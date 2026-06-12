CANDIDATOS A 'PUEBLO CULTURAL DEL AÑO'
Cehegín
El municipio de Cehegín, situado en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, destaca por su riqueza histórica, cultural y patrimonial. Su Casco Antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, conserva el encanto de las villas monumentales, con calles, plazas, iglesias, palacios y rincones que permiten recorrer siglos de historia en un entorno lleno de identidad.
En 2025, Cehegín vive una efeméride especialmente significativa con motivo del 300 aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas, patrona del municipio, y el centenario de su Coronación Canónica Pontificia. Esta conmemoración refuerza el papel de Cehegín como destino de turismo religioso y cultural, uniendo devoción, tradición y participación ciudadana.
A su importante legado monumental se suma el Yacimiento Arqueológico de Begastri, antigua ciudad romana y visigoda y uno de los principales referentes patrimoniales del municipio. Este enclave permite acercarse a las raíces históricas de Cehegín y pone de manifiesto la importancia que este territorio ha tenido a lo largo de los siglos.
Cehegín es también naturaleza, gastronomía, fiestas y vida local. Sus senderos, sus paisajes y celebraciones como los Carnavales, la Semana Santa o la Ruta de la Tapa completan una oferta diversa y atractiva. Por todo ello, Cehegín se presenta como un pueblo culturalmente vivo, orgulloso de sus raíces y merecedor de este reconocimiento.
Abanilla
El municipio de Abanilla cuenta con una población de en torno a 6.000 habitantes y se sitúa en el sector oriental de la Región de Murcia, en una zona de gran valor paisajístico y cultural, entre los términos murcianos de Jumilla y Fortuna y los alicantinos de Pinoso, La Algueña y Orihuela. Con una extensión de 234 kilómetros cuadrados, Abanilla conserva la esencia de un territorio marcado por la historia, la tradición y un patrimonio que lo convierte en un enclave singular dentro de la identidad regional.
Los orígenes de Abanilla se remontan a tiempos muy antiguos, con restos y vestigios que hablan de la presencia de distintas civilizaciones en el entorno del municipio. La cultura ibérica dejó huella en enclaves como Mafraque, El Partidor, El Olivar o el Lugar Alto, mientras que la posterior presencia árabe y medieval contribuyó a configurar el carácter histórico de una villa ligada a la defensa del territorio y a su papel estratégico en la zona oriental de la Región.
Entre sus principales elementos patrimoniales destacan el Lugar Alto, con el monumento al Sagrado Corazón de Jesús y restos de la antigua muralla; la Iglesia Parroquial de San José; el Santuario de la Santa Cruz, en Mahoya; el antiguo castillo; la Casa de la Encomienda; el lavadero público y diferentes rincones que mantienen viva la memoria del municipio. A ello se suma una arraigada tradición festiva, con celebraciones como las fiestas de Moros y Cristianos y la devoción a la Santísima Cruz, que forman parte esencial de la identidad cultural abanillera.
Abanilla destaca también por su riqueza natural y etnográfica, con paisajes como el entorno del río Chícamo, la huerta de Mahoya, la sierra de Quibas, Barinas, Macisvenda y otros parajes que muestran la diversidad de un municipio reconocido por su mezcla de historia, patrimonio, tradición popular y paisaje. Todo ello convierte a Abanilla en merecedora del reconocimiento como Pueblo Cultural del Año.
Mula
El municipio de Mula, situado en el entorno de Sierra Espuña y en el valle del río Mula, destaca por la riqueza de su patrimonio histórico, cultural y natural. Su casco antiguo, con calles empedradas, palacetes blasonados y rincones llenos de historia, conserva la esencia de una ciudad con una identidad marcada por el paso de los siglos y presidida por el imponente Castillo de los Vélez.
A su valor monumental se suma un importante legado arqueológico y museístico. La Villa Romana de Villaricos, con su destacado sarcófago visigodo, y el Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo, con piezas de gran valor histórico, convierten a Mula en un referente para quienes buscan conocer las raíces más antiguas de la Región de Murcia.
El municipio cuenta además con una oferta natural y turística de gran atractivo, en la que destacan el embalse de La Cierva, las aguas termales de Los Baños de Mula, sus senderos y el espectáculo de la Floración de Mula, reconocido en FITUR 2025 como Mejor Producto de Turismo Activo dentro de “España en Floración”. A ello se suma el reconocimiento como “Pueblo más bonito de la Región de Murcia 2024”, que refuerza su proyección como destino de referencia.
