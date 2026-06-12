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El Gobierno regional lanza un servicio gratuito de ciberseguridad para pymes y autónomos

El proyecto ORUM, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital a través de la Fundación Integra, ofrece a las empresas de la Región una herramienta gratuita para analizar su situación, detectar amenazas y recibir asesoramiento experto

Jornadas informativas para dar a conocer la iniciativa en distintos municipios de la Región de Murcia.

Jornadas informativas para dar a conocer la iniciativa en distintos municipios de la Región de Murcia. / ORUM

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La Opinión

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Los ciberataques son uno de los grandes riesgos de seguridad a los que se enfrenta actualmente el tejido empresarial. Y no es un problema exclusivo de grandes compañías. Aunque no siempre sean conscientes, pymes, autónomos y pequeños negocios también pueden verse afectados por fraudes online, robos de credenciales, accesos no autorizados o vulnerabilidades que generan pérdidas económicas e, incluso, comprometer la viabilidad del negocio.

Para dar respuesta a esta situación nace ORUM, un servicio público gratuito de ciberseguridad diseñado para proteger al tejido empresarial, que combina tecnología, formación y acompañamiento especializado, y se adapta a cualquier tipo de actividad, sector y tamaño.

A diferencia de otras soluciones, su implantación no exige conocimientos técnicos previos ni recursos adicionales. De forma sencilla y sin coste, las empresas y autónomos pueden conocer su nivel de exposición a riesgos, detectar posibles vulnerabilidades y recibir orientación para mejorar su seguridad de forma progresiva.

Imagen de archivo de pantallas de ciberseguridad.

Imagen de archivo de pantallas de ciberseguridad. / Eduardo Parra

La iniciativa, vigente en esta fase hasta junio de 2028, está impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, en colaboración con la Fundación Integra, la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia e Incibe. El proyecto cuenta, además, con la financiación de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tres pilares fundamentales

El servicio se apoya en tres grandes pilares. El primero es la concienciación, con el propósito de que las organizaciones comprendan los peligros más habituales y sepan cómo pueden afectar a su actividad.

El segundo eje es la tecnología, a través de la herramienta innovadora de ciberseguridad ORUM. Desde una misma plataforma, permite evaluar en tiempo real el grado de exposición del entorno empresarial, realizar una monitorización continua de sus activos digitales, identificar riesgos y generar cuadros de mando e informes para facilitar la toma de decisiones.

Por último, el proyecto ofrece acompañamiento profesional mediante un equipo experto encargado de resolver dudas sobre el funcionamiento de la plataforma, interpretar resultados y orientar en la adopción de medidas según las necesidades de cada compañía. Para reforzar este soporte, que puede prestarse tanto de forma telemática como por teléfono, se ha abierto una oficina técnica de asesoramiento ubicada en Murcia, en el número 6 de la plaza Cetina.

Todo ello se complementa con un Observatorio de Ciberseguridad, que proporciona información actualizada sobre amenazas emergentes, tendencias y buenas prácticas del sector.

Cómo acceder al servicio

Las empresas y autónomos interesados ya pueden registrarse a través de la web oficial del proyecto: orum.carm.es. Tras la inscripción, acceden a un diagnóstico inicial que funciona como hoja de ruta para priorizar las acciones de mejora.

También pueden ponerse en contacto para recibir atención personalizada a través del teléfono 900 899 389, del correo electrónico soporte.orum@carm.es o a través de los perfiles en redes sociales del proyecto en Linkedin, Facebook, Instagram o X.

Jornadas informativas por la Región

Para dar a conocer esta iniciativa, se ha iniciado una serie de jornadas informativas en distintos municipios de la Región de Murcia. Tras pasar por Alcantarilla, Cartagena, Torre Pacheco, Águilas San Javier, Molina de Segura y Yecla, las próximas sesiones tendrán lugar en Murcia Cieza y Lorca. La asistencia es gratuita y requiere inscripción previa a través de la página web del proyecto.

Beneficios para las empresas

  • Es un servicio completamente gratuito.
  • Ofrece un enfoque accesible y comprensible.
  • No requiere conocimientos técnicos.
  • Es compatible con servicios IT existentes.
  • Se adapta a la madurez digital de cada empresa o autónomo.
  • Incluye un sistema de asesoramiento para implantación.

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