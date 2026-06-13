Política
La Asamblea debatirá si exigir estudios superiores y cinco años cotizados para ser diputado o formar parte del Gobierno regional
La iniciativa de José Ángel Antelo y Virginia Martínez plantea que tanto diputados como miembros del Ejecutivo autonómico acrediten ambos requisitos para dejar de tener representantes institucionales "que únicamente han vivido de la política"
La Asamblea Regional debatirá una moción para elevar los requisitos de acceso a un escaño en el Parlamento autonómico y al Ejecutivo murciano. Los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez defenderán la iniciativa para que cualquier político que quiera formar parte de la representación institucional en la Asamblea y de las responsabilidades de Gobierno en la Región de Murcia cuente con una "formación superior y un mínimo de cinco años cotizados y de experiencia laboral fuera de la actividad política".
Los dos diputados del Grupo Mixto que abandonaron Vox defienden que "la política necesita recuperar el contacto con la realidad cotidiana de los ciudadanos y contar con representantes que conozcan de primera mano el mundo laboral, la empresa, los autónomos y las dificultades que afrontan las familias de la Región". En este sentido, señalan que la Comunidad no puede seguir teniendo "políticos profesionales que únicamente han vivido de la política".
El objetivo de la iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico y que se pretende debatir en las próximas semanas, es "reforzar" la calidad institucional, mejorar la preparación de quienes tomen decisiones y favorecer que los "mejores perfiles" puedan acceder a las instituciones regionales.
Para Antelo y Martínez se requiere de personas que "sepan cómo funciona la vida real, que hayan trabajado, emprendido o desarrollado una carrera profesional antes de asumir responsabilidades públicas. Así, ambos consideran que la experiencia laboral previa aporta "una visión más completa de la sociedad y permite desarrollar políticas más eficaces, conectadas con las necesidades reales de los ciudadanos".
Defensa por la innovación para abaratar la vivienda
Tanto Antelo como Martínez visitaron este viernes el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) para conocer de primera mano los proyectos de innovación e investigación que desarrolla la entidad y analizar los retos del sector de la construcción en la Región de Murcia. Durante la visita, Antelo destacó el trabajo que realiza el centro para impulsar la innovación en uno de los sectores estratégicos de la economía regional.
"Es imprescindible contar con un hub tecnológico del sector de la construcción. Tenemos que buscar fórmulas para abaratar los costes de la vivienda, unos costes tan elevados que impiden a muchos jóvenes y familias acceder a una vivienda digna, algo que sí pudieron tener sus padres y sus abuelos", señaló.
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