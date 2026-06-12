Barcos, mercados medievales y ópera bajo las estrellas: los planes del fin de semana en la Región de Murcia

La Región de Murcia encara un fin de semana repleto de propuestas para todos los públicos, con planes que van desde recreaciones históricas y mercados temáticos hasta conciertos, actividades familiares al aire libre y eventos culturales. Torre Pacheco revive su pasado con las Fiestas de Trinitarios y Berberiscos, Jumilla regresa a la Edad Media con su tradicional mercado medieval y La Aljorra apura los últimos días de sus fiestas patronales con música y desfiles. La agenda incluye además una proyección gratuita de la ópera Romeo y Julieta en Cartagena, una jornada náutica en La Manga, actividades para aprender a proteger las tortugas marinas en Cabo de Palos, experiencias culturales junto al río Segura en Murcia y un mercado artesanal que despide la temporada en Ronda Sur.

Los Alcázaers celebra este fin de semana sus XXX Fiestas de Trinitarios y Berberiscos / L.O.

El pasado berberisco vuelve a las calles de Torre Pacheco

Torre Pacheco se sumerge este fin de semana en su historia con la celebración de las XXX Fiestas de Trinitarios y Berberiscos, una cita que este año adquiere un significado especial al conmemorar tres décadas de trayectoria. Las fiestas recuerdan las incursiones berberiscas que afectaron al Campo de Cartagena entre los siglos XV y XVII y el papel desempeñado por la Orden Trinitaria en aquel contexto histórico.

La programación central arrancará este viernes con la inauguración oficial del Campamento Trinitarios y Berberiscos en la Plaza del Ayuntamiento. La jornada incluirá un acto de reconocimiento a las peñas y colectivos que han contribuido al crecimiento de las fiestas durante estos 30 años, seguido del tradicional Acto Trinitario Berberisco, acompañado por la música en directo de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Pasico. La noche concluirá con una sesión del DJ Isi en el campamento festero.

El sábado abrirá sus puertas el Mercado Artesanal, que permanecerá instalado en la Plaza del Ayuntamiento y estará acompañado por actividades infantiles como pintacaras, globoflexia y talleres para crear trajes inspirados en la temática festera. La programación también incluye una visita teatralizada sobre la historia de las fiestas y una cata de vino de uva meseguera de Bodegas Madrid Romero. El momento más esperado llegará a las 20.30 horas con el Gran Desfile Trinitario y Berberisco, que recorrerá la avenida de la Estación, Puerta del Sol, calle Mayor y avenida Fontes. La jornada finalizará con la actuación del grupo La Guarida.

El domingo continuará la fiesta con una nueva apertura del mercado artesanal y un encuentro de Gigantes y Cabezudos que llenará de animación las calles del municipio. Los más pequeños podrán disfrutar de juegos y espectáculos infantiles, mientras que la Plaza del Ayuntamiento acogerá una exhibición de aves rapaces. Tras la tradicional comida de hermandad festera, las celebraciones se despedirán a las 22.00 horas con un castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a una edición especialmente simbólica para Torre Pacheco.

Representación de la ópera la ópera de Charles Gounod ‘Romeo y Julieta’ / L.O.

Cartagena lleva la ópera a la calle con ‘Romeo y Julieta’

La plaza Juan XXIII de Cartagena acogerá este sábado una proyección gratuita de ‘Romeo y Julieta’, la ópera de Charles Gounod que se representará en directo desde el Teatro Real de Madrid. La iniciativa permitirá seguir en tiempo real una de las grandes producciones líricas de la temporada en un espacio abierto y accesible para todos los públicos.

La actividad forma parte de la Semana de la Ópera, una programación de ámbito nacional que busca acercar este género musical a nuevos espectadores. En Cartagena, la emisión se celebrará al aire libre a partir de las 19.30 horas.

La producción cuenta con puesta en escena de Thomas Jolly, director de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, y tendrá como protagonistas a Nadine Sierra, en el papel de Julieta, y Javier Camarena, como Romeo, junto al Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

La Manga celebra el Marina Day con barcos, gastronomía y planes para toda la familia / L.O.

Barcos, sardinada y ambiente náutico en el Marina Day

El Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor celebrará este sábado una nueva edición del Marina Day, una jornada de puertas abiertas vinculada a los puertos deportivos de toda España y pensada para acercar el mundo náutico a todos los públicos.

