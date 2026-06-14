Más de 5.000 niños murcianos se quedarán solos en casa este verano

Las vacaciones de verano son sinónimo de felicidad para los niños, pero no para todos. La situación de vulnerabilidad o las dificultades económicas que atraviesan muchas familias les llevan a no poder apuntar a sus hijos a campamentos o actividades de verano, una situación que se agrava aún más cuando tampoco disponen de familia o alguien cercano que pueda cuidarlos mientras los padres trabajan, obligándoles en muchos casos a tener que dejar a los menores solos en casa con la única compañía de las pantallas.

La ONG Educo ha llevado a cabo un estudio del que extrae que alrededor de 120.000 niños de entre 6 y 10 años se quedarán en casa solos este próximo verano en nuestro país.

Aunque la entidad no detalla la realidad por comunidades autónomas, las cifras permiten extraer que en la Región de Murcia serán algo más de 5.000 los menores de edad que se enfrentarán a esta situación, cambiando las paredes del centro escolar por las de su vivienda durante dos meses y medio.

Factores como la precariedad laboral, los bajos salarios, el alto coste de la vivienda o la falta de ayudas sociales dirigidas a la infancia hacen que, en algunas regiones, municipios o barrios, las familias más vulnerables lo tengan más difícil para criar a sus hijos.

El inicio de las vacaciones escolares, que a su vez suponen el fin de las becas comedor, es algo que preocupa a las familias con escasos recursos económicos. Mónica, una de las madres entrevistadas por Educo para esta investigación y que reconocen que aún no sabe qué hará con sus hijos cuando acabe el curso, explica que en estas fechas «se vienen más gastos porque los niños están en casa y comen aquí a mediodía. Pero también hay que buscarles actividades y no podemos pagar los campamentos de verano porque son carísimos».

En la misma situación se encuentra Marbely, quien afirma que «yo tengo que trabajar y no puedo llevarme a los niños a mi trabajo. Como mucho, podría llevarme a mi hijo pequeño de 4 años, pero dejaría al de 12 en casa viendo la tele». Sobre los gastos extra, otra madre detalla que «en verano, al no ir a la escuela, hay que comprar más comida, más fruta, más yogures, porque mis hijos están en casa».

Educo recuerda que en España uno de cada tres niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza y exclusión, un dato que lleva estancado más de una década.

Rentas bajas y altas

La encuesta realizada por Educo a 1.544 familias de niños de esta franja de edad muestra que la posibilidad de irse de vacaciones cambia considerablemente teniendo en cuenta sus ingresos. Los datos muestran que solo el 15,9% de niños que se van de vacaciones son de familias de renta baja. Y al revés, solo 15,5% de quienes no se van son de renta alta.

La encuesta también revela que solo el 28,04% de los niños de 6 a 10 años participan en actividades de ocio en verano que incluyen al menos una comida al día. Pero al poner el foco en las familias con menos recursos, el porcentaje baja casi 6 puntos, hasta el 22,63%. Eso quiere decir que 8 de cada 10 niños de familias vulnerables no van a campamentos en los que se les asegura su alimentación.

Muchos menores se llevan un golpe de realidad en su derecho al ocio. En España, el 34% de los menores de 18 años no se pueden ir ni una semana de vacaciones al año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una situación que presenta diferencias por comunidades autónomas y en la que Murcia tiene las peores cifras a nivel nacional.

En la Región de Murcia, el 51,2% de los menores de edad no puede ir una semana de vacaciones, cifra que en Andalucía se sitúa en el 44,2% y en Castilla - La Mancha en el 42,8%. En el otro extremo, se encuentran País Vasco (19,2%), La Rioja (20,5%) o las Baleares (20,7%).

La directora general de Educo, Pilar Orenes, indica que «si los ingresos no llegan para todo, es fácil que desaparezcan las vacaciones. Hay niños que no saben lo que es pasar una semana fuera de casa. A veces, ni siquiera tienen la oportunidad de coger un autobús urbano para ir un día a la playa. Se quedan en sus hogares, normalmente mal acondicionados para el calor».

Orenes insiste en que los niños vulnerables deben poder participar en campamentos urbanos o colonias porque contribuye a su desarrollo educativo, social y emocional y porque gozan de las mismas oportunidades que otros compañeros con más recursos. «Que no exista esta posibilidad amplia aún más la brecha educativa».

Están en una etapa de plena construcción de la autoestima

Los profesionales de Educo hacen hincapié en que en esta etapa que va de los 6 años 10 años la infancia está en plena construcción de su autoestima, confianza y bienestar, un proceso que se consolidará en la adolescencia. «Las vacaciones tienen un papel decisivo en este sentido, ya que ofrecen un tiempo seguido de descanso, la posibilidad de jugar libremente y el hecho pasar más tiempo con la familia y los amigos».

Sin embargo, las desigualdades sociales pueden privar de oportunidades a una parte de la infancia.

Educo recuerda que hay familias con importantes dificultades para llegar a final de mes y que uno de los momentos en los que estas diferencias se hacen más visibles es el verano, etapa que no es igual para todos: la calidad de su alimentación posiblemente va a empeorar porque ya no recibirán la beca comedor que tienen cuando van a la escuela. Y, además, si no pueden acceder a actividades de verano o campamentos (espacios de ocio educativo) la brecha con sus compañeros de clase puede aumentar.

«Las vacaciones de verano son mucho más que dejar de ir a la escuela y tener más tiempo libre. Es un momento clave para el desarrollo y el bienestar de la infancia porque permite recuperar energía física y emocional, fortalecer la autoestima al explorar entornos nuevos, ampliar habilidades sociales al convivir más intensamente con las familias y las amistades, y reducir el estrés acumulado durante el curso», afirman.