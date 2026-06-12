BASES DE LA V EDICIÓN DEL CONCURSO

“PREMIOS PUEBLO DEL AÑO 2026”

PRIMERA. – Entidad organizadora y objeto del concurso

PRENSA IBÉRICA 360, S.L. y LA OPINIÓN DE MURCIA S.A. (ambas en adelante “LA EMPRESA”) se encargarán de convocar, organizar y desarrollar la V edición de los Premios Pueblo del Año, cuyo objetivo es dar impulso a los entornos rurales de territorios cuyo desarrollo, por la crisis del campo o por el fenómeno de la despoblación se ven a menudo amenazados y necesitados de reconocimiento. De esta manera, se crea esta iniciativa para dar visibilidad pública al esfuerzo que muchos pueblos realizan en distintos ámbitos.

SEGUNDA. – Funcionamiento del concurso

2.1. Categorías del concurso

Se establecen cuatro categorías de concurso:

Premio Pueblo Turístico del Año: Pueblo/municipio que destaque por su interés turístico y atracción de viajeros tanto nacionales como internacionales.

Pueblo/municipio que destaque por su interés turístico y atracción de viajeros tanto nacionales como internacionales. Premio Pueblo Sostenible del Año: Pueblo/municipio que haya implantado nuevas tecnologías y/o tenga un proyecto de digitalización importante para la mejora de infraestructuras, de la sostenibilidad y la vida de sus vecinos.

Pueblo/municipio que haya implantado nuevas tecnologías y/o tenga un proyecto de digitalización importante para la mejora de infraestructuras, de la sostenibilidad y la vida de sus vecinos. Premio Pueblo Cultural del Año: Pueblo/municipio que apueste por la cultura en general y apueste por la proyección de su cultura local por otros territorios.

Pueblo/municipio que apueste por la cultura en general y apueste por la proyección de su cultura local por otros territorios. Premio Gastronómico del Año: Pueblo/municipio que ha sabido convertir la gastronomía en un elemento diferenciador de su identidad, desarrollo económico y atractivo turístico.

2.2. Requisitos de participación

Podrán optar a pueblo/municipio nominado todas las localidades que pertenezcan a la Región de Murcia y no superen los 90.000 habitantes.

Un jurado formado por miembros de La Opinión de Murcia y patrocinadores, seleccionarán, atendiendo a los requisitos anteriormente mencionados, tres localidades para cada una de las categorías detalladas en el punto SEGUNDO.

Las nominaciones serán gratuitas y se registrarán, con los datos previamente facilitados por el pueblo/municipio seleccionado, en la página web habilitada del concurso por un responsable de La Opinión de Murcia.

Los pueblos/municipios ya premiados en las ediciones anteriores no podrán ser nominados de nuevo a la categoría donde resultaron ganadores, pero sí a las que fueron nominados o a las nuevas categorías generadas en caso que tuvieran los méritos necesarios para poder optar al premio. Cada pueblo/municipio podrá ser nominado a un máximo de dos categorías.

No obstante, lo anterior, el pueblo/municipio nominado podrá declinar su participación en el concurso y a la consecución del premio si así lo desease, manifestándolo a los organizadores.

2.3. Fases y plazos del concurso

El plazo para selección de los pueblos/municipios nominados por parte del jurado finalizará el miércoles 5 de junio de 2026 a las 23:59 h.

Las localidades seleccionadas por el jurado se publicarán en la web oficial del concurso y en LA OPINIÓN DE MURCIA, dando comienzo la fase de votación popular, que se iniciará el sábado, 13 de junio y finalizará el domingo 21 de junio de 2026.

La votación popular se desarrollará en la página web del concurso y/o cualquier otra plataforma que LA EMPRESA habilite a tal efecto.

La votación popular será gratuita y cualquier persona podrá participar en la misma, rellenando el formulario habilitado y limitándose la participación en la votación a un único voto por persona y hora en cada una de las categorías del concurso.

