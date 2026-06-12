Pedro Cánovas, Premio Empresario del Año: "El sector de la limpieza muchas veces no se ve, pero es imprescindible"

Pedro Cánovas, fundador de Limcamar, recibió el Premio Empresario del Año de manos de Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana; Fernando Canós, director general adjunto de Banco Sabadell; y Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.

Cánovas reivindicó un sector, el de la limpieza, que "muchas veces no se ve, pero es imprescindible". "El hacer que las cosas funcionen en silencio y con profesionalidad es nuestro mayor valor. Y este es un reconocimiento a cada una de las 12.000 personas que trabajan en Limcamar, donde nos motiva seguir creciendo y ver el desarrollo diario de la empresa", afirmó el fundador de Limcamar, que quiso dedicar el premio a sus padres, "que inculcaron en mí los valores que ahora puedo reflejar a través del trabajo de la empresa".

De limpiador a referente empresarial nacional en cuatro décadas

Pedro Cánovas Martínez llegó al sector de la limpieza no desde una escuela de negocios, sino desde una urgencia vital. Estudiaba Derecho en la Universidad de Murcia cuando la paternidad, siendo aún muy joven, le obligó a dejar la carrera y buscar un camino con el que sostener a su familia. Aquel cambio de rumbo no tuvo nada de calculado, pero terminó marcando una trayectoria empresarial singular: de los primeros trabajos como gestor de limpieza en Aragón a la creación, en Murcia, de Limcamar, una compañía que casi cuatro décadas después figura entre las principales empresas españolas de limpieza profesional.

Ese itinerario, construido desde la práctica diaria del oficio y consolidado después con una apuesta por la profesionalización, la innovación y la gestión de personas, explica la concesión a Cánovas del Premio Empresario del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizados por la entidad bancaria y Prensa Ibérica. El galardón reconoce al fundador y director general de Limcamar, pero también una forma de hacer empresa: aprender desde la base, crecer internacionalmente sin desligarse de Murcia y convertir una actividad tradicionalmente poco visible en un servicio esencial para compañías, administraciones e infraestructuras críticas.

La biografía empresarial de Pedro Cánovas arranca antes que Limcamar. Con apenas 20 años, acompañado por su esposa y una hija recién nacida, se trasladó a Aragón para entrar en el sector de la limpieza desde abajo, como limpiador. Cánovas resume aquel comienzo con una mezcla de precisión y memoria: «Nos fuimos con la niña que ya tenía dos meses. Empezamos a trabajar con una empresa que tenía como cliente a Telefónica. Así comenzamos a conocer de qué iba el sector de la limpieza». Aquella etapa, que duró cuatro años y medio, fue para Cánovas una escuela práctica. Allí aprendió un oficio, conoció sus carencias y empezó a detectar el margen de mejora de una actividad que todavía funcionaba con métodos muy elementales.

Pedro Cánovas aprendió el sector desde abajo antes de fundar Limcamar y hacerla crecer desde Murcia

El propio empresario explica que la limpieza de entonces era «muy rudimentaria» y que «no estaba bien visto dedicarse a limpiar». En esas tareas iniciales se fue formando una mirada empresarial que no partía de los despachos, sino de la ejecución diaria del servicio. No se trataba solo de limpiar, sino de entender qué demandaban los clientes, cómo se organizaba una plantilla, qué procesos podían mejorarse y de qué manera podía dignificarse un trabajo imprescindible pero escasamente valorado.

Cuando regresó a Murcia, Cánovas llegó con experiencia acumulada. En sus propias palabras, volvió con lo que ahora se denomina «know-how». Ese conocimiento adquirido fue el punto de partida de Limcamar, fundada el 13 de octubre de 1987, con una inversión de cinco millones de pesetas y el propósito de crear un negocio innovador a partir de lo aprendido en el sector. La empresa nació en un contexto difícil y competitivo, algo que no ha cambiado con los años. «Cuando nació Limcamar ya había muchas empresas del sector», señala el empresario. Sin embargo, aquel proyecto iniciado en Murcia fue creciendo primero en la zona de Levante y, después por todo el país, hasta alcanzar presencia en toda España y Portugal, así como Holanda y Alemania, a través de una filial.

35 trabajadores al comienzo

El recorrido de Limcamar permite medir la dimensión de la trayectoria de Cánovas. La compañía, que empezó con 35 trabajadores a finales de los ochenta, ha ido escalando posiciones hasta situarse entre las cinco primeras empresas españolas de su actividad, según el ranking DUNS 100.000. A lo largo de toda su historia, casi 80.000 personas han trabajado en la compañía.

Al cumplir tres décadas, ya había creado más de 7.000 puestos de trabajo y facturaba más de 80 millones de euros. Después consolidó una plantilla de más de 9.000 personas, superó los 1.500 clientes y alcanzó una facturación por encima de los 100 millones. Hoy, con presencia internacional, Limcamar consolidó en 2025 los 150 millones de euros de facturación y cuenta con más de 12.000 personas en plantilla, una dimensión que la confirma como una de las principales compañías de limpieza profesional del país.

Limcamar no ha crecido solo en tamaño. También ha ensanchado su campo de actuación. La compañía presta servicios en sectores como el sanitario, logístico, agroalimentario, industrial, retail, administrativo y educativo. Su cartera de clientes incluye nombres como IKEA, Inditex, Sanitas, Leroy Merlin, Grupo Tendam, Seur, Hefame o Correos, además de otras grandes empresas y numerosos organismos públicos. Esa diversidad explica una parte de su consolidación: la limpieza profesional ha dejado de ser una actividad homogénea para convertirse en un servicio adaptado a espacios, normativas y exigencias muy distintas, algo que Limcamar consigue gracias a su especialización y atención personalizada.

