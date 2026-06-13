Un virus amenaza con tener que arrancar miles de limoneros de la Región en una campaña "histórica"

El virus conocido como clorosis nervial amarilla amenaza al sector cítrico de la Región de Murcia, la principal zona productora de limón en España, lo que podría llevar a tener que arrancar miles de árboles.

El director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Alimpo), José Antonio García, indica que la presencia de esta enfermedad para los limoneros se ha confirmado en ejemplares de uno o dos años en al menos cinco fincas de la Región. Asimismo, considera que se trata de una situación "preocupante para el sector". Explica que el virus no estaba presente en España, por lo que "ha tenido que llegar a través de material infectado en los viveros en los que se compran los plantones".

Al respecto del origen de la infección, el presidente de Asaja Alicante -Comunidad que también está afectada por la clorosis nervial amarilla-, José Vicente Andreu, señaló a los viveros de Castellón y del sur de Tarragona como el origen del foco.

La península cuenta en total con 54.000 hectáreas de limoneros y 28.000 de ellas se encuentran en la Región de Murcia, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El resto se reparten entre la Comunitad Valenciana y Andalucía: 15.884 y 8.821, respectivamente.

Entre 2024 y 2025 el sector ha plantado 9 millones de árboles entre los que podría haber muchas infecciones

Sin embargo, desde la Asociación de Viveristas de Tarragona afirman que "la totalidad del material vegetal de reproducción de cítricos que sale de las instalaciones de los viveros es sometido a los análisis virológicos, de acuerdo a la normativa vigente.

Según los cálculos de Andreu, el sector ha plantado entre 2024 y 2025 alrededor de 9 millones de árboles y "muchos de ellos podrían estar infectados".

Tanto el presidente de Asaja Alicante como el responsable de agricultura y agua de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA), Antonio Moreno, consideran que a solución es analizar los limoneros infectados, arrancarlos y desinfectar la zona.

Es por esto que piden a los respectivos ejecutivos regionales que movilicen fondos e indemnicen a los afectados. Dentro del sector regional se han producido críticas al Gobierno regional porque, hasta el momento, solo se ha aprobado una resolución que declara la presencia del virus.

El gran miedo que tienen Moreno y Andreu es que el virus consiga saltar de las plantaciones jóvenes a las adultas porque su "expansión podría ser exponencial". "Hay que arrancar y quemar", subrayó Andreu.

Varios limones de la variedad Verna en un árbol / L.O.

El virus amenaza una campaña "histórica"

El presidente de Alimpo considera que la campaña que está por finalizar ha sido histórica para España, tanto por los "resultados récord" en lo económico como por la "calidad de los frutos".

Expone que cerrará con una producción de entre 1,08 y 1,10 millones de toneladas (en septiembre el aforo era de 1,02 millones) y con unos "precios de referencia para el agricultura que han rondado entre los 50 y 55 céntimos/kilo para el Fino y los 90 céntimos/kilo para el Verna". Con esto último se refiere

La campaña, según sus actuales cálculos, cerrará con una producción de entre 1,08 y 1,10 millones de toneladas -en septiembre el aforo era de 1,02 millones-, con "unos precios de referencia para el agricultor que de promedio han rondado entre los 50 y 55 céntimos/kilo para el Fino y los 90 céntimos/kg para el Verna".

España es actualmente el segundo productor mundial de limones, solo por detrás de Argentina. Sin embargo, es el primer exportador en fresco.

Antonio García cifra en cuatro los factores que han marcado esta campaña: la disminución de las ventas, del 50%, de Turquía a la Unión Europea (UE) por las heladas; "el fruto ha tenido la mejor calidad de los últimos diez años"; crecimiento del consumo en Europa; además, entiende que se ha conseguido "trasladar al cliente la subida de costes".

Andreu también apunta varios datos como que el precio del Fino ha crecido en un 30% y que el Verna ha llegado a pagarse en origen hasta en los 1,20 euros por kilogramo, "un precio récord".

Los limones se separan entre la variedad de Fino y Verna, según comunica la propia interprofesional Alimpo en su página web, la gran diferencia es que el Verna -originario de la Región de Murcia- tiene una corteza más gruesa y un pezón más largo y pronunciado.

El virus

En Elche se celebró una charla informativa a principios de marzo en la que un ingeniero de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana donde se mostró lo ocurrido en otros sitios como Turquía, China y California.

El virus conocido como Potexvirus citriflavivenae CYVCV tuvo una publicación específica el pasado miércoles 27 de mayo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) en la que se anunciaban una serie de medidas "urgentes" para detener su expansión y minimizar su impacto sobre la citricultura regional.

En la Región, según le indicó a esta redacción el director general de Producción Agrícola, Juan Pedro Vera, "se acordó retrasar la decisión del arranque hasta disponer de una imagen más clara de la situación".

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura explicó que el virus suele reducir su actividad durante los meses de verano por las altas temperaturas. Todo esto dota a las autoridades de más margen para evaluar los focos y diseñar una estrategia.

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Además, durante la Mesa de Sanidad Vegetal, en la que participan los representantes del sector, se acordó activar un plan para realizar 700 prospecciones en los próximos dos meses.