Una vez terminado el plazo de la votación, LA EMPRESA organizará la celebración de la entrega de premios en la fecha y hora que determine.

TERCERA. – Ganadores y premios del concurso

El ganador de cada categoría será el que más votos haya obtenido de entre los 3 finalistas determinados por el Jurado en cada una de las categorías del concurso.

Si una vez finalizadas las votaciones, se produjera un empate entre varios candidatos, LA EMPRESA se lo comunicará al Jurado, y será este quien designará el ganador.

El premio de cada una de las categorías del concurso consistirá en una estatuilla, trofeo o placa conmemorativa. Los pueblos/municipios ganadores tendrán una amplia presencia, tanto en las informaciones previas como en las acciones de comunicación que se realizarán de forma posterior a la entrega de premios en los soportes impreso, digital y en RRSS.

En ningún caso será sustituible el premio determinado por una cantidad económica.

No podrán optar a premio aquellos pueblos/municipios que ya fueran premiados en una determinada categoría en la edición anterior. Sí podrán resultar ganadores en otra categoría distinta.

CUARTA. – Acto de entrega de los premios

El acto de entrega de premios se realizará de manera presencial y tendrá lugar en una gala en lugar por determinar. LA EMPRESA informará debidamente a los candidatos de la hora de celebración.

Los representantes de los candidatos finalistas tendrán un lugar reservado en el acto de entrega, y deberán confirmar su asistencia con una anterioridad mínima de 2 días previos a la celebración del acto.

QUINTA. – Aceptación de las bases

La participación en el concurso implica la plena e incondicional aceptación de las presentes bases. El reconocimiento como candidato válido queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del candidato.

Asimismo, LA EMPRESA se reserva el derecho de anular o cancelar cualquier candidatura en caso de existir dudas y/o discrepancias acerca de la veracidad de los datos e información facilitados.

Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, LA EMPRESA podrá modificar las presentes bases, sin perjuicio de que hubiese comenzado la presente edición del concurso, comprometiéndose a comunicar a los candidatos las nuevas bases del concurso, y publicándolas en la página web habilitada a tal efecto por LA EMPRESA.

Las presentes bases estarán disponibles en la página web https://www.laopiniondemurcia.es/eventos/premios-mejor-pueblo-2026/ durante toda la vigencia del concurso.

SEXTA. – Tratamiento de los datos

Los participantes de la presente convocatoria consienten expresamente en que los datos personales y públicos facilitados sean tratados por LA EMPRESA. Los datos serán utilizados para gestionar la participación de las candidaturas, podrán ser transmitidos a las empresas patrocinadoras y colaboradoras en orden al contacto y entrega de los premios, así como a la promoción de la presente o futuras ediciones de los Premios. En concreto, LA EMPRESA podrá revelar los datos de los candidatos, con la finalidad descrita anteriormente, a cualquiera de las sociedades que integran su grupo empresarial, cuyos datos de identificación aparecen en la dirección URL: https://www.laopiniondemurcia.es/eventos/premios-mejor-pueblo-2026/

LA EMPRESA dispone de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de estos datos. LA EMPRESA manifiesta cumplir con total escrupulosidad las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como de su normativa de desarrollo.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, cualquier candidato podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición por escrito al Departamento de Protección de Datos de PRENSA IBÉRICA 360, S.L., calle Pedro Muñoz Seca, 4 – 28001 Madrid, o enviando un correo electrónico a proteccióndatos@epi.es

SÉPTIMA. – Ley aplicable y jurisdicción

Las bases del presente concurso se rigen por la ley española. Los patrocinadores, colaboradores y los candidatos, con renuncia expresa a cualquier otro foro, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Murcia para cualquier controversia que pudiera derivarse del presente concurso.

OCTAVA. – Responsabilidad

LA EMPRESA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza, debidos, a título enunciativo y no limitativo, a causas de fuerza mayor, interrupciones en el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, problemas técnicos de cualquier índole o errores en los datos facilitados por los candidatos.

Murcia, a 11 de junio de 2026.