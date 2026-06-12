Festivos
Los alumnos de Murcia tendrán días sin clase diferentes según sus estudios: estas son las fechas clave
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP tendrán descansos propios en el calendario, con jornadas repartidas entre octubre y febrero
La Consejería de Educación y Formación Profesional publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el calendario lectivo del curso 2026-2027. Entre toda la información que recoge la resolución, hay un dato que interesa especialmente a familias y docentes: los días no lectivos por la festividad del patrón de cada enseñanza, que varían según la etapa educativa y que conviene apuntar ya en el calendario.
Los patronos de cada enseñanza: estos son los días libres
No todos los alumnos murcianos tienen fiesta el mismo día. Cada enseñanza celebra la festividad de su patrón en una fecha distinta, lo que significa que un día libre para unos puede ser de clase para otros. Estas son las fechas que marca la resolución:
- 26 de octubre de 2026: día no lectivo para las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
- 23 de noviembre de 2026: fiesta para las enseñanzas de Música, Danza y Superior de Arte Dramático.
- 27 de noviembre de 2026: el día más esperado por las familias de Infantil, Primaria y Educación Especial.
- 29 de enero de 2027: día libre para el alumnado de ESO, Bachillerato, Formación de Adultos y Escuelas de Idiomas.
- 1 de febrero de 2027: los estudiantes de Formación Profesional celebran la festividad de su patrón.
¿Cuándo empiezan las clases?
El curso arrancará de forma escalonada según la etapa. Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial volverán a las aulas el 8 de septiembre, mientras que los de Secundaria, Bachillerato, FP de Grado Básico y Educación de Personas Adultas lo harán el 10 de septiembre. Los estudiantes de Formación Profesional (excepto Grado Básico) tendrán que esperar hasta el 14 de septiembre.
Las clases finalizarán, en la mayoría de los casos, el 21 o el 22 de junio de 2027, aunque el alumnado de segundo de Bachillerato y los ciclos formativos podrán extenderse en función de la EBAU y las prácticas en empresa, respectivamente.
Navidad y Semana Santa
Las vacaciones de Navidad serán del 24 de diciembre al 6 de enero para todas las enseñanzas, con el 23 de diciembre también como día no lectivo por decisión de la Dirección General de Centros Educativos. La Semana Santa abarcará del 22 al 29 de marzo de 2027.
A estos días se suman los festivos locales de cada municipio (dos por localidad) y tres días no lectivos adicionales a propuesta de los consejos escolares municipales. A continuación, podrás comprobar cuál es el próximo día festivo de este año que se celebra en tu municipio:
Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia
- Abanilla: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Abarán: 7 de abril y 28 de septiembre
- Águilas: 17 de febrero y 27 de marzo
- Albudeite: 31 de agosto y 8 de septiembre
- Alcantarilla: 29 de mayo y 15 de septiembre
- Aledo: 27 y 28 de agosto
- Alguazas: 12 de junio y 16 de julio
- Alhama de Murcia: 2 de febrero y 7 de octubre
- Archena: 4 de junio y 1 de septiembre
- Beniel: 2 de febrero y 24 de agosto
- Blanca: 10 de abril y 17 de agosto
- Bullas: 5 y 6 de octubre
- Calasparra: 30 de julio y 8 de septiembre
- Campos del Río: 22 y 24 de junio
- Caravaca de la Cruz: 2 y 4 de mayo
- Cartagena: 27 de marzo y 25 de septiembre
- Cehegín: 10 y 14 de septiembre
- Ceutí: 6 de abril y 22 de julio
- Cieza: 24 de agosto y 8 de septiembre
- Fortuna: 6 de abril y 14 de agosto
- Fuente Álamo: 20 de julio y 28 de agosto
- Jumilla: 6 de abril y 8 de junio
- La Unión: 27 de julio y 7 de octubre
- Las Torres de Cotillas: 7 de abril y 28 de agosto
- Librilla: 21 y 24 de agosto
- Lorca: 8 de septiembre y 23 de noviembre
- Lorquí: 16 de enero y 24 de julio
- Los Alcázares: 6 de abril y 13 de octubre
- Mazarrón: 12 de junio y 17 de noviembre
- Molina de Segura: 22 de enero y 21 de septiembre
- Moratalla: 15 de junio y 29 de septiembre
- Mula: 21 y 23 de septiembre
- Murcia: 7 de abril y 15 de septiembre
- Ojós: 27 y 28 de agosto
- Pliego: 2 de febrero y 8 de septiembre
- Puerto Lumbreras: 7 de julio y 7 de octubre
- Ricote: 20 y 22 de enero
- San Javier: 3 de febrero y 3 de diciembre
- San Pedro del Pinatar: 29 de junio y 16 de julio
- Santomera: 29 de septiembre y 7 de octubre
- Torre Pacheco: 8 de junio y 7 de octubre
- Totana: 7 de enero y 10 de diciembre
- Ulea: 30 de abril y 24 de agosto
- Villanueva del Río Segura: 6 de abril y 16 de julio
- Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre
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