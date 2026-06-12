La Región de Murcia arranca 2026 sin una sola vivienda protegida: ni iniciadas ni terminadas durante el primer trimestre

Suspenso rotundo en la construcción de viviendas protegidas oficiales (VPO) en la Región de Murcia al comienzo del año. Durante los tres primeros meses del año en nuestro país se han iniciado 4.048 inmuebles de este tipo y se han finalizado otros 5.215; pero ninguno de ellos se ha llevado a cabo en nuestra Comunidad, que se quedó entre enero y marzo con un doble cero en el casillero.

Así consta en la estadística de vivienda protegida que publicó este jueves el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: Murcia, junto a las autonomías de Asturias y Canarias, fueron las únicas del país que no registraron ningún tipo de actividad para ayudar a promover casas y pisos a precios asequibles para garantizar el acceso a aquellas personas cuyos ingresos dificultan la compra o alquiler en el mercado libre.

El dato 'en blanco' contrasta con los registros de los que se presume el Ministerio cuya cartera está en manos de Isabel Rodríguez, presumiendo de que tanto las VPO puestas en marcha como las culminadas registraron en el primer trimestre de 2026 su mejor dato desde el año 2021.

El Ministerio presume de los mejores datos en la construcción de este tipo de casas y pisos desde el año 2021

Cabe recordar que el Ejecutivo murciano de López Miras ha modernizado el concepto tradicional de las VPO sustituyéndolo por el de 'vivienda asequible' en la Región: "Es un modelo más flexible, capaz de ofrecer viviendas a precios limitados, vinculados a criterios objetivos, que resulten realmente accesibles para jóvenes, familias de clase media y personas mayores que buscan una solución adaptada a su etapa vital", defendió López Miras durante su presentación en septiembre de 2025.

A expensas de que se logre desatascar de una vez por todas la Ley de Vivienda Asequible en la Comunidad, de las 5.215 VPO finalizadas, casi el 60% pertenecen a Cataluña, un dato que "multiplica por nueve las viviendas protegidas finalizadas en un primer trimestre respecto a 2018", cuando los socialistas entraron en el Gobierno central.

Asimismo las 4.048 viviendas protegidas supone la cifra más alta de los últimos 14 años, que supone un incremento del 24% respecto al mismo período del año anterior.

El compromiso del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez es mantener este ritmo a través de la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, (del que el Gobierno regional se plantea recurrir) y que contará con una inversión de 308 millones de euros, 123 de los cuales correrán a cargo de la Comunidad. De ellos, para continuar en esta línea, al menos el 40% estará destinado a la construcción de vivienda asequible, que estará protegida con carácter permanente e indefinido, según las directrices del Ministerio.