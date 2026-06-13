Salud integral en cada etapa de la vida: tres especialistas que unen fisioterapia, nutrición y neurorrehabilitación

La salud no se entiende hoy como un enfoque aislado, sino como un proceso integral que acompaña a la persona desde sus primeras etapas hasta la recuperación funcional tras una lesión o patología. En este publirreportaje reunimos a tres especialistas que trabajan desde distintas áreas, pero con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

Cristina Ferrer, fisioterapeuta especializada en bebés, aborda el desarrollo temprano y la detección precoz de alteraciones motoras. Desde el ámbito de la nutrición, el equipo de Wow Fit centra su trabajo en la educación alimentaria y el acompañamiento personalizado para lograr hábitos sostenibles. Por su parte, Jessica Reyes, fisioterapeuta experta en neurorrehabilitación, se enfoca en la recuperación funcional de pacientes con afectaciones neurológicas, combinando técnicas avanzadas y un enfoque altamente individualizado.

Fisioterapia para el niño sano

El movimiento es salud en todas las edades. Cristina Ferrer, fisioterapeuta especializada en bebés, futuras mamás y niños pequeños, ha desarrollado un enfoque integral que acompaña a las personas desde el embarazo y los primeros años de vida hasta la edad adulta. Su trabajo combina prevención, tratamiento y educación corporal, adaptando cada intervención a las necesidades específicas de cada paciente. Además, atiende a deportistas, ayudándolos a prevenir lesiones, optimizar su rendimiento y recuperarse de manera segura y eficaz. En esta entrevista, profundizamos en su metodología, su experiencia clínica y la importancia de la fisioterapia como herramienta clave para mejorar la calidad de vida en todas las etapas.

Cristina Ferrer, fisioterapeuta especializada en bebés, futuras mamás y niños pequeños. / La Opinión

¿Desde cuándo forma parte del sector y cómo fueron sus inicios profesionales?

Llevo más de 20 años dedicándome a la fisioterapia, comencé simultaneando el trabajo con tercera edad y adultos en consulta. Todos estos años de experiencia fueron una base para el trabajo con los niños y sus familias en la actualidad, aunque trabajo con todo tipo de pacientes, desde hace años aproximadamente el 50% de ellos son bebés o niños desde recién nacidos a los 2 años de edad.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Hace años, cuando pensabas en fisioterapia pediátrica o infantil, pensabas en niños con dificultades neurológicas, daño cerebral. La fisioterapia para el niño sano es otra historia: dificultades en el agarre tanto del pecho materno como del biberón, tortícolis, plagiocefalias, problemas respiratorios, mocos, dificultades o retrasos en el desarrollo, niños que no se mantienen sentados a los 6 meses o niños que no gatean, que se retrasan a la hora de dar sus primeros pasos. Son aspectos que tratándolos va a mejorar la calidad de vida de ese bebé y por lo tanto de su familia, para las que somos madres, sabemos lo difícil que es ver a tu bebé con molestias, tensiones, etc.

¿Qué le motivó a especializarse en fisioterapia para bebés y futuras mamás? ¿Cómo se trabaja con bebés y niños pequeños para que la experiencia sea positiva?

Como casi siempre en la vida es cuando en el plano personal o familiar ves esas dificultades que te decides a investigar y a no conformarte con que las cosas no puedan mejorar para tus hijos, sobrinos, etc. Hacemos equipo, la familia y yo, ya que además del tratamiento en consulta se llevan para casa deberes, ejercicios y juegos para fomentar y reforzar lo tratado, y establecemos un plan a seguir, unos objetivos… organizamos toda esa información, informes, síntomas difusos y todo cobra sentido. Y funciona, los tratamientos son efectivos, ves los resultados.

¿Qué señales de alerta deben observar los padres en el desarrollo motor de sus hijos? ¿Cuándo es recomendable que un bebé visite a un fisioterapeuta?

