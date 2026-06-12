Una máscara de buceo y un móvil para vigilar el Mar Menor: vuelve la gran encuesta ciudadana

El verano vuelve a convertir miles de miradas anónimas en una herramienta científica para observar el estado del Mar Menor. Una máscara de buceo, unos minutos de atención bajo el agua y un teléfono móvil bastan para participar en una iniciativa que aspira a dibujar, playa a playa, la radiografía más completa de la laguna costera.

La asociación ecociudadana Por Un Mar Vivo ha puesto en marcha por segundo año consecutivo la encuesta de ciencia ciudadana 'Queremos conocer tu playa', una campaña dirigida a todas las personas que practiquen snorkel durante los próximos meses, tanto adultos como niños.

La iniciativa invita a responder un sencillo cuestionario tras salir del agua. Los participantes deberán describir aspectos como la transparencia, el estado del fondo marino, la presencia de algas, peces, fango o residuos. «Una simple máscara de buceo es suficiente para participar», destacan desde la asociación.

El objetivo va más allá de identificar cuáles son las mejores y peores playas del verano de 2026. Los datos recogidos permitirán comparar la situación actual con la registrada el año pasado y evaluar la evolución de distintos indicadores ambientales en la laguna.

Además, la edición de este año incorpora un elemento especialmente relevante. Los promotores pretenden analizar el impacto que hayan podido tener las últimas danas sobre las playas del Mar Menor, aprovechando la información aportada por cientos de observadores repartidos por toda la costa.

La campaña también servirá para localizar especies emblemáticas. Entre ellas figuran las agujas de mar y los caballitos de mar, cuya presencia podrá ser comunicada a la Asociación Hippocampus, entidad encargada de registrar estos avistamientos. Los ejemplares deberán permanecer siempre en su hábitat natural.

Desde Por Un Mar Vivo animan a los bañistas a participar tantas veces como deseen. «Cuantos más cuestionarios lleguen y más personas participen, más análisis se podrá hacer y más fiables serán los resultados», señalan. La encuesta puede completarse directamente desde el móvil en la propia playa apenas unos minutos después de salir del agua.

Paralelamente, la asociación desarrollará un estudio técnico complementario para evaluar parámetros como la temperatura del agua, la turbidez, la profundidad del fango, el estado de las praderas marinas o la presencia de distintas especies.

Los resultados se darán a conocer previsiblemente entre septiembre y octubre.

La Manga del Mar Menor durante temporada alta en una imagen de archivo. / L. O.

Un mapa ciudadano de las playas

La nueva edición llega después de una primera experiencia que superó las expectativas de los organizadores. Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2025, alrededor de un centenar de participantes respondieron a la pregunta «¿Cómo está tu playa?», aportando información sobre 38 arenales distintos del Mar Menor.

Aquella encuesta permitió constatar algo que muchos bañistas ya intuían: el estado de la laguna cambia notablemente incluso entre playas separadas por pocos metros. Mientras algunas zonas presentaban aguas limpias, abundancia de peces y buena visibilidad, otras acumulaban fango, algas y residuos.

La puntuación media obtenida fue de 49 sobre 100, un resultado que desde la asociación calificaron como un «suspenso» muy próximo al aprobado. Según las conclusiones del estudio, la costa oeste concentró en términos generales las peores valoraciones, mientras que las playas del sector oriental obtuvieron mejores resultados, aunque con importantes excepciones.

Puerto Bello, en La Manga, encabezó la clasificación con 84 puntos, seguida por Veneziola (83), Punta Calera, en Los Alcázares (80), el kilómetro 11 de La Manga (79) y Mar de Cristal (78). En el extremo opuesto se situó Bahía Bella, conocida también como la playa del Carmolí, que obtuvo una puntuación de 0 sobre 100. Los participantes describieron entonces un olor «insoportable» a huevos podridos, grandes bolsas de fango y ausencia de fauna visible.

Las conclusiones de aquella primera experiencia reforzaron la idea de que el Mar Menor está lejos de comportarse como un ecosistema uniforme. «A veces basta con mover la toalla veinte metros para pasar de la degradación a un paraíso», resumieron desde Por Un Mar Vivo.

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Ahora, con una nueva campaña ya en marcha y la posibilidad de comparar datos de dos años consecutivos, la asociación espera ampliar el alcance de una iniciativa que convierte a los propios bañistas en observadores privilegiados de la evolución ambiental de la laguna.