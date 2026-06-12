La inflación cae al 2,9% en la Región de Murcia y da un respiro a los hogares tras el estallido de la guerra

Leve respiro para los hogares murcianos con la bajada contenida de la inflación y de la cesta de la compra en medio punto. El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,9% en la Región de Murcia en mayo en tasa interanual, el tercer dato menos pronunciado de todas las comunidades y tres décimas por debajo de la media nacional, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de mayo es el más bajo registrado en la Región desde febrero de 2026, una vez que estalló la guerra en Irán y se sitúa así con un 0,5 menos respecto al mes anterior (cuando escaló hasta el 3,4%). No obstante, en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Donde más se incrementaron los precios en la Comunidad respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 8,1% más que en mayo de 2025 por el aumento de los combustibles (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,8% más (-0,9 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% más (-1,1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,8% más (+0,1 puntos).

La Comunidad figura entre las autonomías con menor inflación del país, junto a Extremadura y La Rioja.

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,7% (-7,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente); información y comunicaciones, un -0,2% (+0 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

Al alza en España

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,1% en mayo en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%. Al finalizar mayo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,7%) y Galicia (3,5%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,5%), junto a Murcia y La Rioja (2,9%).

Melilla (+0,5%), Cantabria (+0,4%) y Baleares (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Ceuta, Extremadura y Andalucía donde menos, con retrocesos del 0,2%, 0,2% y 0,2%, respectivamente.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte -principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025. Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde el Gobierno han destacado que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en mayo gracias al 'escudo renovable', en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra de Irán.

El Gobierno defiende la estabilidad de los precios gracias a la aprobación del paquete de ayudas anticrisis

En concreto, el Ejecutivo estima que el efecto de las medidas del plan de respuesta para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación general es de una moderación algo superior a un punto porcentual.

El Ministerio de Economía insistió en que los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, con tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. "La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán", ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De su lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

La continuidad del plan, en el aire

En el marco del seguimiento del Plan de Respuesta a la guerra, el Gobierno ha iniciado, tras el encuentro del 25 de mayo con los agentes sociales, una ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto de la guerra y el funcionamiento de las medidas. Las primeras han sido esta semana, entre el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y las patronales del transporte, la logística y la distribución.

En las próximas dos semanas, el Gobierno se reunirá con los sectores energético, agroalimentario e industrial, con la vista puesta en la continuidad y adaptación del plan anticrisis, sobre todo con la continuidad de la rebaja del IVA de la gasolina y el diésel del 21 al 10%, más allá del 30 de junio.

Las medidas que se quedan y se van

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

"El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán", remarcaron desde el Ejecutivo.