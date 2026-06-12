El calor gana terreno en la Región de Murcia: temperaturas al alza y noches tropicales este fin de semana

La Región de Murcia afronta un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y una subida de las temperaturas, especialmente de cara al domingo, tras el leve descenso de los últimos días. Los termómetros volverán a escalar posiciones y dejarán un ambiente cada vez más veraniego, con máximas más elevadas en el interior y la aparición de noches tropicales en algunas zonas del litoral.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé tres jornadas dominadas por los cielos poco nubosos y la ausencia de precipitaciones, en un contexto de calor que irá ganando intensidad conforme avance el fin de semana. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo especialmente suaves cerca de la costa, donde las mínimas podrían mantenerse por encima de los 20 grados en algunos puntos, especialmente en el entorno de Cartagena y el litoral del Mar Menor.

Viernes 12 de junio: ambiente estable y temperaturas sin grandes cambios

El viernes arranca con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso respecto a jornadas anteriores, mientras que las máximas apenas variarán. Los vientos soplarán de componente este, entre flojos y moderados, contribuyendo a suavizar el ambiente en las zonas costeras.

Temperaturas mínimas/máximas Caravaca de la Cruz: 13/28 ºC Cartagena: 21/26 ºC Lorca: 15/29 ºC Murcia: 18/29 ºC Yecla: 14/27 ºC

Sábado 13 de junio: más calor y presencia de polvo en suspensión

La situación será muy similar durante el sábado, aunque con un ligero repunte de las temperaturas máximas, especialmente en el interior de la Región. Los cielos seguirán mayoritariamente despejados, con algunas nubes altas, y la Aemet advierte además de la presencia de polvo en suspensión en el litoral, un fenómeno que podría enturbiar ligeramente el cielo en las zonas más próximas al mar. Los vientos continuarán soplando de levante con intensidad moderada.

Temperaturas mínimas/máximas Caravaca de la Cruz: 14/30 ºC Cartagena: 20/28 ºC Lorca: 16/31 ºC Murcia: 18/32 ºC Yecla: 14/31 ºC

Domingo 14 de junio: subida generalizada de las temperaturas

El domingo será, previsiblemente, el día más cálido del fin de semana. Se mantendrán los cielos poco nubosos, aunque durante la tarde podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en áreas del interior montañoso. Las temperaturas seguirán ascendiendo de forma generalizada, con valores plenamente estivales en buena parte de la Región. Los vientos serán flojos y variables, favoreciendo una mayor sensación de calor durante las horas centrales del día.

Temperaturas mínimas/máximas Caravaca de la Cruz: 15/33 ºC Cartagena: 20/29 ºC Lorca: 17/33 ºC Murcia: 20/34 ºC Yecla: 14/32 ºC

Noches tropicales en la costa

Uno de los fenómenos más destacados de estos días volverá a ser la persistencia de las llamadas noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 20 grados. Este comportamiento será más probable en el litoral cartagenero y en otros puntos costeros, donde el mar actúa como regulador térmico e impide que el ambiente refresque durante la madrugada.

Con este panorama, la Región de Murcia se adentra de lleno en un ambiente cada vez más propio del verano, con jornadas soleadas, calor en aumento y noches cada vez más cálidas junto al Mediterráneo.