No deberíamos conformarnos con que nos digan que nuestro bebé es nervioso o inquieto, bebés que no duermen, que están alerta. Uno de los primeros signos de que el desarrollo pasa por dificultades es el momento de la alimentación, no podemos normalizar tomas caóticas, gases, estreñimiento, chasquidos. Bebés que duermen con la boca abierta, que roncan, niños que no giran del todo la cabeza hacia los dos lados, que se les aplana un lado de la cabecita. Realmente lo ideal sería que igual que cuando salimos con nuestro bebé recién nacido vamos a un pediatra a la revisión, hiciéramos igual con una revisión del desarrollo por parte de un fisioterapeuta especializado, así podemos estimular y prevenir gran cantidad de dificultades que puede tener en el bebé en el primer año de vida. Y es que es un año tan importante… tanto que va a ser la base para todo lo que tiene que hacer ese bebé posteriormente, cuando sea niño o adulto, como ese bebé se relaciona con el mundo, con el entorno marcará la diferencia y lo bonito es que podemos influir positivamente en ello, es un regalo para los papás.

¿Cómo construyen confianza con sus pacientes, especialmente con los más pequeños?

Los tratamientos en los más pequeños son respetuosos, ellos marcan los tiempos, jugando, con los papás siempre presentes para tranquilizar al bebé.

¿Qué tipo de deportistas atiende y cuáles son las lesiones más comunes? ¿Cómo influye la fisioterapia en la prevención de lesiones y en el rendimiento deportivo?

En cuanto a pacientes adultos trato todo tipo de patologías… desde todo lo concerniente a la recuperación postparto (cicatrices, suelo pélvico, alteraciones posturales), lesiones deportivas, sobrecargas musculares, tensiones por posturas en el trabajo, problemas en ATM.

Comer bien en familia sin vivir a dieta

Desde Alcantarilla y también a través de asesoramiento online, JJ WowFit ayuda a personas y familias a mejorar su alimentación de forma realista, sin menús imposibles, sin culpa y sin tener que cocinar diferente para cada miembro de la familia.

JJ WowFit ayuda a personas y familias a mejorar su alimentación de forma realista, sin menús imposibles, sin culpa y sin tener que cocinar diferente para cada miembro de la familia. / La Opinión

¿Qué es JJ WowFit y cómo nace este proyecto?

JJ WowFit es un centro de nutrición ubicado en Alcantarilla que nace con una idea clara: ayudar a las personas a mejorar su alimentación sin caer en dietas rígidas ni soluciones imposibles de mantener. El proyecto tiene también un origen muy personal: surgió en una etapa en la que mi mujer y yo no podíamos ser padres. Aquella experiencia me llevó a profundizar en la nutrición y en cómo los hábitos influyen en la salud y la calidad de vida. Con el tiempo, esa búsqueda se convirtió en vocación y en la base de este proyecto. En los últimos años, el método de JJ WowFit ha acompañado a más de 4.000 personas. Además del trabajo presencial, también acompañan a personas de España y del extranjero a través de asesoramiento online.

¿Qué os diferencia de otros centros o métodos de nutrición?

Nuestro enfoque no se basa en prohibir alimentos ni en imponer menús cerrados. Trabajamos para que cada persona aprenda a comer mejor dentro de su realidad: con trabajo, hijos, poco tiempo y una vida social normal. Una de nuestras ideas más importantes es que comer bien no debería obligarte a cocinar un menú distinto para cada miembro de la familia.

Como solemos decir: “Las dietas funcionan durante un tiempo. Los hábitos funcionan cuando encajan en tu vida".

¿Qué tipo de personas suelen acudir a JJ WowFit?

Atendemos sobre todo a personas que quieren perder peso, mejorar su salud y sentirse mejor, pero que están cansadas de empezar de cero una y otra vez. Muchas llegan después de haber probado varias dietas sin éxito y con la sensación de que cuidarse siempre implica sufrir. También trabajamos con muchos padres y madres que no solo quieren cuidarse ellos, sino mejorar la relación de sus hijos con la comida y el ambiente que se vive en casa.

¿Cuál es el principal error que comete la gente cuando intenta cambiar su alimentación?

