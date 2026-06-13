El Fórum del Limón 2026, un espacio pionero para blindar la rentabilidad y el futuro del sector

El sector del limón en España ha iniciado la cuenta atrás para su principal encuentro estratégico del año. Tras el excelente recibimiento del programa técnico presentado hace unos días, el Fórum del Limón 2026 encara sus últimas semanas con un ritmo de inscripción muy elevado, consolidándose como el espacio pionero y monográfico definitivo para analizar el futuro de este cítrico estratégico en la Región de Murcia.

El evento, organizado por Interempresas Media, tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio a partir de las 8:30 horas en el salón de actos del CEBAS-CSIC (Murcia). La apertura oficial correrá a cargo de Pedro Martínez-Gómez, director del centro de investigación, en lo que supondrá el inicio de una intensa jornada concebida para aportar soluciones reales a los actuales desafíos del sector del limón: la sanidad vegetal -con especial énfasis en la clorosis nervial amarilla en cítricos (CYVCV)-, la optimización de costes, las restricciones en fitosanitarios, la sequía estructural y la pérdida de productividad.

Respuestas técnicas a pie de campo y postcosecha

La jornada arrancará con una radiografía de la campaña y abordará los retos estratégicos, de la mano de Antonio Hernández, técnico de la AsociaciónInterprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), que analizará la crisis del CYVCV y el peligroso auge de los trips en las parcelas, y dará paso al bloque dedicado a la Producción y Postcosecha. En él, los investigadores de referencia en el ámbito del cultivo del limón Modesto del Pino (IMIDA) y Francisco Artés (UPCT) debatirán en una mesa redonda junto a líderes corporativos como Jorge Bretó (CEO de Productos Citrosol) y Raúl Montoro (Business Manager Europa de Nutritec); además, en esta mesa sobre ‘El desafío de la clorosis nervial amarilla, soluciones para aumentar la producción y tecnología para optimizar la postcosecha’ estarán acompañados por Miguel Ángel Carrillo (AGROBALIA), experto en el asesoramiento del manejo de fincas de cítricos.

Este panel abordará de forma directa la situación actual de la sanidad vegetal en el limón, ante la proliferación del Virus de la Clorosis Nervial Amarilla (CYVCV), las tecnologías de residuo cero, la nutrición vegetal avanzada y las herramientas biotecnológicas necesarias para alargar la vida comercial del limón y garantizar la seguridad alimentaria en un entorno hipercompetitivo.

El consumidor y la distribución toman la palabra

A diferencia de otros encuentros agroalimentarios, el Fórum del Limón 2026 no se detiene en la recolección. El segundo bloque temático conectará la producción con el mercado real. Figuras clave de la cadena alimentaria como Jordi Soriano, director de Cadena Agroalimentaria en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de Mercadona, y Ricardo Rubio, director-gerente de Mercamurcia-Mercasa, analizarán las nuevas tendencias de la demanda y las exigencias de las cadenas de supermercados.

Asimismo, se abordarán fórmulas para la diferenciación y mejora del posicionamiento exportador del limón, bajo un modelo de producción sostenible que garantiza la seguridad alimentaria, de la mano de Guillermo Tamayo Andrade, director de Negocio de AGROCOLOR.

Además, se pondrá en valor el limón como alimento funcional y se expondrán fórmulas innovadoras para fomentar e incrementar su consumo, gracias a la participación de Cristina García-Viguera, investigadora del CEBAS-CSIC.

Oportunidad única de networking con aforo limitado

Además de los contenidos especializados del programa, el Fórum del Limón 2026 se presenta como la plataforma idónea para el networking al más alto nivel, permitiendo consolidar alianzas, detectar oportunidades de negocio e intercambiar estrategias ante la situación actual del sector del limón.

La asistencia al evento es totalmente gratuita para los profesionales del sector. No obstante, las plazas son estrictamente limitadas hasta completar el aforo del Salón de Actos del CEBAS-CSIC, por lo que la inscripción previa es obligatoria.

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Desde la organización se insta a los profesionales interesados (productores, técnicos, exportadores y comercializadores) a reservar su plaza a la mayor brevedad antes de que se complete el aforo.