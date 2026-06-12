Nacho Vilar Producciones, Premio Empresa +Impacto Social: "Conjugamos cultura y tejido empresarial a través de muchas noches en vela"

Nacho Vilar, gerente de Nacho Vilar Producciones, recibió el Premio Empresa +Impacto Social de manos de Inmaculada Serrano, directora general de Emuasa.

Vilar declaró que "somos un equipo artístico y de gestión que ha sabido intriducir el arte en el mundo de la empresa con mucho trabajo, pero que sin duda ha merecido la pena".

Un referente nacional en producir y distribuir artes escénicas

Nacho Vilar Producciones, con sede en Murcia, se ha consolidado como una de las empresas de producción y distribución de artes escénicas más reconocidas de España. Su trayectoria, desarrollada a lo largo de más de dos décadas, combina creación artística, gestión cultural, impulso asociativo y formación profesional, con una especial vinculación a las artes de calle y al circo contemporáneo. Ese recorrido, marcado por la continuidad, la diversidad de proyectos y el compromiso con el desarrollo del sector cultural, ha sido reconocido con el Premio Empresa +Impacto Social en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizados por la entidad bancaria y Prensa Ibérica.

Fundada en 2002, Nacho Vilar Producciones S.L. está especializada en la producción, distribución y gestión cultural de espectáculos de artes escénicas. Desde su creación ha producido más de una treintena de espectáculos y se ha consolidado como una referencia nacional en la distribución de propuestas de calle. Paralelamente, mantiene una intensa actividad como coproductora de proyectos circenses junto a algunas de las compañías más relevantes del panorama estatal.

Las artes de calle constituyen uno de los ámbitos más representativos de su actividad. Entre sus producciones destacan Business Class, Habitus Mundi y Typical, todas ellas dirigidas por Antón Valén. Actualmente la compañía se encuentra de gira con Glubs y Olympics, dos espectáculos realizados en coproducción con la compañía madrileña Yllana. A esta línea de trabajo se suman otras producciones como Odisea 80 y Crudo Ingente, que forman parte de un catálogo caracterizado por la variedad de formatos y lenguajes escénicos.

Esa diversidad se refleja también en sus producciones de sala. La heterogeneidad de propuestas constituye una de las señas de identidad de la empresa, que ha impulsado títulos tan diversos como ¡Ay, Carmela!, Las flores de Don Juan, Otro Quijote +?, Constelaciones o Los Pícaros. Entre ellas ocupa un lugar singular Pedro Cano. Pintar el viaje, un proyecto escénico inspirado en los cuadernos de viaje del pintor blanqueño, precedido por la realización de un documental sobre su figura. Tanto en el documental como en la propuesta escénica participaron tres de los colaboradores más habituales de la compañía: Juan Montoro Lara, Sergio Alarcón y Jorge Fullana.

La actividad de Nacho Vilar Producciones se extiende igualmente al público familiar. En este ámbito ha desarrollado una línea especializada en la musicalización de grandes textos de la literatura infantil, llevando a escena obras como El mago de Oz, El flautista de Hamelín, Los músicos de Bremen y Hansel y Gretel. En estas dos últimas producciones, la composición musical fue realizada por Pablo de Torres y Álvaro Hanley, integrantes de Belter Souls.

Los reconocimientos obtenidos a lo largo de los años reflejan la proyección alcanzada por la compañía. Entre los más recientes destaca la coproducción, junto a Nueveuno Circo, de Todo lo posible, espectáculo galardonado en 2025 en los Premios Talía. También sobresale DESproVISTO, coproducción realizada con la compañía murciana UpArte, finalista y distinguida con el Premio Emilio Zapatero al Mejor Espectáculo de Circo en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) en 2024.

La empresa ha sido además finalista de los Premios Max de las Artes Escénicas con los espectáculos No puede ser el guardar una mujer, Obsession Street y Glubs. A ello se suman otros galardones como el Premio Umore Azoka por Habitus Mundi y el Premio Rojas de Toledo por El Flautista de Hamelín.

Su trayectoria ha sido reconocida también por su contribución al desarrollo de las artes escénicas y la gestión cultural. En ese ámbito figuran el Premio Abraço Ibérico de la Feria de Teatro Ibérico de Fundão, en Portugal, por su contribución a la gestión y al desarrollo del sector, y el Premio Sembrador del Año de la Semana de la Zarzuela de La Solana, en Ciudad Real, por su labor como gestor cultural. Asimismo, ha recibido diversos Premios Azahar otorgados por MurciaaEscena a espectáculos como Pedro Cano. Pintar el viaje, Constelaciones, Los Músicos de Bremen, Otro Quijote +? y El Flautista de Hamelín, además del Premio Azahar a la Trayectoria en Teatro de Calle.

Junto a la actividad empresarial y artística, Nacho Vilar ha desarrollado una intensa labor asociativa y de representación profesional. Es fundador de MurciaaEscena, entidad de la que actualmente es presidente, y miembro de ADGAE, asociación que presidió durante diez años. También forma parte de la Academia de las Artes Escénicas de España y de PATEA, la Asociación Estatal de Artes de Calle. Durante nueve años fue coordinador de las Jornadas de Artes Escénicas de la Región de Murcia.

Su actividad como gestor cultural y director artístico se ha plasmado en numerosos festivales y proyectos. Ha sido director artístico del Festival Internacional de Teatro de Calle de San Pedro del Pinatar, Sal de Calle; del Festival de Teatro de Calle Mayeando, celebrado en Alhama de Murcia entre 2005 y 2009; y de Begastri Escénica, en Cehegín, entre 2007 y 2010. Entre 2016 y 2019 ejerció como asesor artístico de A Escena Calle, programa del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Móstoles.

A ello se suma su labor como director artístico y productor de Circálida, festival centrado en el circo en el ámbito rural. También asumirá la dirección artística de El Verano de Tu Villa, en Fortuna, durante las ediciones de 2025 y 2026, y coordinará las jornadas profesionales sobre artes de calle A Cielo Abierto, previstas en Las Palmas de Gran Canaria para esos mismos años.

Entre los proyectos impulsados más recientemente destaca Territorio Cachorro, programa destinado al acompañamiento y desarrollo de nuevos creadores y creadoras de las artes escénicas de la Región de Murcia, del que ya se han celebrado dos ediciones.

La formación y la transmisión de conocimiento constituyen otra faceta destacada de su trayectoria. Nacho Vilar ha participado como ponente, docente y experto en numerosos congresos, encuentros profesionales y programas formativos relacionados con la producción, distribución y gestión de las artes escénicas. Ha intervenido en las Jornadas de Artes Escénicas de la Región de Murcia, en encuentros profesionales de ADGAE, COFAE, Artekale y Umore Azoka, en la Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha y en la Escuela de Verano de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Su actividad docente incluye también la impartición de seminarios de distribución en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha participado en numerosas ediciones entre 2008 y 2026. Además, ha desarrollado acciones formativas para asociaciones profesionales y ha impartido en múltiples ferias estatales el taller ‘Buenas prácticas de la distribución: ADGAE(in)forma’, contribuyendo activamente a la profesionalización del sector.

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Más de veinte años después de su fundación, Nacho Vilar Producciones continúa desarrollando una actividad que integra producción, distribución, gestión cultural, formación e impulso profesional. Un recorrido construido desde Murcia y proyectado al conjunto del país que encuentra ahora un nuevo reconocimiento con la concesión del Premio Empresa +Impacto Social en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell.