteros presenta Atenea en Murcia: "Estoy superbien ahora y no me quiero arruinar la vida volviendo a la política"

Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971) estará en Murcia el próximo miércoles, «a punto de ser expulsado» de Vox, según cree. Vuelve a la Región por motivos que nada tienen que ver con la formación de Abascal, en donde fue secretario general y portavoz en el Congreso. Su intención es presentar Atenea, un ‘think tank’ de ideas y valores liberales con el que pretende «mejorar un país como España, que está en un momento francamente muy difícil». El día 17, a las ocho de la tarde, participará en la Finca Buenavista en la mesa redonda ‘La España que viene’ junto a empresarios de la Región.

¿Cuál es el fin de Atenea?

Atraer a personas con mucho talento de fuera de la política, algunos con experiencia en el sector público, que tengan un enorme conocimiento, experiencia y capacidad de explicar lo que sucede en un sector concreto. A los expertos les pedimos que analicen cuáles son los principales problemas que afectan a España en su área y cuáles serían las soluciones adecuadas.

Expertos de corte liberal.

Procuramos que las soluciones que vamos proponiendo sean de corte tecnocrático. Es decir, por parte de profesionales que, despojados de ideología política y desde su experiencia, propongan acciones que sepan que son buenas. Lo que sucede es que eso suele coincidir con los planteamientos liberal-conservadores, ampliamente entendidos.

No tengo nada que ver con posiciones estatalistas y obreristas que ahora defiende Vox

Y ya tienen su informe sobre vivienda en el que huyen del intervencionismo.

Hablamos de medidas muy concretas y prácticas que se pueden poner en marcha mañana. Por ejemplo, con la tecnología que existe hoy se pueden simplificar mucho los trámites administrativos, hasta el punto de que con una aplicación se podrían obtener las licencias necesarias para construir en cuestión de segundos. En España tardamos décadas para un trámite urbanístico como Madrid Nuevo Norte, o años para una licencia de un chalet unifamiliar. Tenemos suelo de sobra, demanda de sobra, constructores inmobiliarios de sobra y hasta financiación muy barata. Tenemos todos los ingredientes, pero un gran problema: el freno del Estado. Otra de las cosas que proponemos es que todo suelo que no esté medioambientalmente protegido se califique inmediatamente como urbanizable.

¿Hay algo de verdad en esos rumores que apuntan a que Atenea pueda servir de lanzadera para un nuevo partido de cara a 2027?

No, nada de eso. Atenea es un centro de pensamiento independiente. Lo que hay es mucha gente muy inteligente asociada a nosotros, y no me extrañaría que algunos pudieran entrar en política. Lo que a mí me interesa es que nuestros análisis de fondo contribuyan a que los políticos tomen conciencia de los problemas y de las soluciones que proponemos.

Entonces, no está pensando en volver a la primera línea política.

No. Estoy superbien ahora y no me quiero arruinar la vida de esa manera. No, muchas gracias.

Vox le abrió un expediente de expulsión. ¿Sabe algo más?

Debo estar a punto de ser expulsado, pero miro más hacia adelante que hacia atrás.

Los partidos son máquinas de colocación; todo lo contrario a lo que deberían ser

¿Se distanció usted de este proyecto o lo distanciaron?

Yo sigo en el mismo sitio. Lo que pasa es que las organizaciones evolucionan y se reposicionan. En este caso, se han alejado de las posturas iniciales con las que yo estaba más de acuerdo. Yo no tengo nada que ver con posiciones estatalistas, obreristas e intervencionistas que sé que no funcionan. Puede que traigan más votos, no lo sé. Estuve en política por la defensa de las ideas que pensaba, y sigo pensando que no están suficientemente defendidas en España.

¿Vox ya no es liberal?

Lo de obrerista lo dicen ellos mismos, no es una etiqueta mía. Lo de estatalista sí que lo digo yo, basándome en las medidas que impulsan. Por ejemplo, los presupuestos que acaba de presentar uno de los nuevos gobiernos autonómicos han sido descritos como ‘los más expansivos de la historia’. No dicen que son los más eficientes porque van a recortar gasto público o van a devolver impuestos a los ciudadanos. Al contrario, hablan de las cuentas más sociales, las que más dinero reparten. Con prioridad nacional o no nacional, están en posiciones totalmente estatalistas.

¿Da por perdida la batalla del congreso extraordinario en Vox?