La cita, que tendrá lugar en el recinto portuario, combinará actividades náuticas, gastronomía, artesanía y propuestas familiares. El programa arrancará a las 11.00 horas en el Muelle de Espera con la apertura oficial del Marina Day y un homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencias, con especial mención al equipo del 061Emergencias Sanitarias de la Región de Murcia en La Manga.

A partir de las 12.00 horas comenzarán varias de las actividades centrales de la jornada, entre ellas paseos en barco desde el Muelle de Espera, paseos en barco turístico de Palmavisión, degustación de cervezas, sardinada popular y desgustación de jamón en el restaurante El Pulpito.

La programación continuará a las 13.00 horas con la Ruta de las Tapas en los restaurantes adscritos y con la actividad Laúdes Vela Latina: Cultura y Deporte, que se desarrollará en la Playa de Mistral e incluirá una muestra de velamen, una muestra de cascos y la celebración de la I Gran Regata de Laúdes Vela Latina Marina Day.

Por la tarde, a las 16.00 horas, está prevista la entrega de trofeos de la Regata de Vela Latina en la Sala Multiusos Cornisa de Poniente, así como el concurso de pesca deportiva infantil en la Escollera de Poniente. La jornada concluirá a las 18.30 horas con el pesaje y la entrega de trofeos.

Además, durante el día se podrá recorrer la Feria Náutica y la Feria de Artesanía, con puestos de jabones artesanales, artículos decorativos, complementos, joyería, productos gastronómicos, ropa y accesorios infantiles, entre otras propuestas.

Cartel anunciador del mercado medieval de Jumilla / L.O.

Jumilla viaja a la Edad Media

Jumilla celebrará del 12 al 14 de junio una nueva edición de su tradicional Mercado Medieval, una cita que transformará el casco antiguo de la localidad en un escenario inspirado en la Edad Media, con puestos de artesanía, gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán recorrer un mercado ambientado con decoración temática y personajes caracterizados, además de disfrutar de una amplia oferta de productos artesanales, demostraciones de antiguos oficios y propuestas gastronómicas. El evento contará también con un rincón infantil con atracciones, juegos tradicionales, talleres de pintura de cofres y máscaras, exposición de aperos y trajes de época, cetrería y paseos en burrito.

La programación arrancará el viernes a las 18.00 horas con la inauguración oficial del mercado y continuará con cuentacuentos, talleres infantiles, espectáculos de cetrería y actuaciones musicales a cargo del grupo Vendaval Folk. El sábado y el domingo, desde las 11.00 horas, se sucederán durante toda la jornada actividades de animación, pasacalles, música en directo, talleres y exhibiciones de vuelo controlado de aves rapaces.

Entre las propuestas más destacadas figuran los espectáculos de cetrería, los cuentacuentos repartidos a lo largo del día y las actuaciones musicales de Vendaval Folk, que pondrán banda sonora a una cita que combina historia, tradición y ocio familiar. El mercado permanecerá abierto hasta la noche del domingo, cuando se pondrá el broche final a tres jornadas de ambiente medieval en uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la Región de Murcia.

La banda Mojinos Escozíos animarán las fiestas de La Aljorra este sábado / L.O.

La Aljorra despide sus fiestas con Mojinos Escozíos y desfile de carrozas

Las Fiestas de Primavera de la diputacion cartagenera de La Aljorra afrontan este fin de semana su recta final. La programación arrancará en la noche de este viernes con la denominada Noche del Artista, que tendrá como plato fuerte el concierto de Los Mojinos Escozíos, previsto para la 1.00 de la madrugada. Antes, a las 23.00 horas, el público podrá disfrutar de un tributo a El Canto del Loco a cargo de Delcanto. La velada continuará con la actuación de DJ Colombi y un tentempié nocturno organizado por la comisión de fiestas.

El sábado llegará uno de los actos más esperados con el Desfile de Carrozas y Comparsas, que recorrerá a partir de las 18.00 horas varias de las principales calles de la localidad. La jornada continuará con la gala de fútbol organizada por la Escuela de Fútbol Luis Guarch y, ya por la noche, con la popular Batalla del Reggaetón, que contará con las actuaciones de DJ Jho, KM La Nueva Escuela Old School y Fercho Energy. La comisión también repartirá premios a las mejores carrozas y comparsas participantes. La fiesta se prolongará hasta la madrugada con música y un pincho con tortilla para los asistentes.

Las celebraciones concluirán el domingo con el tradicional Día del Agua, una jornada pensada para el disfrute familiar. Desde el mediodía permanecerá abierta la barraca festera y, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar una de las actividades más refrescantes y concurridas de las fiestas: la Fiesta de la Espuma. Por la noche, a las 21.30 horas, el musical La Mundial pondrá el broche artístico a las celebraciones antes de la entrega de premios y la presentación de la nueva comisión organizadora. El cierre definitivo llegará a medianoche con un gran castillo de fuegos artificiales que despedirá las Fiestas de Primavera 2026.

