El murciano Óscar Castro, reelegido presidente del Consejo General de Dentistas

El murciano Óscar Castro Reino continuará como presidente del Consejo General de Dentistas de España tras ser reelegido con 59 de los 67 votos emitidos por los Colegios Oficiales de Dentistas durante la Asamblea Ordinaria celebrada por la institución.

Según destaca el Consejo, en esta última legislatura se han llevado a cabo numerosas acciones, "siempre con los objetivos de situar a la profesión en la posición que le corresponde y mejorar la salud bucodental de la población".

El Consejo resalta entre los últimos logros la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas de España, con sede en Murcia, lo que considera un hito histórico para la profesión. Paralelamente, indica que ha intensificado su actividad institucional mediante reuniones con otros consejos sanitarios y asociaciones como ATA, así como a través de su participación en congresos sanitarios y jurídicos y en encuentros con representantes de la medicina y la farmacia para abordar cuestiones como la receta electrónica privada.

Para el Consejo, otro de los avances más relevantes de esta legislatura es la ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a la cartera de servicios de Odontología del Sistema Nacional de Salud, dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Óscar Castro (2º izquierda) durante la reunión del Consejo General de Dentistas. / L.O.

"Además, la proyección internacional de la Odontología española se ha visto reforzada gracias a diversas iniciativas impulsadas por el Consejo. Entre ellas destaca la aprobación de la propuesta para que el español sea aceptado como lengua oficial de la ERO", agrega.

A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, el Consejo afirma que el sector odontológico continúa afrontando "importantes desafíos". Entre ellos, la defensa de las competencias profesionales, la lucha contra el intrusismo y la plétora profesional así como la necesidad de impulsar una ley de publicidad sanitaria y lograr, al fin, la aprobación de las especialidades odontológicas.

Para afrontar estos retos, Castro apela a "la unidad y al respaldo de los colegios y juntas provinciales. Es importante de dejar a un lado las diferencias que dificultan el consenso y el avance común".