La Casa del Pintor: más de 50 años de historia, esfuerzo y legado familiar

Hablar de La Casa del Pintor es hablar de una historia de emprendimiento, trabajo, cercanía y compromiso con la Región de Murcia.

Todo comenzó en 1975, cuando los hermanos Juan y Antonio Paredes, junto a su socio Antonio Belmonte, abrieron la primera tienda en la calle Victorio, en pleno centro de Murcia. Lo hicieron con el objetivo de ofrecer a profesionales y particulares productos de calidad, asesoramiento especializado y un servicio cercano basado en la confianza.

Lo que empezó como un pequeño negocio familiar fue creciendo paso a paso gracias al esfuerzo diario, la dedicación de sus fundadores y la fidelidad de miles de clientes que han acompañado a la empresa durante más de cinco décadas. Esa filosofía de trabajo, basada en la cercanía, la profesionalidad y el compromiso, continúa siendo hoy una de las principales señas de identidad de la compañía.

Su legado empresarial y familiar ha sido reconocido por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur). / La Opinión

A principios de los años noventa comenzó una importante etapa de expansión que permitió a La Casa del Pintor extender su presencia por diferentes localidades de la Región de Murcia y, posteriormente, a provincias vecinas. Actualmente, la compañía cuenta con 13 establecimientos y continúa su crecimiento con nuevas aperturas en Murcia, Alicante y Benidorm, consolidándose como una de las empresas de referencia del sector.

Uno de los hitos más relevantes de esta trayectoria tuvo lugar en 2013, cuando la segunda generación asumió el liderazgo de la empresa. Este relevo generacional impulsó una nueva etapa marcada por la profesionalización, la innovación, la digitalización y la modernización de la empresa, manteniendo intactos los valores que inspiraron a sus fundadores.

Hoy, más de 50 años después, La Casa del Pintor sigue mirando al futuro con la misma ilusión y espíritu emprendedor de sus inicios. Este legado empresarial y familiar ha sido reconocido por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), un reconocimiento que pone en valor la trayectoria, la capacidad de adaptación y la contribución de la compañía al desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

Porque detrás de cada tienda, cada proyecto y cada cliente satisfecho, hay una historia de esfuerzo, superación y compromiso que continúa escribiéndose generación tras generación.