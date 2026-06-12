Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica: "Los empresarios se juegan la piel cada día"

«Solo te puedes fiar de aquella gente que asume las consecuencias de las cosas que hace, que se juega la piel». Con esta reflexión, inspirada en el concepto del libro ‘Skin in the Game’ del escritor Nassim Nicholas Taleb, el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, reivindicó durante la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026 el papel de los empresarios como figuras que asumen riesgos y responsabilidades de forma cotidiana.

Durante su intervención en el acto organizado por La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica y Banco Sabadell, celebrado este jueves en el salón de celebraciones Promenade de Murcia, Guillot destacó que los galardonados representan historias de «tenacidad, esfuerzo, asunción de riesgos» y de personas que mantienen la esperanza «cuando parece que todo se acaba».

El director general de Prensa Ibérica afirmó que los empresarios son «gente que se juega la piel cada día» y sostuvo que esa es, «en esencia», la definición misma de la actividad empresarial. Según señaló, reconocer ese esfuerzo forma parte de la razón de ser de estos premios.

Guillot enmarcó su reflexión en un contexto marcado por la globalización y la abundancia de información. A su juicio, pese a disponer de más herramientas que nunca para formarse una opinión propia, resulta cada vez más difícil alcanzar consensos. «Cada vez que alejamos más el foco del tema, más se alejan nuestras posiciones. Cada vez que el tema es más abstracto, todo se polariza aún más», afirmó.

Frente a esa tendencia, defendió la necesidad de acercar los debates a la realidad cotidiana. «Cuando el concepto es abstracto, opinar es gratis, opinar no tiene ninguna consecuencia. En cambio, cuando opinamos sobre nuestras empresas, sobre nuestros vecinos, sobre las cosas que pasan alrededor nuestro, entonces ya no se trata tanto de qué pensamos, sino de qué hacemos», señaló. En ese ámbito, añadió, «no se trata de tener razón, sino de buscar soluciones».

El director general de Prensa Ibérica vinculó esa idea a la fortaleza de los liderazgos basados en la proximidad. En referencia a los empresarios y representantes institucionales presentes en la gala, aseguró que son figuras que no pueden «esconderse detrás de grandes discursos cuando algo no funciona», sino que deben resolver los problemas, dar la cara y asumir las consecuencias de sus decisiones.

En este sentido, citó el libro ‘Jugarse la piel’ (‘Skin in the Game’), de Nassim Nicholas Taleb, cuya tesis central, explicó, sostiene que solo son dignos de confianza quienes asumen las consecuencias de aquello que hacen.

Guillot trasladó esa filosofía al ámbito empresarial y reconoció la labor de los asistentes por su capacidad para generar confianza y vínculos. «Desde la generación de confianza, desde la generación de vínculos, se crea ese negocio y ese desarrollo», afirmó.

También relacionó esa visión con la trayectoria de Banco Sabadell. Según indicó, la entidad ha entendido siempre que su actividad «parte del conocimiento del entorno, de la conexión con la comunidad», una idea que, a su juicio, da sentido a la alianza entre el banco y Prensa Ibérica para la celebración de estos premios.

Durante la parte final de su intervención, reivindicó igualmente el papel de los medios de comunicación de proximidad. Frente a la consideración de las informaciones locales como asuntos menores, defendió que los medios locales son capaces de «conectar las grandes cuestiones con la vida cotidiana de la gente» y de «traducir lo global con la vida real de las personas», haciendo útil la información para los ciudadanos.

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Guillot concluyó retomando la idea que vertebró todo su discurso. «Seguramente no se trata tanto de elevar el discurso, sino de acercarlo», afirmó, antes de reconocer a los empresarios premiados por esa capacidad de «jugarse la piel» cada día al frente de sus compañías.