Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el mantenimiento, al menos hasta después del verano, de las rebajas fiscales sobre los combustibles de automoción que se aprobaron como respuesta al impacto por el conflicto en Oriente Próximo, ya que, de no ser así, el precio del litro de gasolina subiría 29 céntimos y el del diésel se encarecería 22 céntimos.

En un comunicado, la patronal de los gasolineros apela "a la sensatez y responsabilidad tanto del Ejecutivo como de los grupos parlamentarios para prorrogar y convalidar las medidas".

En concreto, la asociación subraya que las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, que supusieron una rebaja temporal hasta el próximo 30 de junio del IVA del 21% al 10% y una reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) hasta el mínimo dispuesto por la normativa comunitaria, "han demostrado sobradamente su eficacia", después de que el litro de gasolina "se haya abaratado un 15,7% desde su entrada en vigor y el del gasóleo haya hecho lo propio en un 17,3%".

De esta manera, Ceees considera que un encarecimiento directo y abrupto por la caída de las medidas "tendría consecuencias críticas, pues no solo penalizaría de forma directa el consumo de las familias en sus periodos de descanso y castigaría la competitividad del sector turístico, sino que supondría un durísimo revés para los transportistas y autónomos, trasladándose de inmediato a la cadena de suministro e indexando una nueva espiral inflacionista que la sociedad española no se puede permitir".

El encarecimiento de la gasolina supone un drama para miles de conductores, sobre todo, para aquellos que se gana la vida con el vehículo. Un hecho que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar.

Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.

El transporte se dispara y la inflación no da tregua en Murcia

El encarecimiento de los carburantes está pasando factura directa a los murcianos: el IPC de la Región se mantuvo en el 3,4% interanual en abril, encadenando ya tres meses consecutivos de subidas, con el transporte como principal culpable al dispararse un 7,7% respecto al mismo mes de 2025, según el INE. En términos mensuales, los precios subieron un 0,5% en la Comunidad, acumulando un 1,9% en lo que va de año.

Sindicatos y patronal coinciden en señalar los carburantes y la energía como los grandes motores de esta presión inflacionista. Desde UGT alertan de la especial "vulnerabilidad" de Murcia ante la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio, con impacto directo en el transporte que "reduce el poder adquisitivo de las familias trabajadoras". Por su parte, Croem y la Cámara de Comercio de Murcia advierten de que "el entorno sigue marcado por la incertidumbre" y reclaman estabilidad para proteger la actividad empresarial y el empleo en la Región.