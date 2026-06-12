El Aeropuerto de Corvera sigue acelerando: crece un 14% y registra más de 335.000 pasajeros hasta mayo

Corvera sigue tomando impulso con más trasiego de turistas, mochilas y maletas que pasan por su terminal. El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registró un total de 335.465 pasajeros durante los cinco primeros meses del año, un 14,2% más que en el mismo período de 2025. De las 334.124 personas que viajaron en conexiones comerciales, 291.543 lo hicieron con origen o destino internacional, un 11,5% más que entre enero y mayo de 2025. Los viajeros nacionales han crecido un 34,8% en este periodo, hasta los 42.581.

En cuanto a los vuelos operados entre enero y mayo, estos sumaron un total de 2.995 movimientos de aterrizaje y despegue, un 18% más que en el mismo periodo de 2025. De las 2.506 operaciones comerciales, 2.023 fueron internacionales y 483, nacionales. Respecto al pasado mes de mayo, el aeródromo murciano registró un total de 106.271 pasajeros, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo mes de 2025.

Las conexiones internacionales continúan siendo el principal motor del tráfico aéreo regional

Del total de viajeros, 105.596 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales; de éstos, la mayoría se concentra en el mercado internacional, que alcanzó las 96.251 personas.

El mercado doméstico experimentó un incremento del 26,2% con 9.345 pasajeros registrados, todo ello en relación con el mismo mes del pasado año. Respecto a las operaciones, la terminal murciana gestionó un total de 854 vuelos en mayo, lo que supone un 9,2% más respecto a los movimientos atendidos el mismo mes en el ejercicio anterior.

Aumento de la programación tras el inicio de la guerra

Desde Aena recuerdan que el tráfico desde enero hasta mayo está experimentando "un aumento de la programación en los primeros meses de la temporada de verano a nivel nacional tras el inicio del conflicto de Oriente Medio", unido a la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario al principio del año (tras el accidente ferroviario de Adamuz). "Se trata de dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico", asegura en el comunicado publicado este viernes el gestor aeroportuario.

De enero a mayo de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 124.606.562 viajeros (un 3,7% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en los cinco primeros meses del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,7%; se operaron 1.066.623 movimientos de aeronaves (+3,6%) y se transportaron 556.852 toneladas de mercancía, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En el mes de mayo, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 30.690.644 pasajeros, un 5% más que en el mismo mes de 2025. Además, se gestionaron 259.412 movimientos de aeronaves, un 4,9% más que en mayo de 2025, y se transportaron 118.042 toneladas de mercancía, un 3,9% más que en mayo del año pasado.