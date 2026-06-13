Los conductores de autobús y del tranvía de Murcia amenazan con una huelga en toda la Región ante la "falta de conciliación laboral"

Abocados a parar los autobuses y el tranvía durante varios días para mostrar su indignación y descontento con la situación laboral que atraviesan. El bloqueo en la negociación del convenio del transporte público de viajeros de la Región de Murcia sigue sin desatascarse y los trabajadores que prestan servicio en las líneas urbanas e interurbanas (a excepción de aquellas de largo recorrido que realizan más de 20 kilómetros de trayecto) ya amenazan con convocar una huelga y diversas movilizaciones para defender sus «derechos y unas condiciones laborales dignas».

Así lo comunicaron este viernes los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO, al considerar «agotada la vía del diálogo». El enésimo encuentro, al que estaban convocados junto a los representantes de la patronal regional Froet y de las empresas Monbus, Interbus, Grupo Ruiz y Tranvía de Murcia en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) de Murcia, concluyó nuevamente sin acuerdo.

UGT, CCOO y USO dan por "agotada" la negociación con la Froet y llaman a la movilización de los trabajadores

Ante esta situación, los sindicatos han decidido convocar para la noche del próximo jueves 18 de junio una asamblea de trabajadores en la sede de Comisiones Obreras, en Murcia, con el fin de ratificar la convocatoria de huelga para los días 1 y 2 de julio. El objetivo es «meter presión» tanto a la patronal como a los ayuntamientos y a la Comunidad, administraciones que podrían verse afectadas por los paros que dejarían en tierra durante esos días a miles de usuarios.

Las posibles movilizaciones afectarían «a toda la Región de Murcia y sus municipios», explica Tomás Alburquerque, delegado de UGT. «Hay líneas como las que conectan el centro de Murcia con sus pedanías, así como las rutas Molina-Murcia, Murcia-Santomera o las de Cartagena que recorren distintas diputaciones, que entrarían dentro de esta ecuación», añade.

La "línea roja" desatendida

La principal reivindicación y "línea roja" de los sindicatos, que representan a más de 400 conductores y trabajadores del transporte público de viajeros en la Comunidad, es lograr una conciliación laboral y familiar real. «Trabajamos todo el año, sin fines de semana y doblando servicios en fiestas. No pedimos ganar más dinero; solo regular el calendario laboral para saber cómo descansamos y poder estar con nuestras familias», explican los representantes de los trabajadores.

En este sentido, lamentan que Froet se siga cerrando en banda a elaborar un calendario laboral al considerar que ello dificultaría el ajuste de la estructura de costes de las empresas. Tras meses de negociación desde que el convenio venciera el pasado mes de febrero, la patronal «sigue negándose a elaborar un calendario anual de descansos que permita una verdadera conciliación familiar», sostienen los sindicatos. En este sentido, recuerdan que están exigiendo «algo tan básico» como conocer con antelación sus descansos, poder organizar su vida personal y disfrutar de tiempo con sus familias.

Lamentan el refuerzo de líneas sin aumentar plantillas y exigen un calendario anual que garantice la vida familiar

Los sindicatos denuncian que el actual modelo de prestación del servicio está generando una sobrecarga constante para las plantillas. Según explican, las empresas aprovechan los refuerzos que exige la demanda en horas punta -como los que cada verano se producen en Cartagena para acceder a las zonas de playa o los derivados del inicio del curso académico en la Universidad de Murcia- sin incrementar proporcionalmente los recursos humanos.

«Tantas líneas son las que se sacan a licitación, tantos autobuses y tantos conductores. Si hay beneficio, la empresa puede ampliar el servicio. Como existe demanda en las horas punta, realiza ese refuerzo, pero recurre a la misma plantilla, eliminando descansos de los trabajadores fijos», sostienen. Durante la reunión también se exigió una subida salarial del 2,9% para este 2026 entre los trabajadores de las distintas categorías que forman parte del sector y una actualización para 2027 y 2028 conforme a la evolución del dato del IPC a nivel nacional.

Disponibilidad permanente

Los representantes de los trabajadores aseguran que esta situación les obliga a permanecer disponibles de forma permanente. «Estamos al servicio durante todo el año. No podemos programar nuestra vida. No tenemos los días de descanso garantizados. Nuestros turnos no son fijos, sino variables», afirman.

Comparan el funcionamiento actual de las plantillas con una bolsa de trabajo permanente: «Funcionamos como una bolsa de trabajo; los días que nos llaman para trabajar se incorporan sobre la marcha a nuestra planificación, lo que dificulta cualquier posibilidad de conciliación familiar o incluso tener una cita médica».

«La falta de conductores que existe actualmente en el sector es consecuencia directa de unas condiciones laborales que obligan a las plantillas a estar permanentemente disponibles para cubrir incidencias y necesidades del servicio. Si las empresas entienden que garantizar la conciliación tiene un coste, deben reclamarlo a la Administración y no seguir cargándolo sobre unos trabajadores cada vez más agotados», explicaron los representantes sindicales al término de la reunión en la OMAL.

Además, en la asamblea que celebrarán los trabajadores el día 18 también se abordará la manifestación que pretenden llevar a cabo en Murcia el jueves 2 de julio. Previsiblemente, la marcha partirá de la Plaza Circular y se dirigirá al Ayuntamiento de Murcia, coincidiendo con unas fechas de gran afluencia de público en la Gran Vía debido al inicio del periodo de rebajas en tiendas y grandes almacenes.