Fernando Canós (Banco Sabadell): "Nuestra vocación es acompañar el crecimiento de las empresas de la Región"

«Estamos aquí para defender y para poner en valor al empresario». Con esta declaración, el director general adjunto de Banco Sabadell y director territorial Este, Fernando Canós, comenzó su intervención durante la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026, celebrada este jueves en el salón de celebraciones Promenade de Murcia. El directivo destacó la aportación de las empresas y los empresarios al desarrollo económico y social de la Región y puso en valor la capacidad de adaptación del tejido productivo murciano.

Durante su discurso en los galardones organizados por La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica y Banco Sabadell, Canós comenzó recordando la edición del año pasado y el momento en que, desde el mismo escenario, comunicó una noticia que acababa de saltar a la actualidad: los clientes de Banco Sabadell habían rechazado la OPA de BBVA. «Tuvimos la suerte de superar un reto, que era continuar en solitario, continuar estando cerca del territorio», afirmó. Aquel episodio, señaló, «va a quedar siempre en nuestro recuerdo» por la emoción vivida durante el desarrollo de la gala.

A continuación, el responsable de Banco Sabadell subrayó que la cita tiene como principal objetivo reconocer a quienes hacen posible la actividad económica. «Es un placer compartir con todos vosotros estos momentos, un momento que no solo celebra la economía, sino que reconoce sobre todo a quien la hace posible. Las empresas y los empresarios de la Región de Murcia», manifestó.

Canós definió a Murcia como «una tierra de carácter emprendedor» que ha sabido transformar sus fortalezas en motores de crecimiento gracias a un tejido empresarial «potente y sólido». En este sentido, destacó la relevancia de distintos sectores de actividad presentes en la comunidad autónoma. «Hablamos de un sector agroalimentario líder, competitivo y altamente internacionalizado, de una industria cada vez más diversificada y eficiente, de un sector exportador que se proyecta hacia el mundo, de un turismo en crecimiento, de un ecosistema logístico estratégico y también de una apuesta por la innovación y las tecnologías», enumeró.

Más allá de la diversidad sectorial, Canós puso el foco en la figura del empresario como elemento común detrás de esa actividad económica. «Lo realmente importante está en la empresa y detrás de todo esto lo que hay son los empresarios», afirmó.

El director general adjunto de Banco Sabadell reflexionó además sobre la importancia de la empresa para el conjunto de la sociedad. «Cómo sería una sociedad sin empresa: sería una sociedad sin empleo, una sociedad sin innovación, sin capacidad de competir, sin oportunidades para los jóvenes y, en definitiva, sin músculo económico», señaló. En esa línea, sostuvo que las compañías «no solo generan riqueza», sino también «cohesión territorial, estabilidad social o expectativa de progreso», especialmente en una comunidad donde el tejido empresarial mantiene una fuerte vinculación con el territorio.

Canós aseguró que «cada empresa que crece, cada proyecto que se pone en marcha, cada inversión que se utiliza, es una muestra de confianza en esta tierra» y destacó que esa confianza «genera un enorme valor».

Asimismo, se refirió a las dificultades inherentes a la actividad empresarial y al emprendimiento. «Sabemos que emprender no es fácil, implica asumir riesgos y tomar decisiones complejas y pequeños momentos de incertidumbre», indicó, al tiempo que destacó la importancia de mantener una visión de largo plazo.

En este contexto, defendió la capacidad de adaptación demostrada por las compañías de la Región. Según explicó, la gala sirve para reconocer «la resiliencia de todo un sector agroalimentario, la capacidad exportadora de un entorno global exigente de transformación industrial, la evolución de un turismo hacia modelos de mayor calidad y la apuesta por la innovación y la digitalización». En definitiva, añadió, se trata de celebrar «la capacidad de adaptar las empresas murcianas a lo que es el territorio».

Durante la última parte de su intervención, Canós destacó el papel de Banco Sabadell como entidad financiera próxima al tejido empresarial. «Desde Banco Sabadell tenemos el privilegio de acompañaros en este proceso, un proceso en el que cada vez es más importante contar con un socio financiero que entienda el negocio, que aporte soluciones y que realmente esté cerca», afirmó.

«Nuestra vocación es clara: acompañaros en el crecimiento, apoyar nuestros proyectos y contribuir a un desarrollo económico de territorios tan relevantes como es la Región de Murcia», añadió.

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Para concluir, quiso recordar que las empresas trascienden los resultados económicos. «Las empresas no solo son balances, son personas, son equipos, son historias de esfuerzo silencioso, de superación y de ambición», señaló.