Los murcianos necesitan destinar ya 70 meses de su sueldo íntegro para comprar una vivienda en la Región

Los murcianos tendrían que destinar durante 70 meses consecutivos su salario bruto íntegro para poder pagar la hipoteca de una vivienda 'estándar' de unos 80 metros cuadrados en la Región. La dificultad para acceder a una casa o a un piso no deja de aumentar debido a la escasez de oferta y a unos precios que mes a mes siguen por ahora sin tocar techo, por lo que el tiempo necesario para hacer frente al pago también va in crescendo en la Comunidad hasta situarse así en 5,8 años a cierre de 2025, mientras que en el año anterior el tiempo medio era de 4,4 años; es decir, en solo un año el tiempo medio para 'liberarse' del préstamo bancario se ha incrementado en 17 meses.

Son los datos que se recogen en el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa. El informe parte de un precio medio actual de mercado de 1.924 euros el metro cuadrado en la Región de Murcia y una vivienda de segunda mano de 80 metros de superficie, lo que arroja precios medios de unos 153.950 euros. Por el lado de los sueldos, el estudio recurre al salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2025 fue de 26.485 euros en la Región (2.207 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas).

"Nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda" María Matos — Directora de estudios y portavoz de Fotocasa

"España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda. Y lo más alarmante es que la media nacional ya refleja una situación límite, porque en los mercados más tensionados, como Madrid o Baleares, el esfuerzo prácticamente se duplica. Esto evidencia hasta qué punto la vivienda se está alejando de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y cómo la brecha territorial se agrava cada vez más. La vivienda ha dejado de ser accesible y es cada vez más difícil de alcanzar para millones de familias", explica María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa.

Los 5,8 años del tiempo medio en Murcia están lejos de la media nacional, que se sitúa en 8,4 años o, lo que es lo mismo, 101 meses. Esta cifra indica que, en tan solo un año, los españoles tuvieron que destinar 16 meses más de salario al pago de la vivienda respecto a 2024, por lo que en la Región, con los 17 meses mencionados antes, la subida está levemente por encima de la del conjunto nacional. En 2025 el precio de la vivienda en venta en España cerró con un incremento anual del 20,5% y situó el precio en diciembre en 2.879 euros/m2.

El informe sitúa a la Comunidad como la sexta autonomía donde menos tiempo se necesita para adquirir una casa o un piso

Solo hay cinco comunidades autónomas que cuenten con un tiempo medio menor para pagar al completo la hipoteca que en Murcia: la vecina Castilla la Mancha (4,1 años), Extremadura (4,2), Castilla y León (5,3), Aragón (5,4) y La Rioja (5,5). El tiempo necesario para pagar una vivienda aumentó en 15 comunidades autónomas y solo se mantuvo respecto a 2024 en Navarra (6 años) y Castilla la Mancha.

Ni con 40.000 euros ahorrados da para entrar a un piso en Murcia Subir el ahorro hasta los 40.000 euros amplía el horizonte, pero no es suficiente hoy por hoy en Murcia capital. Antes de pedir una hipoteca, cualquier comprador debe demostrar que cuenta con un ahorro previo equivalente al 30% del valor del inmueble: un 20% en concepto de entrada y un 10% adicional para cubrir los gastos de la operación, en los que se incluyen impuestos, notaría, registro y gestión. Es el primer filtro del sistema, y se ha de superar antes de pisar la sucursal. El análisis de Pisos.com publicado este jueves calculaba que en Murcia harían falta unos 50.000 euros para afrontar con garantías la entrada de un piso. Partiendo de 30.000 euros ahorrados, no hay una sola capital de provincia en la que ese capital baste para cubrir la entrada y los gastos de un piso de 90 m². Con 40.000 euros, solo cinco capitales quedan dentro del alcance: Jaén (34.320 euros de ahorro previo), Zamora (35.244 euros), Cáceres (39.374 euros), Ciudad Real (39.525 euros) y Ávila (39.702 euros), las cinco capitales más económicas del país.

Comunidades autónomas con años de salarios brutos destinados al pago de la vivienda en propiedad en 2025. / L. O.

Una subida salarial de un 1% insuficiente

"La compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores. Los salarios ofertados en InfoJobs mantienen una evolución positiva con 27.336 euros brutos medios anuales y 2.278 euros mensuales si se divide en 12 pagas. Sin embargo, el incremento del 1% registrado en 2025 queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda.

Esta brecha creciente tiene un impacto directo en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad. La vivienda se consolida, así como uno de los factores que más condicionan la planificación financiera de los hogares", comenta Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs.

Baleares fue la comunidad donde los residentes necesitaron más tiempo para pagar una vivienda, ya que cerró 2025 con un incremento anual en el precio medio del 14,6%, situándolo el precio medio en diciembre en 5.267 euros/m². Esto supone que los propietarios baleares tuvieron que destinar 15,1 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 181 meses, al pago de una vivienda, teniendo en cuenta que el salario bruto medio registrado por InfoJobs en Baleares en 2025 fue de 27.967 euros anuales (2.331 euros brutos mensuales en 12 pagas).

Por otro lado, el incremento del precio de la vivienda se reflejó también en un aumento del tiempo necesario para pagarla. En este contexto, Madrid es la comunidad donde más creció el esfuerzo en 2025: se incrementó en 34 meses, es decir, 2,8 años, al pasar de 12,2 años en 2024 a 15 años en 2025.

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A Madrid, le siguen así Baleares y Andalucía (incrementaron el pago en 19 meses), la Región de Murcia (con sus 17 meses 'extra'), Cantabria (+16); Asturias y Comunidad Valenciana (+15 meses) y Cataluña (+12 meses).