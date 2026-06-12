La Región de Murcia reivindica ampliar regadíos y cuestiona que los recortes hayan mejorado la salud del Tajo

El debate sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura ya no gira únicamente en torno a evitar nuevos recortes. Regantes y Gobierno regional han comenzado a introducir un nuevo elemento en la discusión: la posibilidad de ampliar la superficie de regadío en la Región de Murcia aprovechando la capacidad productiva y las infraestructuras ya existentes.

Durante la reunión celebrada este viernes entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y la Junta de Gobierno del Scrats, ambas partes coincidieron en defender que el sureste español dispone de margen para crecer si cuenta con recursos hídricos suficientes.

Buendía sostuvo que la Región reúne todos los factores necesarios para aumentar su producción agrícola. "Tenemos la tecnología, tenemos la experiencia, tenemos el suelo y tenemos las infraestructuras", señaló. A su juicio, limitar el debate a la defensa de los caudales actuales supone renunciar a un potencial de crecimiento que permitiría aprovechar inversiones realizadas durante décadas y recuperar terrenos agrícolas hoy infrautilizados.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, reforzó esa idea recurriendo a la comparación con otras cuencas españolas. Recordó que en la del Ebro se estudian ampliaciones de decenas de miles de hectáreas de regadío y cuestionó que en Murcia cualquier planteamiento de crecimiento sea recibido con críticas. "¿Por qué nosotros no podemos ampliar también?", se preguntó.

La reivindicación llega además acompañada de una crítica directa a uno de los argumentos utilizados para justificar los cambios en el trasvase: la mejora ambiental del Tajo.

Jiménez aseguró que los recortes aplicados durante los últimos años no han producido mejoras apreciables en el estado ecológico del río. Según afirmó, el verdadero problema de la cuenca no se encuentra en los volúmenes trasvasados, sino en las carencias de depuración existentes en algunas grandes áreas urbanas.

El presidente de los regantes sostuvo que la propia planificación hidrológica reconoce la falta de evidencias sobre los efectos positivos de las restricciones aprobadas hasta ahora. "La salud del río Tajo no ha cambiado ni un ápice", aseguró.

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En ese contexto, reclamó que las inversiones comprometidas para mejorar la calidad de las aguas del Tajo se ejecuten antes de plantear nuevos recortes al Levante. A su juicio, el debate debería centrarse en resolver los problemas ambientales reales de la cuenca y no en reducir las aportaciones a unos territorios que consideran estratégicos para la producción agrícola española.