La cultura popular tiene también un papel esencial en la identidad muleña, especialmente a través de sus tradicionales Tambores de Mula, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta combinación de patrimonio, naturaleza, tradición y participación ciudadana convierte a Mula en un municipio vivo, singular y merecedor de este reconocimiento.
CANDIDATOS A 'PUEBLO TURÍSTICO DEL AÑO'
San Pedro del Pinatar
San Pedro del Pinatar es uno de los grandes referentes turísticos de la Costa Cálida. Situado entre el Mar Menor y el Mediterráneo, este municipio reúne playas, naturaleza, tradición marinera y bienestar en un entorno privilegiado que atrae visitantes durante todo el año.
Uno de sus principales emblemas es el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, un espacio natural de gran valor paisajístico y ambiental donde conviven salinas, dunas, arenales y una destacada riqueza ornitológica. A ello se suman sus playas, sus lodos terapéuticos, su gastronomía marinera y la identidad de un pueblo que ha sabido mantener viva su relación con el mar.
San Pedro del Pinatar combina turismo de sol y playa, naturaleza, salud, deporte y cultura en una propuesta diversa y consolidada. Su capacidad para ofrecer experiencias vinculadas al mar, al paisaje y a la tradición lo convierten en un destino de referencia y en firme candidato al Premio Pueblo Turístico del Año.
Águilas
El municipio de Águilas, situado en el litoral suroeste de la Región de Murcia, es uno de los grandes referentes turísticos de la Costa Cálida. Su relación con el mar, sus playas, su puerto, su patrimonio y su clima mediterráneo lo convierten en un destino atractivo durante todo el año, capaz de combinar descanso, cultura, naturaleza y ocio.
Entre sus principales señas de identidad destacan el Castillo de San Juan de las Águilas, el emblemático embarcadero de El Hornillo, la Plaza de España, el puerto pesquero y deportivo, y un litoral de gran riqueza paisajística con calas, playas urbanas y espacios naturales como el entorno de Cuatro Calas. Todo ello configura una oferta turística diversa, ligada tanto al mar como a la historia del municipio.
Águilas cuenta además con una de las celebraciones más reconocidas de la Región: su Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional, que cada año llena las calles de color, música y tradición. Esta fiesta, junto a su gastronomía marinera, sus actividades náuticas y su intensa vida cultural, refuerza el carácter abierto y acogedor de la localidad.
Por su patrimonio, su paisaje costero, su identidad festiva y su capacidad para atraer visitantes sin perder su esencia mediterránea, Águilas se presenta como un municipio turístico de referencia y merecedor de este reconocimiento.
Ojós
El municipio de Ojós, situado en pleno Valle de Ricote, conserva el encanto de los pueblos ligados a la historia, al agua y a las tradiciones más auténticas de la Región de Murcia. Su pequeño casco urbano, su ambiente tranquilo y su estrecha relación con el río Segura hacen de esta localidad un destino singular para quienes buscan turismo rural, patrimonio y contacto con el paisaje.
Entre sus principales atractivos destacan la Iglesia de San Agustín, de origen mudéjar, el entorno del embalse del Mayés y parajes tan emblemáticos como el Salto de la Novia, ligados a la memoria popular y al imaginario del Valle de Ricote. Ojós ofrece al visitante una forma pausada de descubrir la Región, a través de sus senderos, miradores, huerta tradicional y rincones cargados de identidad.
Su valor turístico reside precisamente en esa combinación de naturaleza, historia y autenticidad. Ojós representa un modelo de destino cercano, tranquilo y lleno de carácter, capaz de emocionar al visitante desde la sencillez de su paisaje y la fuerza de sus tradiciones. Por todo ello, el municipio se presenta como merecedor del Premio Pueblo Turístico del Año.
CANDIDATOS A 'PUEBLO SOSTENIBLE DEL AÑO'
Cieza
Cieza es un municipio estrechamente ligado a la naturaleza, al río Segura y a un paisaje agrícola que cada año se convierte en uno de los grandes espectáculos visuales de la Región de Murcia: la Floración. Sus campos de frutales, especialmente melocotoneros, transforman el territorio en un recurso turístico, cultural y medioambiental de enorme valor.
