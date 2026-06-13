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Abierto el X Concurso Internacional de Relato Corto y Arte “Educando contra la Violencia: El silencio que gritaba”

El certamen, que celebra su décima edición, busca fomentar la concienciación y prevención de la violencia a través de la expresión literaria en castellano

Los ganadores serám anunciados en una fecha cercana al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los ganadores serám anunciados en una fecha cercana al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. / L. O.

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La Opinión

La Opinión

El X Concurso Internacional de Relato Corto y Arte “Educando contra la Violencia: El silencio que gritaba” 2026 ya está en marcha, según ha anunciado la Federación Murciana de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo y la Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ACUM.

Además, en la organización también participa la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, el Consejo Escolar de la Región de Murcia y la Asociación de Creadores y Artistas Palin. Según indicaron en una nota de prensa, este evento tiene el objetivo de seguir fomentando "la concienciación y la prevención de la violencia a través de la expresión literaria".

Modalidades

El concurso estará abierto para personas de cualquier nacionalidad que presenten obras originales e inéditas en lengua castellana.

Asimismo, habrá dos modalidades diferentes, y cada una contará con sus propios requisitos específicos:

  • Relato corto: Extensión máxima de 550 palabras -sin tener en cuenta el título-
  • Poesía: De métrica libre y con una extensión máxima total de 50 versos por autor

Por otro lado, el certamen establece dos categorías independientes por edad: una para menores de 18 años y la otra, para los mayores

El premio para los mayores de 18 años será un cheque de 350 euros y un reconocimiento para el finalista que recibirá un lote de libros; el de los menores será una tablet junto al lote de libros que también se le dará al finalista. Los galardones se darán para las modalidades de relato y poesía.

El jurado estará formado por las entidades organizadoras y la Dirección General de Mujer de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Uno de los detalles a destacar es que la entrega de premios será en una fecha cercana a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de este año

Envío y plazos

Los trabajos deberán enviarse exclusivamente de forma digital a través del correo electrónico educandocontralaviolencia@gmail.com , utilizando el sistema de plica (en un archivo el texto con pseudónimo y en otro los datos personales y declaración jurada) para garantizar el anonimato durante la valoración. 

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El plazo oficial para la recepción de los textos ya está abierto y concluirá el 31 de octubre de 2026 a las 23:59 horas (horario peninsular español). Las bases completas del certamen pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de las asociaciones organizadoras. 

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