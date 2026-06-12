Marcos Ortuño: "A muchos, en España, les interesa hacer una caricatura del empresario"

«A muchos, en España, les interesa hacer una caricatura del empresario. Les interesa señalarlos y desprestigiarlos. Pero nosotros en el Gobierno regional no creemos en esas caricaturas». Con este mensaje, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, defendió el papel de los empresarios durante la entrega de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026, organizados por La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica y Banco Sabadell en el salón Promenade de Murcia.

Ortuño abrió su intervención felicitando a los organizadores por una iniciativa que, afirmó, «ya se ha ganado un lugar destacado dentro del calendario económico y social» de la comunidad. «Estos premios ponen el foco en las personas que emprenden, que invierten, que crean empleo y que generan oportunidades en la Región de Murcia».

El consejero destacó que los premios reconocen no solo a empresas y proyectos empresariales, sino también una forma de afrontar la actividad económica. «Ser empresario no es fácil. Es algo que se vive a 24 horas del día, a los 7 días de la semana», señaló. Asimismo, subrayó que la labor empresarial implica tomar decisiones difíciles, asumir riesgos e incertidumbres y realizar sacrificios personales para sacar adelante un proyecto.

Durante su intervención, recordó que detrás de cada empresa hay personas «con nombres y apellidos» que asumen responsabilidades diarias como pagar nóminas, atender a clientes, innovar o buscar nuevos mercados. En este sentido, defendió la figura del empresario y aseguró que el Ejecutivo autonómico cree en quienes «arriesgan», «generan empleo» y «continúan apostando por la Región de Murcia».

Ortuño sostuvo que «las empresas constituyen una de las principales fortalezas de la comunidad» y vinculó la evolución económica regional al trabajo desarrollado por el tejido productivo. «Hoy la Región de Murcia atraviesa dos de los mejores momentos económicos de su historia», afirmó. Según indicó, la comunidad cuenta con 717.000 personas ocupadas, lidera la creación de empleo y registra un crecimiento económico por encima de la media, con previsiones que calificó de positivas para los próximos años.

El consejero atribuyó estos resultados a la labor de miles de empresarios y al aumento de compañías que innovan, exportan y lideran sus respectivos sectores. También destacó el papel de las empresas familiares que, dijo, han logrado crecer generación tras generación sin perder sus raíces.

Respecto al papel del Gobierno regional, aseguró que su función es «acompañar, facilitar, bajar impuestos, eliminar cargas burocráticas, seguir ofreciendo estabilidad y seguridad jurídica» y mantenerse al lado de quienes crean empleo y riqueza.

Ortuño señaló además que los asistentes al acto representaban la diversidad y fortaleza del tejido empresarial murciano, desde empresas consolidadas hasta compañías que inician su actividad. Todas ellas, afirmó, comparten «la voluntad de crecer y la voluntad de seguir compitiendo».

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Como cierre, trasladó un mensaje de respaldo al conjunto del empresariado regional. «El Gobierno de la Región de Murcia confía en vosotros. Confía en vuestra capacidad. Confía en vuestro talento. Confía en vuestro esfuerzo», afirmó. El consejero concluyó felicitando a los premiados y también a quienes, dijo, «levantan la persiana cada día y se esfuerzan cada día para hacer de la Región de Murcia la mejor tierra del mundo».