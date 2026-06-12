CarHub, Premio Mejor Startup del año: "Conectamos a personas con las mejores oportunidades del mercado internacional del automovilismo"

Javier Saura, fundador de CarHub, recibió el Premio Mejor Startup del año de manos de Cándido Zorio, director Red Empresas Este de Banco Sabadell; y Joaquín Gómez Gómez, director del INFO.

Saura, con experiencia en el mundo del marketing y que desde hace años identificó las necesidades del sector, manifestó que "el mundo del automovilismo ofrece un sinfín de oportunidades que tratamos de no perdernos".

Vehículos al alcance de todo el mundo

Poner al alcance de cualquier usuario los mejores vehículos europeos de segunda mano, sin que el coste ni la burocracia sean obstáculos, ha dejado de ser una promesa para convertirse en realidad gracias al emprendimiento de startups como CarHub, que ha irrumpido en el panorama de la automoción española como un marketplace de importación con más de 400.000 vehículos, capaz de gestionar toda la compra de extremo a extremo (compra, importación, matriculación y entrega en la puerta de casa).

Su principal valor, democratizar el acceso al mercado europeo de vehículos de ocasión gracias a una plataforma digital que permite a cualquier persona puede acceder a vehículos de segunda mano de forma sencilla, segura y completamente online.

«Combinamos tecnología e inteligencia de mercado para conectar a compradores españoles con los mejores vehículos de Europa, abriendo un mercado que antes era inaccesible para el cliente particular. Eliminamos todas las fricciones de importar un vehículo, brindando una experiencia 100% orientada al cliente: solo tienes que encontrar tu coche y dejar que nosotros nos encarguemos del resto. Ya hemos ahorrado más de 200.000€ a nuestros clientes», afirman desde CarHub, una empresa nacida en Murcia y que ha crecido respaldada por Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig, y por el fondo de inversión Encomenda, referencia nacional en inversión en etapas tempranas.

"Eliminamos todas las fricciones de importar un vehículo, brindando una experiencia 100% orientada al cliente"

La idea nació a partir de la experiencia profesional de Carlos Fernández, CEO de CarHub, quien anteriormente gestionaba una agencia de marketing centrada en el sector de la automoción. Durante ese tiempo detectó un problema claro: los precios de los vehículos de ocasión en España se habían disparado un 40% en los últimos cinco años y la oferta era cada vez más limitada. Como emprendedor nato, y procedente de una familia con tradición empresarial, decidió transformar ese reto en una oportunidad, creando una solución que hiciera más accesible y eficiente la compra de coches importados.

A diferencia de las empresas tradicionales del sector, CarHub ofrece una experiencia 100% digital y personalizada. Desde su plataforma online, el usuario puede buscar el vehículo que desea, revisarlo con asesoramiento profesional, gestionarlo todo con unos pocos clics y recibirlo ya matriculado en la puerta de su casa. Esta digitalización total del proceso, junto a la transparencia y comodidad que ofrece, son los pilares que diferencian a CarHub de cualquier otra opción del mercado.

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Su ambición le valió el año pasado el Premio Emprendedor del Mes otorgado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), habiendo ‘levantado’ hasta la fecha más de 350.000 de euros en una ronda liderada por Encomenda, reforzando el equipo y escalando la operativa.