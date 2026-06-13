Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoEstación autobús El CarmenAccidente laboral LorcaRodaje películaMercado ilegalPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Política

La Asamblea debatirá si exigir estudios superiores y cinco años cotizados para ser diputado o formar parte del Gobierno regional

La iniciativa de José Ángel Antelo y Virginia Martínez plantea que tanto diputados como miembros del Ejecutivo autonómico acrediten ambos requisitos para dejar de tener representantes institucionales "que únicamente han vivido de la política"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián González

Adrián González

La Asamblea Regional debatirá una moción para elevar los requisitos de acceso a un escaño en el Parlamento autonómico y al Ejecutivo murciano. Los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez defenderán la iniciativa para que cualquier político que quiera formar parte de la representación institucional en la Asamblea y de las responsabilidades de Gobierno en la Región de Murcia cuente con una "formación superior y un mínimo de cinco años cotizados y de experiencia laboral fuera de la actividad política".

Los dos diputados del Grupo Mixto que abandonaron Vox defienden que "la política necesita recuperar el contacto con la realidad cotidiana de los ciudadanos y contar con representantes que conozcan de primera mano el mundo laboral, la empresa, los autónomos y las dificultades que afrontan las familias de la Región". En este sentido, señalan que la Comunidad no puede seguir teniendo "políticos profesionales que únicamente han vivido de la política".

El objetivo de la iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico y que se pretende debatir en las próximas semanas, es "reforzar" la calidad institucional, mejorar la preparación de quienes tomen decisiones y favorecer que los "mejores perfiles" puedan acceder a las instituciones regionales.

Para Antelo y Martínez se requiere de personas que "sepan cómo funciona la vida real, que hayan trabajado, emprendido o desarrollado una carrera profesional antes de asumir responsabilidades públicas. Así, ambos consideran que la experiencia laboral previa aporta "una visión más completa de la sociedad y permite desarrollar políticas más eficaces, conectadas con las necesidades reales de los ciudadanos".

Antelo y Martínez, en un momento de su visita a las instalaciones del CTCON, este viernes.

Antelo y Martínez, en un momento de su visita a las instalaciones del CTCON, este viernes. / L. O.

Defensa por la innovación para abaratar la vivienda

Tanto Antelo como Martínez visitaron este viernes el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) para conocer de primera mano los proyectos de innovación e investigación que desarrolla la entidad y analizar los retos del sector de la construcción en la Región de Murcia. Durante la visita, Antelo destacó el trabajo que realiza el centro para impulsar la innovación en uno de los sectores estratégicos de la economía regional.

Noticias relacionadas

"Es imprescindible contar con un hub tecnológico del sector de la construcción. Tenemos que buscar fórmulas para abaratar los costes de la vivienda, unos costes tan elevados que impiden a muchos jóvenes y familias acceder a una vivienda digna, algo que sí pudieron tener sus padres y sus abuelos", señaló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
  2. En directo: Palma-ElPozo Murcia
  3. Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas
  4. La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales
  5. Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación
  6. Estas son las tiendas y supermercados que abren hoy, día de la Región de Murcia
  7. La mujer que acusa al ginecólogo de la Arrixaca contó a sus compañeras y a su jefe la agresión sexual al poco de ocurrir
  8. El mercado medieval con fuego, halcones y música que convierte a este pueblo de Murcia en la escapada perfecta de este fin de semana

José Ángel Antelo y Virginia Martínez propondrán exigir formación superior y cinco años cotizados para acceder a la Asamblea y al Gobierno regional

La Asamblea debatirá si exigir estudios superiores y cinco años cotizados para ser diputado o formar parte del Gobierno regional

Los conductores de autobús y del tranvía de Murcia amenazan con una huelga en toda la Región ante la "falta de conciliación laboral"

Los conductores de autobús y del tranvía de Murcia amenazan con una huelga en toda la Región ante la "falta de conciliación laboral"

La Región supera los 820 millones en exportaciones de alimentos y bebidas

La Región supera los 820 millones en exportaciones de alimentos y bebidas

El Fórum del Limón 2026, un espacio pionero para blindar la rentabilidad y el futuro del sector

El Fórum del Limón 2026, un espacio pionero para blindar la rentabilidad y el futuro del sector

El vino español mide por primera su sostenibilidad con datos verificables

El vino español mide por primera su sostenibilidad con datos verificables

La Casa del Pintor: más de 50 años de historia, esfuerzo y legado familiar

Salud integral en cada etapa de la vida: tres especialistas que unen fisioterapia, nutrición y neurorrehabilitación

Tracking Pixel Contents