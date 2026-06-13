Abierto el X Concurso Internacional de Relato Corto y Arte “Educando contra la Violencia: El silencio que gritaba”

El X Concurso Internacional de Relato Corto y Arte “Educando contra la Violencia: El silencio que gritaba” 2026 ya está en marcha, según ha anunciado la Federación Murciana de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo y la Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ACUM.

Además, en la organización también participa la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, el Consejo Escolar de la Región de Murcia y la Asociación de Creadores y Artistas Palin. Según indicaron en una nota de prensa, este evento tiene el objetivo de seguir fomentando "la concienciación y la prevención de la violencia a través de la expresión literaria".

Modalidades

El concurso estará abierto para personas de cualquier nacionalidad que presenten obras originales e inéditas en lengua castellana.

Asimismo, habrá dos modalidades diferentes, y cada una contará con sus propios requisitos específicos:

Relato corto: Extensión máxima de 550 palabras -sin tener en cuenta el título-

-sin tener en cuenta el título- Poesía: De métrica libre y con una extensión máxima total de 50 versos por autor

Por otro lado, el certamen establece dos categorías independientes por edad: una para menores de 18 años y la otra, para los mayores

El premio para los mayores de 18 años será un cheque de 350 euros y un reconocimiento para el finalista que recibirá un lote de libros; el de los menores será una tablet junto al lote de libros que también se le dará al finalista. Los galardones se darán para las modalidades de relato y poesía.

El jurado estará formado por las entidades organizadoras y la Dirección General de Mujer de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Uno de los detalles a destacar es que la entrega de premios será en una fecha cercana a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de este año

Envío y plazos

Los trabajos deberán enviarse exclusivamente de forma digital a través del correo electrónico educandocontralaviolencia@gmail.com , utilizando el sistema de plica (en un archivo el texto con pseudónimo y en otro los datos personales y declaración jurada) para garantizar el anonimato durante la valoración.

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El plazo oficial para la recepción de los textos ya está abierto y concluirá el 31 de octubre de 2026 a las 23:59 horas (horario peninsular español). Las bases completas del certamen pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de las asociaciones organizadoras.