La playa de Levante de Cabo de Palos acogerá este domingo el 'Simulacro Territorio Tortuga' / L.O.

Aprender a proteger las tortugas marinas en Cabo de Palos

La playa de Levante de Cabo de Palos será escenario el próximo domingo de la actividad 'Simulacro Territorio Tortuga', una iniciativa gratuita dirigida a toda la familia que busca concienciar sobre la conservación de las tortugas marinas y enseñar cómo actuar ante la aparición de rastros o ejemplares en las playas.

La propuesta, organizada con motivo del Día Mundial de las Tortugas Marinas, se desarrollará entre las 10.00 y las 13.00 horas y permitirá a los participantes recrear una situación real de actuación ante la posible llegada de una tortuga a la costa para desovar. A través de este simulacro, los asistentes conocerán los protocolos de actuación y la importancia de colaborar en la protección de esta especie.

La actividad está especialmente orientada al público familiar y forma parte de la programación de la Mochila de Actividades Primavera 2026, con el objetivo de acercar a los más pequeños al conocimiento y cuidado de la fauna marina del litoral murciano.

Además de aprender cómo identificar un rastro de tortuga en la arena y qué pasos seguir para garantizar su seguridad, los participantes podrán descubrir curiosidades sobre estos reptiles y el trabajo que se realiza en la Región de Murcia para favorecer su conservación.

Murcia Río se convierte en laboratorio ciudadano con ‘El Vivillo vuelve’

Murcia Río celebrará este viernes la actividad ‘NEB Murcia Río: El Vivillo vuelve’, una propuesta gratuita y abierta a todos los públicos que se desarrollará de 18.30 a 23.00 horas en el entorno de la pasarela Manterola.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, forma parte del programa NEB Fest Satellite 2026, impulsado por la Comisión Europea, y busca reconectar a la ciudadanía con el río Segura, la huerta y la ciudad a través del arte, la participación y la cultura regenerativa.

La programación incluirá una experiencia de realidad virtual titulada ‘Vivir el río’, la proyección de un documental sobre el Vivillo y la Contraparada, un mercado regenerativo con productores y artesanos locales, talleres, recorridos interpretativos, plantaciones simbólicas y actividades familiares.

A partir de las 21.00 horas tendrá lugar la performance ‘El Río toma la palabra’, seguida de una intervención colectiva en la instalación ‘El río que nos vertebra’. La jornada concluirá con un espacio de convivencia con música, gastronomía e iluminación artística.

El encuentro también servirá para mostrar algunos de los proyectos vinculados a la candidatura de Murcia a Capital Verde Europea 2028, como Murcia Río, el Plan Foresta, la recuperación del Meandro del Vivillo y el futuro Parque Metropolitano.

El Market Artesano Cultural de La Muralla se desplegará este domingo en el Paseo Florencia de Ronda Sur / L.O.

El Market Artesano Cultural de La Muralla despide la temporada en Ronda Sur

El Paseo Florencia, en Ronda Sur, en la pedanía murciana de Patiño, acogerá este domingo 15 de junio una nueva edición del Market Artesano Cultural de La Muralla, que pondrá el broche final a la temporada antes del parón estival.

La cita, que arrancará a las 10.00 horas, reunirá a más de medio centenar de artesanos y creadores locales en una jornada dedicada a la artesanía, la cultura y el comercio de proximidad. Los visitantes podrán recorrer numerosos puestos con propuestas de artesanía tradicional y contemporánea, moda creativa, productos sostenibles y proyectos vinculados al emprendimiento local.

Además de la oferta expositiva, el mercado contará con talleres, asociaciones e iniciativas solidarias, así como una programación pensada para el público familiar. Entre las actividades previstas destacan los talleres infantiles, cuentacuentos y diferentes propuestas de animación dirigidas a los más pequeños.

Organizado por la Asociación La Muralla, que agrupa a más de 350 artesanos y artesanas de la Región de Murcia, el evento volverá a apostar por un formato familiar, inclusivo, cultural y abierto también a las mascotas.

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La jornada supondrá la última edición del market en Ronda Sur antes de su regreso en septiembre, convirtiéndose en una oportunidad para descubrir el talento local, apoyar la artesanía de la Región y disfrutar de una mañana al aire libre en familia.