El error más habitual es pensar que para conseguir resultados hay que hacerlo perfecto. Muchas personas empiezan con normas demasiado estrictas, cambian todo de golpe y convierten la alimentación en una fuente de estrés.

Si una forma de comer no encaja con tu vida, no es un plan: es una condena con fecha de caducidad JJ WowFit

¿Qué papel juega la familia en vuestra forma de trabajar?

Tiene un papel fundamental. La alimentación ocurre en casa, en la compra, en la cocina y alrededor de una mesa. Por eso trabajamos para que los cambios no aíslen a la persona, sino que se integren en su entorno. Para nosotros, comer bien no es vivir aparte de tu familia, sino aprender a cuidarte sin tener que preparar una comida para ti y otra para los demás. Y eso puede mejorar también la forma en la que tus hijos crecen viendo y viviendo la alimentación.

¿Se puede comer saludable sin renunciar a disfrutar?

Sí, y de hecho debería ser así. Comer saludable no puede basarse en vivir con ansiedad, culpa o sensación de castigo. Nuestro trabajo consiste en enseñar a las personas a relacionarse mejor con la comida y construir hábitos que puedan sostener en el tiempo.

Comer bien no debería complicarte la vida; debería ordenártela JJ WowFit

¿Qué importancia tiene la educación nutricional en vuestro trabajo?

Es clave. No buscamos que la persona dependa siempre de un papel o de un menú, sino que entienda por qué hace lo que hace y aprenda a tomar decisiones con criterio. Nuestro objetivo no es solo que alguien baje de peso, sino que sepa mantener esos resultados sin volver al punto de partida y, en muchos casos, trasladar ese aprendizaje a su familia.

¿Qué le diríais a alguien que quiere empezar a cuidarse pero no sabe por dónde empezar?

Que no empiece castigándose. Lo primero no es eliminarlo todo ni hacer una dieta extrema, sino entender qué hábitos le están alejando de su objetivo y cuáles puede empezar a cambiar de forma realista. Cuidarse no debería sentirse como una guerra diaria, sino como una forma de vivir mejor.

¿Cómo veis el interés actual por la nutrición y la vida saludable?

Cada vez hay más interés, y eso es positivo. Pero también hay más ruido, más mensajes contradictorios y más promesas rápidas. Por eso creemos que es importante volver a lo esencial: hábitos, contexto, constancia y sentido común. Conviene desconfiar de cualquier mensaje que prometa resultados rápidos, prohíba alimentos o convierta la alimentación en una carrera de castigo.

Un nuevo enfoque para abordar lo complejo

La neurorrehabilitación es una de las áreas más complejas dentro del ámbito sanitario. Durante años ha estado fragmentada, organizada por disciplinas aisladas o limitada a modelos poco coordinados. Sin embargo, hoy sabemos que existe otra forma de abordarla: un enfoque integral, estructurado y verdaderamente multidisciplinar.

Jessica Reyes, fisioterapeuta experta en neurorrehabilitación. / La Opinión / joaquin Martinez Fotografia

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Comencé en este sector con 22 años. Incluso antes de terminar la carrera ya estaba formándome en fisioterapia neurológica, osteopatía pediátrica y técnicas invasivas. Desde el primer día decidí dedicarme a lo más complejo: la fisioterapia neurológica, neuropediátrica y oncológica. Hoy, con 32 años, llevo una década dedicada exclusivamente a la neurorehabilitación, acumulando una experiencia clínica intensa en patologías de alta complejidad.

A pesar de convivir con una enfermedad neurológica rara de base inmunológica —que me ha provocado inflamaciones cerebrales graves y me llevó a estar dos semanas en coma— he continuado mi desarrollo profesional completando siete especialidades en fisioterapia y cursando tres años de Medicina en la Universidad de Murcia. Esta vivencia no define mi trayectoria, pero sí ha reforzado mi compromiso con una atención rigurosa, empática y profundamente humana.