A esta riqueza paisajística se suma el Cañón de Almadenes, uno de los espacios naturales más singulares de la Región, donde el río Segura ha modelado un entorno de gran belleza y valor ecológico. Cieza cuenta además con rutas, senderos y propuestas de turismo activo que permiten disfrutar del territorio desde el respeto al medio natural.
La sostenibilidad en Cieza se entiende como una unión entre agricultura, paisaje, patrimonio y turismo responsable. Su capacidad para convertir sus recursos naturales en un motor de identidad y desarrollo convierte al municipio en un claro candidato al Premio Pueblo Sostenible del Año.
Beniel
Beniel, situado en el extremo oriental de la Región de Murcia, es un municipio profundamente vinculado a la huerta, al agua y a la tradición agrícola. Su paisaje, marcado por los cultivos y por la cercanía con la provincia de Alicante, refleja una identidad construida durante siglos en torno al aprovechamiento responsable del territorio.
La historia de Beniel está ligada a antiguos asentamientos, a la cultura del agua y a un patrimonio que combina tradición huertana, elementos históricos y vida local. Sus fértiles tierras, sus pedanías y su participación en rutas como el Camino de Levante refuerzan su papel como espacio de paso, encuentro y conexión entre paisajes y culturas.
Beniel representa la sostenibilidad desde la raíz: el cuidado de la huerta, la preservación de sus tradiciones y la convivencia entre desarrollo, territorio y memoria colectiva. Por todo ello, el municipio se presenta como merecedor del Premio Pueblo Sostenible del Año.
Santomera
El municipio de Santomera, próximo a la capital regional, se presenta como un enclave donde conviven la huerta, la montaña y los espacios naturales. Su ubicación, entre el entorno urbano y el paisaje natural, le otorga una identidad propia marcada por la relación con el territorio, el agua y la vida al aire libre.
Entre sus principales valores destacan el embalse de Santomera y el entorno de Rambla Salada y Ajauque, espacios que forman parte de un paisaje de gran interés ambiental. Estos parajes, junto a la huerta tradicional y las zonas de monte, refuerzan el papel de Santomera como municipio comprometido con la conservación de su entorno y con una forma de crecimiento ligada al equilibrio entre naturaleza y población.
Santomera representa una manera de entender la sostenibilidad desde la cercanía: cuidar el paisaje, mantener vivas sus tradiciones y aprovechar sus recursos naturales de forma responsable. Por todo ello, el municipio reúne valores suficientes para optar al Premio Pueblo Sostenible del Año.ctivos de esta localidad.
CANDIDATOS A 'PUEBLO GASTRONÓMICO DEL AÑO'
Calasparra
Calasparra es un municipio cuya identidad gastronómica está ligada de forma inseparable a su producto más emblemático: el arroz. Su Denominación de Origen ha convertido al Arroz de Calasparra en uno de los grandes símbolos culinarios de la Región de Murcia y en un producto reconocido por su calidad, tradición y singularidad.
Los arrozales, el agua y el paisaje forman parte de una cultura gastronómica que va mucho más allá del plato. En Calasparra, la cocina se entiende como una expresión del territorio, donde el producto local, la agricultura y la tradición se unen para ofrecer una experiencia auténtica al visitante.
A su riqueza gastronómica se suman enclaves como el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, la Cueva del Puerto y los parajes naturales vinculados al río Segura. Calasparra reúne sabor, paisaje, historia y producto propio, razones que la convierten en merecedora del Premio Pueblo Gastronómico del Año.
Yecla
Yecla es uno de los grandes referentes gastronómicos del interior de la Región de Murcia, especialmente por la calidad de sus vinos y por una identidad culinaria profundamente ligada a la tierra. La Denominación de Origen Yecla y su Ruta del Vino han convertido al municipio en un destino imprescindible para los amantes del enoturismo, la gastronomía y los paisajes de viñedo.
A sus vinos se suma una cocina tradicional con platos de gran personalidad, como los gazpachos yeclanos, las gachasmigas, las pelotas de relleno o los arroces, recetas que reflejan el carácter de un territorio de interior y la fuerza de su cultura popular. La mesa yeclana une producto, tradición y hospitalidad.
