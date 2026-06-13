La Región supera los 820 millones en exportaciones de alimentos y bebidas

La industria alimentaria de la Región de Murcia superó en el primer trimestre de 2026 los 820 millones de euros en exportaciones de alimentos y bebidas transformados, lo que consolida el liderazgo de la industria alimentaria regional en los mercados internacionales. Así lo destacó esta semana el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, tras el encuentro que mantuvo con la Junta Directiva de Agrupal.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el consejero está desarrollando con las principales organizaciones y entidades representativas del sector agroalimentario de la Región de Murcia para conocer de primera mano sus necesidades y seguir avanzando de forma conjunta en los retos de futuro.

El consejero destacó el buen comportamiento de las exportaciones regionales y puso en valor la apuesta del Gobierno regional por la modernización de la industria alimentaria a través del programa de ayudas financiado por el Ejecutivo autonómico, dotado con 24 millones de euros y que ha permitido respaldar 36 proyectos empresariales capaces de movilizar más de 120 millones de euros de inversión en la Región de Murcia.

«Nuestro objetivo es que las empresas sigan transformando, innovando y generando valor añadido desde la propia Región. Para ello estamos impulsando la digitalización de los procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y actuaciones que permitan mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de las industrias», señaló Buendía.

El consejero también resaltó el esfuerzo inversor que está realizando el sector: «Estas inversiones están contribuyendo a que las empresas sean más competitivas, refuercen su posicionamiento internacional y continúen generando empleo».

Buendía reiteró el compromiso del Gobierno regional con una industria alimentaria «moderna, innovadora y competitiva», y aseguró que seguirán trabajando junto al sector para favorecer nuevas inversiones, impulsar la transformación tecnológica de las empresas y reforzar su capacidad exportadora.

Reunión con Fecoam

El Consejo Rector de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), encabezado por su presidente, Santiago Martínez, también mantuvo el primer encuentro oficial con el nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Joaquín Buendía.

Así, esta primera toma de contacto sirvió para que los representantes de la totalidad de sectores productivos de las cooperativas agroalimentarias le transmitan las principales inquietudes y demandas del agro regional, así como los objetivos marcados por Fecoam.

En este sentido, Fecoam pudodetallarle en persona una serie de cuestiones que son «transversales a todos los sectores de actividad y que abarcan la totalidad de la agricultura y ganadería de la Región de Murcia».

Santiago Martínez destaca la larga trayectoria del nuevo consejero del Gobierno regional, conocedor de las reivindicaciones del campo desde hace más de 25 años, y alguien «muy capacitado dar una respuesta ágil y rápida a los problemas y retos del sector».

Entre ellos, la reivindicación de establecer una dotación presupuestaria propia para el sector agrario, con fondos aportados por el Gobierno regional, con el fin de poder hacer frente de manera rápida y eficiente a cualquier imprevisto.

Primera reunión del consejero Buendía y Fecoam. / Fecoam

Por otro lado, el agua también estuvo muy presente en el encuentro con el consejero Buendía. Para el presidente de la federación, «es absolutamente prioritario dotarnos de seguridad hídrica, para seguir produciendo con garantías y acabar con una incertidumbre constante por el futuro».

Es "vital" solucionar de una vez por todas la cuestión del agua en Región de Murcia “y acabar con esta incertidumbre constante sobre si habrá agua suficiente para el motor económico regional, que son nuestros agricultores y ganaderos, y si estos podrán producir la campaña de 2027”.

También le han reclamado seguir estableciendo medidas de apoyo al cooperativismo, como por ejemplo, con mayores incentivos y priorización en los criterios de selección en la concesión de ciertas ayudas; o apoyando la incorporación de jóvenes o mujeres a una cooperativa mediante la aportación a capital social, incentivando el relevo generacional.

Igualmente, Fecoam solicita el apoyo para el fomento de la concentración de la oferta mediante acuerdos entre cooperativas y otras entidades para la comercialización conjunta de productos agroalimentarios, o la simplificación de los trámites burocráticos, la lucha contra la economía sumergida, o la firma de un convenio agrícola forestal y pecuario de la Región de Murcia.

Todas estas cuestiones, y otras muchas más, "las seguiremos trabajando junto con el consejero y la administración regional, como hemos hecho siempre". Todo con el objetivo de "conseguir los resultados que nuestros cooperativistas, que todo el campo, necesita".

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Agradecimiento a Sara Rubira

El presidente de Fecoam también quiso tener unas palabras de agradecimiento a la labor desarrollada por su predecesora en el cargo, Sara Rubira. Para el dirigente cooperativista, "siempre ha estado muy cercana al mundo cooperativo, muy pendiente del día a día, algo de lo que le estamos muy agradecidos desde Fecoam". Durante su labor al frente de la consejería "ha demostrado su preocupación e interés por todo lo que afecta a las cooperativas agroalimentarias y a todo el campo de la Región de Murcia, por lo que le deseamos éxito en los próximos retos que emprenda".