Dirijo un centro especializado donde la neurorehabilitación no se entiende como una disciplina aislada, sino como un sistema coordinado. Contamos con neuropsicología, terapia ocupacional, neurologopedia, fisioterapia pediátrica, fisioterapia invasiva, osteopatía pediátrica, podología adaptada al paciente neurológico y nutrición clínica. Además, nos coordinamos activamente con traumatología, odontología funcional y servicio ortopédico, tanto para órtesis de mano y pie como para ortopedia de movilidad (sillas adaptadas, ajustes posturales y modificaciones técnicas que valoramos y supervisamos).

¿Qué servicios y tratamientos forman parte de su trabajo habitual? ¿Y cuáles de ellos están teniendo mayor demanda en la actualidad entre sus pacientes?

Todas las estructuras y todos los ámbitos de la vida del paciente son abordados. Realizamos una valoración inicial transversal donde analizamos sistema nervioso central y periférico, biomecánica, función mandibular, estado cognitivo, impacto emocional, entorno funcional e inflamación sistémica. No tratamos solo un síntoma: tratamos a la persona en su totalidad.

¿Cuáles son las patologías neurológicas más frecuentes que trata?

Atendemos daño cerebral adquirido por ictus, parálisis cerebral, enfermedades raras con afectación neurológica, neuropatías periféricas —incluidas las secundarias a quimioterapia—, parálisis facial, cefaleas complejas, trastornos motores y patologías de base inmunológica como artritis reumatoide o fibromialgia. También trabajamos con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, donde el abordaje debe integrar movimiento, cognición y modulación inflamatoria.

En este punto, la nutrición ocupa un papel fundamental. Existe cada vez mayor evidencia sobre el eje intestino-cerebro y la influencia de la inflamación intestinal en patologías neurológicas. En determinados pacientes, modular esa inflamación forma parte del tratamiento global y puede marcar diferencias en la evolución clínica.

¿Se puede hablar de recuperación total o más bien de mejora funcional progresiva?

Depende del diagnóstico. Existen neuropatías periféricas o hernias discales altamente invalidantes donde hemos logrado recuperación completa. En otros casos hablamos de mejora funcional progresiva. Pero siempre hay un objetivo común: recuperar autonomía y calidad de vida.

¿Qué técnicas o métodos utiliza en sus sesiones?

Trabajamos con terapia orientada a la tarea y control motor analítico para evitar compensaciones. Utilizamos técnicas invasivas avanzadas como la DNHS para modular el tono en determinados casos, como alternativa o complemento a la toxina botulínica cuando está indicada. Aplicamos ecografía musculoesquelética para técnicas ecoguiadas de alta precisión. Integramos mediciones objetivas validadas científicamente para cuantificar fuerza y control motor, así como realidad virtual inmersiva y semiinmersiva respaldada por evidencia científica. La tecnología es una herramienta; la coordinación clínica es la clave.

Además del trabajo asistencial, he desarrollado una intensa labor de divulgación sanitaria. Actualmente cuento con una comunidad de más de 83.000 seguidores en Instagram, en un nicho tan específico y complejo como la neurorrehabilitación. La divulgación en este ámbito no es sencilla: implica traducir procesos neurofisiológicos complejos en información comprensible y rigurosa para pacientes, familias y profesionales.

Esta labor ha permitido que numerosos médicos conozcan más profundamente el trabajo que realizamos en neurorrehabilitación, generando un respaldo creciente desde la comunidad médica y favoreciendo una mayor visibilidad de esta especialidad. Para mí, la divulgación no es marketing: es responsabilidad social y una forma de acercar conocimiento científico a quienes lo necesitan.

¿Existe suficiente conciencia social sobre la importancia de este tipo de terapia?

Uno de los mayores retos sigue siendo la falta de conciencia sobre lo que implica un proceso de neurorrehabilitación. Volver a generar conexiones neuronales, recuperar la función de un nervio facial lesionado o conseguir que un paciente active un músculo que ha perdido inervación es un trabajo técnico, constante y altamente especializado. No es inmediato, pero es posible.

La neurorehabilitación necesita un nuevo enfoque: coordinado, integral y centrado en la persona. Cuando todas las disciplinas trabajan en la misma dirección y el paciente se siente acompañado en cada fase del proceso, lo complejo deja de ser inabordable.