Yecla ha sabido proyectar su gastronomía más allá de sus fronteras, combinando bodegas, restaurantes, patrimonio y experiencias en torno al vino. Esta unión entre sabor, paisaje y cultura convierte al municipio en un firme candidato al Premio Pueblo Gastronómico del Año.
Molina de Segura
Molina de Segura, situada en la Vega Media del Segura, cuenta con una tradición gastronómica marcada por la huerta murciana y por un importante legado conservero. Su historia está estrechamente vinculada a los productos agrícolas, a la transformación alimentaria y a una cultura culinaria que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces.
La cocina molinense combina platos tradicionales como el rin-ran, la sémola, el potaje de cebolla, el conejo con patatas al ajo cabañil o las elaboraciones con productos de la huerta, junto a una oferta hostelera cada vez más dinámica. La alcachofa, el tomate, las berenjenas y otros productos frescos o en conserva forman parte de una despensa local con personalidad propia.
A través de iniciativas gastronómicas, rutas de la tapa y una hostelería que combina tradición e innovación, Molina de Segura ha reforzado su papel como destino gastronómico dentro de la Región. Su vínculo con la huerta, la conserva y la cocina popular la convierten en una clara candidata al Premio Pueblo Gastronómico del Año.
Presentación Edición 2026
BASES DE LA V EDICIÓN DEL CONCURSO
“PREMIOS PUEBLO DEL AÑO 2026”
PRIMERA. – Entidad organizadora y objeto del concurso
PRENSA IBÉRICA 360, S.L. y LA OPINIÓN DE MURCIA S.A. (ambas en adelante “LA EMPRESA”) se encargarán de convocar, organizar y desarrollar la V edición de los Premios Pueblo del Año, cuyo objetivo es dar impulso a los entornos rurales de territorios cuyo desarrollo, por la crisis del campo o por el fenómeno de la despoblación se ven a menudo amenazados y necesitados de reconocimiento. De esta manera, se crea esta iniciativa para dar visibilidad pública al esfuerzo que muchos pueblos realizan en distintos ámbitos.
SEGUNDA. – Funcionamiento del concurso
2.1. Categorías del concurso
Se establecen cuatro categorías de concurso:
- Premio Pueblo Turístico del Año: Pueblo/municipio que destaque por su interés turístico y atracción de viajeros tanto nacionales como internacionales.
- Premio Pueblo Sostenible del Año: Pueblo/municipio que haya implantado nuevas tecnologías y/o tenga un proyecto de digitalización importante para la mejora de infraestructuras, de la sostenibilidad y la vida de sus vecinos.
- Premio Pueblo Cultural del Año: Pueblo/municipio que apueste por la cultura en general y apueste por la proyección de su cultura local por otros territorios.
- Premio Gastronómico del Año: Pueblo/municipio que ha sabido convertir la gastronomía en un elemento diferenciador de su identidad, desarrollo económico y atractivo turístico.
2.2. Requisitos de participación
Podrán optar a pueblo/municipio nominado todas las localidades que pertenezcan a la Región de Murcia y no superen los 90.000 habitantes.
Un jurado formado por miembros de La Opinión de Murcia y patrocinadores, seleccionarán, atendiendo a los requisitos anteriormente mencionados, tres localidades para cada una de las categorías detalladas en el punto SEGUNDO.
Las nominaciones serán gratuitas y se registrarán, con los datos previamente facilitados por el pueblo/municipio seleccionado, en la página web habilitada del concurso por un responsable de La Opinión de Murcia.
Los pueblos/municipios ya premiados en las ediciones anteriores no podrán ser nominados de nuevo a la categoría donde resultaron ganadores, pero sí a las que fueron nominados o a las nuevas categorías generadas en caso que tuvieran los méritos necesarios para poder optar al premio. Cada pueblo/municipio podrá ser nominado a un máximo de dos categorías.
No obstante, lo anterior, el pueblo/municipio nominado podrá declinar su participación en el concurso y a la consecución del premio si así lo desease, manifestándolo a los organizadores.
2.3. Fases y plazos del concurso
El plazo para selección de los pueblos/municipios nominados por parte del jurado finalizará el miércoles 5 de junio de 2026 a las 23:59 h.
Las localidades seleccionadas por el jurado se publicarán en la web oficial del concurso y en LA OPINIÓN DE MURCIA, dando comienzo la fase de votación popular, que se iniciará el sábado, 13 de junio y finalizará el domingo 21 de junio de 2026.
