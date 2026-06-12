Los Garres se convierte en símbolo de la protesta de los bomberos forestales

Cuando el monte entra en la temporada más delicada del año, quienes están llamados a protegerlo vuelven a alzar la voz. Los bomberos forestales de la Región de Murcia trasladaron este viernes sus reivindicaciones a Los Garres, la pedanía murciana donde hace apenas unos días un incendio arrasó 177 hectáreas. La elección del lugar no fue casual. Con la campaña de máximo riesgo ya en marcha y el recuerdo aún reciente de los grandes incendios que castigaron distintos puntos de España el pasado verano, el colectivo considera que ha llegado el momento de afrontar de forma decidida las carencias que, aseguran, arrastra el servicio.

La movilización reunió a decenas de profesionales de las brigadas forestales, que desde hace meses vienen protagonizando protestas para reclamar mejoras salariales, un aumento de plantilla y mejores condiciones de trabajo. Durante el acto, representantes de los trabajadores mostraron nóminas para evidenciar la evolución de sus salarios en los últimos años y denunciaron que la remuneración actual no se corresponde con la responsabilidad ni con el riesgo que asumen en cada intervención.

El presidente del comité de empresa, Juan Pedro Cornejo, lamentó que los bomberos forestales continúen sintiéndose infravalorados pese a desempeñar una labor esencial para la seguridad de la población y la conservación del patrimonio natural. Según expuso, la falta de mejoras económicas está dificultando el relevo generacional y reduciendo el atractivo de una profesión que exige una elevada preparación física y técnica.

A esta situación se suma, según los representantes sindicales, la escasez de efectivos. Denuncian que la plantilla actual resulta insuficiente para garantizar relevos adecuados cuando los incendios se prolongan durante muchas horas. Además, explican que los equipos pueden llegar a encadenar jornadas de extinción de doce horas con periodos de descanso que incluyen también los desplazamientos, una circunstancia que acaba repercutiendo en el rendimiento operativo.

Movilización en Los Garres de los bomberos forestales de la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Pedro González, representante del sindicato SITRA, sostuvo que esta falta de personal obliga con frecuencia a solicitar apoyo de otras comunidades autónomas cuando los incendios superan determinadas dimensiones o duración. A su juicio, el dispositivo regional necesita alrededor de sesenta efectivos más para garantizar relevos eficaces y mantener la capacidad de respuesta ante emergencias prolongadas.

Las reivindicaciones no se limitan únicamente a las condiciones laborales. Los trabajadores también reclaman una apuesta más intensa por la prevención durante los meses de invierno, cuando consideran que deben realizarse actuaciones forestales que permitan reducir el riesgo de grandes incendios durante el verano. En lo que va de año, la Región ha registrado ya tres fuegos de consideración, entre ellos el reciente incendio de Los Garres, además de otros episodios en Castillos y Sierra Espuña.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se insiste, sin embargo, en que existe un compromiso firme con el colectivo. El Ejecutivo regional recuerda que Murcia fue una de las primeras comunidades autónomas en reconocer oficialmente la categoría profesional de bombero forestal y destaca que las brigadas desarrollan su actividad durante todo el año. Asimismo, subraya que el convenio vigente contempla una mejora salarial acumulada cercana al 20% entre 2023 y 2027, la ampliación de los contratos de diez a doce meses, la aplicación de la jornada semanal de 37,5 horas y diversas medidas destinadas a favorecer la conciliación.

El Gobierno autonómico también recuerda que el servicio se presta mediante una licitación pública y que las cuestiones laborales deben abordarse principalmente en el marco de la negociación entre la empresa adjudicataria y los representantes de los trabajadores, aunque asegura haber mantenido numerosos contactos para estudiar posibles soluciones.

Los sindicatos expusieron de nuevo la precariedad laboral del servicio, en plena campaña de incendios. / Juan Carlos Caval

Mientras tanto, la Administración regional ha dado el primer paso para diseñar el dispositivo que tomará el relevo al actual contrato de brigadas forestales a partir de 2028. La publicación del anuncio previo abre una fase de preparación en la que todavía deben definirse aspectos clave del futuro servicio, desde los recursos disponibles hasta el impacto económico que supondrán las mejoras que finalmente se incorporen. Fuentes del sector coinciden en que el coste final dependerá, entre otros factores, de las necesidades operativas que se establezcan y de la evolución de las negociaciones sobre las condiciones laborales de la plantilla. El contrato incluirá tanto las tareas de prevención y extinción de incendios como la asistencia técnica para la coordinación y supervisión del operativo.

Mientras avanzan esos planes, los bomberos forestales mantienen la presión. Consideran que el inicio de la campaña de verano convierte sus demandas en una cuestión urgente. Y sostienen que reforzar el operativo no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también a la capacidad de la Región para afrontar una amenaza que cada año se vuelve más compleja por el impacto de la sequía y las altas temperaturas.

Cruce político tras la protesta en Los Garres

La movilización de los bomberos forestales también provocó un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP. El diputado socialista Fernando Moreno acusó al Gobierno regional de llegar al verano sin medios suficientes para afrontar los incendios y reclamó mejores condiciones laborales para el colectivo, además de más recursos para la prevención. Desde el Partido Popular, el parlamentario Alfonso Cerón respondió que los socialistas recurren a la "demagogia" y recordó que existe una mesa de negociación abierta con los sindicatos. También defendió las mejoras introducidas en los últimos años y destacó la futura licitación destinada a reforzar el servicio regional.