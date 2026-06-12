Los trabajadores del metal de la Región de Murcia elevan la presión y se plantarán ante la Fremm para mejorar sus salarios y condiciones laborales

Con la paciencia al límite ante el mínimo avance en las negociaciones. Los 35.000 trabajadores del metal en la Región de Murcia continúan con su convenio laboral caducado desde principios del año y siguen sin vislumbrar mejoras salariales y de sus condiciones laborales después de que los sindicatos y la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) sigan sin progresar en las distintas reuniones que han ido manteniendo desde que arrancó el año. Como consecuencia, se manifestarán dentro de dos semanas a las puertas de la sede de la patronal en Murcia para protestar y, si la situación prosigue, no descartan seguir con los paros y movilizaciones durante el mes de julio.

UGT, Comisiones Obreras y USO, las tres organizaciones sindicales con representación en la mesa negociadora, expresaron su "preocupación" por la evolución de las negociaciones llevadas a cabo la pasada semana y este mismo jueves "sin avances reales, sin contenido económico y sin respuestas concretas a las reivindicaciones" de los trabajadores.

Asimismo informan en el comunicado remitido que la Fremm sí que presentó propuestas sobre reivindicaciones concretas, como la clasificación profesional, el retén, disponibilidad y guardias así como la distribución de la jornada, "pero sin vinculación económica".

UGT, CCOO y USO acusan a la patronal de dilatar las conversaciones sin abordar las mejoras que exigen los empleados

En este sentido, advirten de la "dinámica de dilación" que se está produciendo con el "alargue de tiempos" mientras que "siguen sin abordarse de manera seria" cuestiones como salarios e incrementos salariales reales, el descanso del bocadillo que cuente como tiempo efectio de trabajo, los pluses, la subrogación, turnicidad, nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, salud laboral y la eliminación de la compensación/absorción. "La negociación colectiva exige diálogo, pero también voluntad real de avanzar", señalan los sindicatos.

La primera medida de presión

Ante esta situación, han acordado convocar una concentración el jueves 25 de junio por la mañana como primera medida de presión para exigir avances en la negociación. Además, advierten de que, si la patronal mantiene su actual actitud, podrían intensificarse las movilizaciones durante las próximas semanas, incluyendo la convocatoria de huelgas "previsiblemente durante el mes de julio".

"Vamos a tener un verano caliente", augura en declaraciones a La Opinión José Antonio Nieto, secretario general de la federación de industria de UGT. Precisamente hace un año una importante representación del sector, a través de los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia, protagonizaron distintas concentraciones y manifestaciones para exigir el plus de astillero. Sus protestas llegaron también a las puertas de la Fremm, en Murcia, que quedó blindada con un gran dispositivo policial ante la presencia de centenares de empleados afectados.