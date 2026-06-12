Medio centenar de deportistas retratarán los fondos marinos de la Región

Medio centenar de deportistas participarán durante las próximas semanas en los Campeonatos Autonómicos de Fotografía Submarina y Fotografía Submarina en Apnea, dos competiciones que se desarrollarán en diferentes enclaves del litoral de la Región de Murcia y que servirán para otorgar plazas para los respectivos campeonatos de España.

La presentación de ambas pruebas ha contado este viernes con la participación del director general de Deportes, Fran Sánchez; el presidente de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, Juan Ángel Cano; y el gerente del puerto deportivo de Mazarrón, Juan Marín.

Sánchez ha destacado que estos campeonatos contribuyen a "poner en valor uno de los grandes patrimonios naturales de la Región de Murcia", un litoral con más de 250 kilómetros de costa bañados por el Mediterráneo y el Mar Menor, y con algunos de los fondos marinos "más reconocidos del país".

El director general ha subrayado también el papel de las reservas marinas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, espacios protegidos de gran riqueza ecológica que convierten a la Región en un enclave privilegiado para el buceo y las actividades subacuáticas. Asimismo, ha resaltado la singularidad de los fondos marinos de Mazarrón, por su biodiversidad, sus praderas de posidonia y sus paisajes submarinos.

Cabo de Palos, Cabo Tiñoso y Mazarrón, escenarios de las pruebas

El Campeonato Autonómico de Fotografía Submarina se celebrará los días 13 y 14 de junio con la participación de 24 deportistas, distribuidos en 12 equipos formados por fotógrafo y cofotógrafo. La primera jornada tendrá lugar en Cabo de Palos, en los puntos de inmersión Piles II y Bajo de Dentro, mientras que la segunda se desarrollará en la Reserva Marina de Cabo Tiñoso, en El Arco y Cala Cerrada.

Las imágenes obtenidas durante las inmersiones serán valoradas por un jurado nacional, que tendrá en cuenta criterios como la calidad técnica, la creatividad y la capacidad de reflejar la riqueza de la fauna, la flora y los paisajes marinos. Los tres primeros equipos clasificados obtendrán plaza para el Campeonato de España, que se celebrará en Menorca del 15 al 20 de septiembre.

Los tres primeros equipos clasificados obtendrán plaza para el Campeonato de España

La apnea decidirá los representantes regionales para Melilla

Por su parte, el Campeonato Autonómico de Fotografía Submarina en Apnea tendrá lugar el 27 de junio en la zona de Pico del Águila, junto al Mirador del Cabezo del Gavilán, en el Puerto de Mazarrón. Esta prueba reunirá a 25 deportistas, que competirán de forma individual fotografiando el mayor número posible de especies de peces vivos en su hábitat natural durante un tiempo limitado y sin utilizar equipos autónomos de respiración.

En este caso, un jurado nacional evaluará tanto la diversidad de especies registradas como la calidad de las imágenes obtenidas. Los primeros clasificados en las categorías masculina y femenina representarán a la Región de Murcia en el Campeonato de España, previsto del 8 al 10 de octubre en Melilla.

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La clausura y entrega de medallas de ambos campeonatos se celebrará el próximo 11 de julio, a las 20.30 horas, en el Hotel Ramada Resort by Wyndham del Puerto de Mazarrón.