La clave: las personas

Cánovas ha insistido en varias ocasiones en que la clave de Limcamar está en las personas. «El éxito de Limcamar se basa en construir un gran equipo humano», afirma. «El éxito de la empresa radica en que elegimos a personas sencillas, con actitud de trabajo, y eso el cliente lo valora mucho», subraya. Esa idea aparece de forma recurrente en su discurso empresarial: la plantilla no es un elemento accesorio, sino el centro del servicio. La empresa ha vinculado su crecimiento a la formación, la especialización y la profesionalización de sus trabajadores, hasta el punto de considerar la implicación del equipo humano como el alma de la compañía.

La gestión de personas se ha combinado con una apuesta por la innovación. En un sector tradicional, Limcamar ha incorporado maquinaria, productos de última generación, herramientas digitales y procesos de mejora continua. La compañía introdujo la digitalización en sus servicios mediante una plataforma de gestión global denominada ‘Service Quality Track’, orientada a mejorar la eficiencia de los procesos y el trabajo de la plantilla. En etapas más recientes, la empresa ha comenzado a usar sensores de medición, e inteligencia artificial para crear gemelos digitales de los edificios que limpian, monitorizar en tiempo real el estado de limpieza y optimizar operaciones. Todo ello compone el ecosistema ‘LimpIA’, que utiliza datos en tiempo real para planificar y programar tareas con mayor eficiencia.

"El éxito de la empresa radica en que elegimos a personas sencillas, con actitud de trabajo"

Esa evolución tecnológica no ha desplazado el componente humano de la empresa, sino que se presenta como una herramienta para mejorar el servicio. «Para nosotros la innovación y la mejora continua siempre han sido una prioridad», afirma Cánovas. La compañía ha incorporado además criterios de sostenibilidad, maquinaria y productos eficientes, y prácticas orientadas al cuidado del medio ambiente. Uno de los hitos que ha logrado es la obtención de la Ecoetiqueta Ecológica Europea para los servicios de limpieza de interiores.

La pandemia, punto de inflexión

La pandemia supuso un punto de inflexión para el sector y para la percepción social de la limpieza profesional. Limcamar, que presta servicios en infraestructuras críticas y sectores críticos como el sanitario y el alimentario, tuvo que adaptarse a un escenario de exigencia extraordinaria. Cánovas lo explica con claridad: «Hoy podemos decir que la limpieza ha tenido un antes y un después con la Covid19. Le ha dado un plus de necesidad y está más reconocida. La pandemia hizo que la sociedad se fijara en que la limpieza es imprescindible». La crisis sanitaria obligó a las empresas del sector a ser más flexibles, a evolucionar conforme cambiaban la regulación y las normas aplicables, y a ofrecer garantías en espacios donde la higiene se convirtió en una condición básica para sostener la actividad.

En paralelo a esa adaptación operativa, Limcamar ha mantenido una línea de compromiso con la igualdad. La empresa aprobó su primer Plan de Igualdad en 2009 y posteriormente desarrolló otros dos, lo que la ha llevado a ser reconocida con el Distintivo de Igualdad en la Empresa de la Región de Murcia. Cánovas ha defendido que las políticas de igualdad no solo tienen efectos internos, sino que sus beneficios se extienden al conjunto de la sociedad. Ese enfoque amplía la lectura de Limcamar como empresa de servicios: no solo presta una actividad esencial, sino que aspira a organizarla bajo criterios de profesionalización, estabilidad, igualdad y responsabilidad.

El arraigo murciano es otro de los rasgos que atraviesan la historia de Pedro Cánovas. Limcamar se ha expandido por España y Europa, pero mantiene su sede en Murcia. El empresario ha mostrado en distintas ocasiones su orgullo por la Región, “esta es una Región de grandes empresarios, y una gran originalidad en la creación de empresas”, ha dicho. Esa vinculación territorial añade un matiz relevante al reconocimiento que ahora recibe. Limcamar compite en el sector con grandes grupos y multinacionales, y lo hace desde una empresa nacida en Murcia, donde mantiene su sede central, y desarrollada desde una estructura empresarial de origen familiar.

La comparación que el propio Cánovas utiliza para situar a Limcamar en el sector resulta expresiva: «Estamos en primera división luchando contra el Barcelona, Real Madrid, etc.». La frase no busca ocultar la dificultad del terreno. Delante de la compañía figuran grandes operadores, pero Limcamar ha alcanzado una posición destacada desde una trayectoria construida durante casi cuatro décadas. En ese proceso, Cánovas ha sabido convertir un oficio de baja visibilidad en una empresa de referencia, y una actividad muchas veces dada por supuesta en un servicio estratégico para empresas, administraciones e infraestructuras críticas.

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El Premio Empresario del Año llega, por tanto, como reconocimiento a una carrera empresarial que une superación personal, crecimiento corporativo y transformación sectorial. Pedro Cánovas abandonó Derecho para sostener una familia joven, aprendió la limpieza limpiando, volvió a Murcia con experiencia, fundó Limcamar en 1987; y la ha hecho crecer hasta situarla entre las principales compañías españolas de su ámbito, apostando por las personas, la formación, la innovación y la adaptación tecnológica. Manteniendo la raíz murciana de una empresa ya extendida por toda la Península Ibérica.