Ya se ha visto que no hay ningún deseo ni ninguna voluntad. Esto refleja un problema de fondo de la estructura política española: la falta de democracia de los partidos. El sistema se diseñó en los 70 para reforzar su papel porque era justo aquello que se echaba de menos después de cuarenta años de franquismo. Ya han pasado otros cuarenta años y, lejos de abrirse, los partidos se han cerrado en sí mismos. Si uno mira quién queda hoy al frente de Vox, por ejemplo, ya no hay nadie que no provenga del PP. Todas las dinámicas que para mí eran vicios de sistema se han consolidado.

¿Son los partidos máquinas de enriquecimiento personal?

Son máquinas de colocación en función de niveles de lealtad, de amistad, de riesgo percibido, de celos, de envidia... Todo lo contrario de lo que tendrían que ser.

¿Cómo vivió la crisis política de Vox en la Región de Murcia?

Creo que nadie ha entendido todavía a qué se debió. Es un patrón de conducta que se repite mucho en el conjunto de toda España. José Ángel Antelo y Virginia Martínez son dos personas que provenían del sector privado, que no tenían vinculación con ningún partido anterior, que no tenían ninguna experiencia política anterior, que lo han hecho muy bien, que han tenido mucho éxito y que, sin embargo, han sido marginados, apartados y demonizados. Es completamente inexplicable.

Si Antelo decide lanzar un proyecto le apoyaré porque será bueno para Murcia y España

¿Deberían los activos de Vox que se han ido o han sido expulsados lanzar un proyecto nuevo?

Como soy liberal, tiendo a pensar que lo que cada uno haga, bien hecho está. Si ellos desean lanzarse a un proyecto político, les apoyaré porque creo que sería muy bueno para Murcia y para España.

¿Cree que la implosión de Vox y sus encontronazos con el PP benefician a Pedro Sánchez?

Espero que tengan el sentido de la responsabilidad suficiente como para darse cuenta de que la principal prioridad es acabar con Pedro Sánchez y con las políticas que tanto daño hacen a España. Deseo que lleguen al poder y que, cuando lo hagan, no caigan en la tentación de seguir practicando las mismas políticas con distintos protagonistas.

Entonces, cree que PP y Vox deben entenderse de cara a 2027.

Creo que todo el mundo tiene derecho a presentarse por su lado, pero no tengo ninguna duda de que se tienen que poner de acuerdo, tal y como ha pasado en los últimos cuatro gobiernos autonómicos que se han creado. Se han hecho los remolones, pero han llegado a pactos. Ojalá tengan mucho éxito esos gobiernos.

¿Cree que en esta región hay espacio para que germinen las ideas que trae con Atenea?

No tengo ninguna duda. Murcia es una comunidad especialmente emprendedora y, además, una de las pocas que ha ganado en población, en renta per cápita y en renta absoluta en los últimos cuarenta años. Lo ha hecho, en parte, gracias al trasvase Tajo-Segura, que ha disparado la agricultura y la producción, y de ahí, el resto de industrias. Donde hay emprendedores y gente que arriesga, nuestras ideas encajan bien. Yo lo que deseo es que España sea cada vez más parecida a la Región de Murcia.

Iván Espinosa de los Monteros. / La Opinión

Ese crecimiento también ha sido gracias a la inmigración.

Antes de que llegara este fenómeno de inmigración masiva descontrolada, sobre todo en los últimos cinco años, en toda España solo había cuatro comunidades que habían crecido en población mientras que el conjunto de España decrecía: Canarias, Baleares, Madrid y Región de Murcia. Aquí no se explica ni por el efecto capitalidad ni por el efecto turismo; es claramente por el efecto expansivo de la economía, derivada, en su momento, de la llegada del agua. Esto es algo que en Atenea propugnamos para todo el conjunto de comunidades: que el agua llegue a todas partes. Luego, como es lógico, los inmigrantes acaban donde hay trabajo.

¿Qué opina de la posición de León XIV sobre la inmigración?

El Papa, como líder de la Iglesia, jefe de Estado y autoridad moral, es una persona a la que hay que escuchar. Los inmigrantes que lleguen se tienen que adaptar, contribuir y trabajar. En eso estamos todos de acuerdo. Luego, los países tienen que acoger de manera justa a los inmigrantes que llegan de manera legal. En eso también estamos de acuerdo. Me parece que no hay mucha diferencia de criterio. Lo que pasa es que luego las interpretaciones de lo que dice van de barrio a barrio.

De hecho, todo el arco parlamentario le brindó una ovación histórica en el Congreso.

Cada partido procura interpretar lo que dijo en línea con lo que piensa. Es el politiqueo de cada día. Lo que sí me parece que ha conseguido es recuperar una cierta sensación de unidad. Además, con un discurso elevado, de respeto, de amor al prójimo, un discurso que no es divisorio, sino agregador y optimista. Eso debería ser motivo de reflexión para unos y para otros.