La votación popular se desarrollará en la página web del concurso y/o cualquier otra plataforma que LA EMPRESA habilite a tal efecto.
La votación popular será gratuita y cualquier persona podrá participar en la misma, rellenando el formulario habilitado y limitándose la participación en la votación a un único voto por persona y hora en cada una de las categorías del concurso.
Una vez terminado el plazo de la votación, LA EMPRESA organizará la celebración de la entrega de premios en la fecha y hora que determine.
TERCERA. – Ganadores y premios del concurso
El ganador de cada categoría será el que más votos haya obtenido de entre los 3 finalistas determinados por el Jurado en cada una de las categorías del concurso.
Si una vez finalizadas las votaciones, se produjera un empate entre varios candidatos, LA EMPRESA se lo comunicará al Jurado, y será este quien designará el ganador.
El premio de cada una de las categorías del concurso consistirá en una estatuilla, trofeo o placa conmemorativa. Los pueblos/municipios ganadores tendrán una amplia presencia, tanto en las informaciones previas como en las acciones de comunicación que se realizarán de forma posterior a la entrega de premios en los soportes impreso, digital y en RRSS.
En ningún caso será sustituible el premio determinado por una cantidad económica.
No podrán optar a premio aquellos pueblos/municipios que ya fueran premiados en una determinada categoría en la edición anterior. Sí podrán resultar ganadores en otra categoría distinta.
CUARTA. – Acto de entrega de los premios
El acto de entrega de premios se realizará de manera presencial y tendrá lugar en una gala en lugar por determinar. LA EMPRESA informará debidamente a los candidatos de la hora de celebración.
Los representantes de los candidatos finalistas tendrán un lugar reservado en el acto de entrega, y deberán confirmar su asistencia con una anterioridad mínima de 2 días previos a la celebración del acto.
QUINTA. – Aceptación de las bases
La participación en el concurso implica la plena e incondicional aceptación de las presentes bases. El reconocimiento como candidato válido queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del candidato.
Asimismo, LA EMPRESA se reserva el derecho de anular o cancelar cualquier candidatura en caso de existir dudas y/o discrepancias acerca de la veracidad de los datos e información facilitados.
Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, LA EMPRESA podrá modificar las presentes bases, sin perjuicio de que hubiese comenzado la presente edición del concurso, comprometiéndose a comunicar a los candidatos las nuevas bases del concurso, y publicándolas en la página web habilitada a tal efecto por LA EMPRESA.
Las presentes bases estarán disponibles en la página web https://www.laopiniondemurcia.es/eventos/premios-mejor-pueblo-2026/ durante toda la vigencia del concurso.
SEXTA. – Tratamiento de los datos
Los participantes de la presente convocatoria consienten expresamente en que los datos personales y públicos facilitados sean tratados por LA EMPRESA. Los datos serán utilizados para gestionar la participación de las candidaturas, podrán ser transmitidos a las empresas patrocinadoras y colaboradoras en orden al contacto y entrega de los premios, así como a la promoción de la presente o futuras ediciones de los Premios. En concreto, LA EMPRESA podrá revelar los datos de los candidatos, con la finalidad descrita anteriormente, a cualquiera de las sociedades que integran su grupo empresarial, cuyos datos de identificación aparecen en la dirección URL: https://www.laopiniondemurcia.es/eventos/premios-mejor-pueblo-2026/
LA EMPRESA dispone de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de estos datos. LA EMPRESA manifiesta cumplir con total escrupulosidad las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como de su normativa de desarrollo.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, cualquier candidato podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición por escrito al Departamento de Protección de Datos de PRENSA IBÉRICA 360, S.L., calle Pedro Muñoz Seca, 4 – 28001 Madrid, o enviando un correo electrónico a proteccióndatos@epi.es
SÉPTIMA. – Ley aplicable y jurisdicción
Las bases del presente concurso se rigen por la ley española. Los patrocinadores, colaboradores y los candidatos, con renuncia expresa a cualquier otro foro, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Murcia para cualquier controversia que pudiera derivarse del presente concurso.
OCTAVA. – Responsabilidad
LA EMPRESA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza, debidos, a título enunciativo y no limitativo, a causas de fuerza mayor, interrupciones en el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, problemas técnicos de cualquier índole o errores en los datos facilitados por los candidatos.
Murcia, a 11 de junio de 2026.