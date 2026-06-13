Política
Francisco Lucas defiende en Totana los derechos LGTBI+ y se posiciona contra del acuerdo de presupuestos de PP y Vox
El Delegado del Gobierno considera que el alcalde del municipio "vulnera la Constitución y los derechos fundamentales de sus vecinos"
El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha aprovechado su visita a Totana para defender los derechos del colectivo LGTBI+ y criticar el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox por el que se suprime toda la simbología en el municipio.
El acuerdo vetaba, concretamente, la ausencia total de actos institucionales LGTBIQ+ y la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos de esta localidad. Desde Red Regional LGTBIQ+ mencionaban a esta redacción el pasado 30 de mayo que este acuerdo es contrario a la resolución del Tribunal Supremo sobre la bandera del colectivo en espacios públicos.
Asimismo, indicaban que también contradice la Ley LGTBI regional que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional, con la colaboración del PP.
En este sentido, Lucas ha dicho al alcalde del municipio, Juan Pagán, que "cuando un Ayuntamiento se niega a celebrar el orgullo, está dando un paso atrás y está vulnerando los valores constitucionales y de los vecinos y vecinas".
El político del PSOE considera que todas las administraciones públicas tienen la obligación moral y el deber de combatir con firmeza cualquier manifestación de odio.
Premio
La visita del Delegado del Gobierno al municipio se produjo para entregar el reconocimiento de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al director del IES Juan de la Cierva y Codorniú, Juan Francisco Otálora. Una distinción que le ha sido concedida por el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Este galardón se entrega a personas que destacan en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, o que, por otra parte, haya prestado servicios relevantes en cualquiera de estos ámbitos, dentro o fuera de España.
Según Lucas, Juan Francisco Otálora "cumple con creces" estos méritos". Añade que se trata de una persona con una amplia trayectoria social, académica y profesional.
El centro que dirige fue el primer centro educativo en implantar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en la Región de Murcia durante el curso 2005-2006. Este ha sido el principal mérito para la entrega del reconocimiento.
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