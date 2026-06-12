Los nombres propios del liderazgo empresarial de la Región

La economía de la Región de Murcia volvió a darse cita ayer en torno a algunas de sus compañías y empresarios más destacados durante la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026, una convocatoria que se ha consolidado como uno de los grandes encuentros del calendario económico regional. Organizados por La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica y Banco Sabadell, los galardones reunieron en Promenade a cerca de 200 representantes del ámbito empresarial, institucional y social para reconocer proyectos y trayectorias que reflejan la fortaleza, diversidad y capacidad de adaptación del tejido productivo murciano.

Innovación, internacionalización, sostenibilidad, arraigo familiar, generación de empleo y compromiso con el entorno estuvieron presentes en una noche que volvió a actuar como escaparate del dinamismo económico de la Región y como punto de encuentro entre quienes impulsan su crecimiento dentro y fuera de sus fronteras.

La jornada arrancó con un encuentro previo entre los premiados, representantes de Banco Sabadell, Prensa Ibérica, La Opinión de Murcia y entidades colaboradoras (Hefame, Aguas de Murcia, Grupo Orenes, Victoria Crea, Úbico, Auren, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento de Murcia). A partir de las 19.30 horas comenzaron a llegar los invitados al salón de celebraciones Promenade, donde los asistentes pasaron por el photocall antes de compartir una copa de bienvenida en los momentos previos al inicio de la ceremonia.

Sobre las ocho de la tarde dio comienzo la gala, conducida por la periodista y presentadora Beatriz Salazar, encargada de guiar una velada que volvió a reunir a buena parte de los protagonistas de la economía regional.

«Solo te puedes fiar de aquella gente que asume las consecuencias de las cosas que hace, que se juega la piel». Con esta reflexión, inspirada en el concepto del libro ‘Skin in the Game’ del escritor Nassim Nicholas Taleb, el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, reivindicó durante su discurso de bienvenida el papel de los empresarios como figuras que asumen riesgos y responsabilidades de forma cotidiana.

Durante su intervención, destacó que los galardonados representan historias de «tenacidad, esfuerzo, asunción de riesgos» y de personas que mantienen la esperanza «cuando parece que todo se acaba».

«Estamos aquí para defender y para poner en valor al empresario». Con esta declaración, el director general adjunto de Banco Sabadell y director territorial Este, Fernando Canós, comenzó su intervención. El directivo destacó la aportación de las empresas y los empresarios al desarrollo económico y social de la Región y puso en valor la capacidad de adaptación del tejido productivo murciano.

Asmismo, Canós destacó el papel de Banco Sabadell como entidad financiera próxima al tejido empresarial. «Desde Banco Sabadell tenemos el privilegio de acompañaros en este proceso, un proceso en el que cada vez es más importante contar con un socio financiero que entienda el negocio, que aporte soluciones y que realmente esté cerca», afirmó.

«A muchos, en España, les interesa hacer una caricatura del empresario. Les interesa señalarlos y desprestigiarlos. Pero nosotros en el Gobierno regional no creemos en esas caricaturas». Con este mensaje, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, defendió el papel de los empresarios durante su discurso

Ortuño sostuvo que «las empresas constituyen una de las principales fortalezas de la comunidad» y vinculó la evolución económica regional al trabajo desarrollado por el tejido productivo.

Respecto al papel del Gobierno regional, aseguró que su función es «acompañar, facilitar, bajar impuestos, eliminar cargas burocráticas, seguir ofreciendo estabilidad y seguridad jurídica» y mantenerse al lado de quienes crean empleo y riqueza.

Tras las intervenciones institucionales comenzó la entrega de los galardones. El primero de la noche fue el Premio Empresa +Sostenible, concedido a Cementos La Cruz, reconocida por su apuesta por la innovación, la economía circular y los cementos de baja huella de carbono. A continuación llegó el turno del Premio Empresa +Internacional, que reconoció la trayectoria de Sancal, distinguida por su capacidad para proyectar internacionalmente una marca de diseño nacida en Yecla y reconocida hoy en mercados de todo el mundo.

El reconocimiento a la Mejor Trayectoria Empresarial recayó en García Carrión, reconocida por una trayectoria empresarial de más de un siglo marcada por la innovación, el crecimiento y su proyección internacional desde sus orígenes en Jumilla. La ceremonia continuó con la entrega del premio a la Mejor Startup del Año a CarHub, pionera por digitalizar la importación de vehículos de ocasión en Europa, simplificando todo el proceso de compra, matriculación y entrega al cliente.

El Premio Empresa Familiar fue para Nueva Cocina Mediterránea, empresa que se ha convertido en un referente de la alimentación preparada, combinando crecimiento, innovación y tradición. Seguidamente se reconoció a Nacho Vilar Producciones con el Premio Empresa +Impacto Social, reconocida por su contribución al desarrollo de las artes escénicas y la cultura, con una trayectoria de más de dos décadas impulsando proyectos, festivales e iniciativas con impacto social desde la Región.

El photocall de los Premios Empresa del Año de Banco Sabadell, en imágenes / Israel Sánchez

OdinS recibió el Premio Empresa +Innovación, como un reconocimiento a su capacidad para transformar la innovación tecnológica en soluciones aplicadas a ámbitos como la agricultura, las ciudades inteligentes, la sostenibilidad y la ciberseguridad.

En la recta final de la ceremonia se concedió el galardón de Empresario del Año Banco Sabadell a Pedro Cánovas, fundador y director general de Limcamar, reconocida por una trayectoria empresarial construida desde la cultura del esfuerzo, que le ha llevado a transformar Limcamar en un referente nacional del sector de la limpieza profesional. El último reconocimiento de la noche fue para Prosur, distinguida como Empresa del Año Banco Sabadell 2026 por su capacidad para transformar una empresa familiar murciana en un referente internacional de innovación alimentaria, combinando investigación, tecnología y proyección global.

Concluida la entrega de premios, la gala dio paso a la actuación de Musical Mastia, que puso el broche artístico a la ceremonia, interpretando con violines la instrumental del tema ‘La Salvación’ de Arde Bogotá.

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La tradicional foto de familia reunió posteriormente a todos los galardonados y representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras. A partir de ese momento comenzó el cóctel, convertido un año más en un espacio para el encuentro y el intercambio de impresiones entre empresarios, directivos, representantes institucionales y agentes económicos, cerrando una edición que volvió a confirmar el papel de estos premios como uno de los principales escaparates del talento empresarial de la Región de Murcia.