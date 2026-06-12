Sanidad
El murciano Óscar Castro, reelegido presidente del Consejo General de Dentistas
Destaca entre los retos pendientes la lucha contra el intrusismo y la aprobación de las especialidades odontológicas
E. P.
El murciano Óscar Castro Reino continuará como presidente del Consejo General de Dentistas de España tras ser reelegido con 59 de los 67 votos emitidos por los Colegios Oficiales de Dentistas durante la Asamblea Ordinaria celebrada por la institución.
Según destaca el Consejo, en esta última legislatura se han llevado a cabo numerosas acciones, "siempre con los objetivos de situar a la profesión en la posición que le corresponde y mejorar la salud bucodental de la población".
El Consejo resalta entre los últimos logros la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas de España, con sede en Murcia, lo que considera un hito histórico para la profesión. Paralelamente, indica que ha intensificado su actividad institucional mediante reuniones con otros consejos sanitarios y asociaciones como ATA, así como a través de su participación en congresos sanitarios y jurídicos y en encuentros con representantes de la medicina y la farmacia para abordar cuestiones como la receta electrónica privada.
Para el Consejo, otro de los avances más relevantes de esta legislatura es la ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a la cartera de servicios de Odontología del Sistema Nacional de Salud, dirigidas a los colectivos más vulnerables.
"Además, la proyección internacional de la Odontología española se ha visto reforzada gracias a diversas iniciativas impulsadas por el Consejo. Entre ellas destaca la aprobación de la propuesta para que el español sea aceptado como lengua oficial de la ERO", agrega.
A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, el Consejo afirma que el sector odontológico continúa afrontando "importantes desafíos". Entre ellos, la defensa de las competencias profesionales, la lucha contra el intrusismo y la plétora profesional así como la necesidad de impulsar una ley de publicidad sanitaria y lograr, al fin, la aprobación de las especialidades odontológicas.
Para afrontar estos retos, Castro apela a "la unidad y al respaldo de los colegios y juntas provinciales. Es importante de dejar a un lado las diferencias que dificultan el consenso y el avance común".
- Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
- En directo: Palma-ElPozo Murcia
- Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas
- La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales
- Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación
- Estas son las tiendas y supermercados que abren hoy, día de la Región de Murcia
- La mujer que acusa al ginecólogo de la Arrixaca contó a sus compañeras y a su jefe la agresión sexual al poco de ocurrir
- El mercado medieval con fuego, halcones y música que convierte a este pueblo de Murcia en la escapada perfecta de este fin de semana