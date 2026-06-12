Más de 400 residentes se incorporan para formarse en hospitales y centros de salud de la Región

La sanidad murciana incorpora desde esta semana a un total de 439 nuevos residentes que inician su periodo de formación especializada en hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS). Este año, los recién titulados han cubierto la totalidad de las plazas ofertadas en la Región, entre las que destacan 306 de Medicina, 109 de Enfermería y 24 correspondientes a otras titulaciones sanitarias.

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha acogido este viernes el acto de bienvenida, en el que la consejera de Salud, Isabel Ayala, les recordaba que "la sanidad pública regional sigue siendo una referencia nacional para la formación de los futuros profesionales".

El SMS ofertó 306 plazas para Médico Interno Residente (MIR), 10 más que el año anterior. Las especialidades médicas con mayor número de plazas ofertadas son Medicina Familiar y Comunitaria (100 plazas), Pediatría (19), Anestesiología y Reanimación (15), Medicina Interna (11), Obstetricia y Ginecología (11), Cirugía Ortopédica y Traumatología (10), Medicina Intensiva (10), Radiodiagnóstico (10) y Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (9).

El SMS también ha cubierto las cuatro primeras plazas ofertadas de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucia, Morales Meseguer y Reina Sofía.

Además, en la Región se ofertaron 109 plazas de Enfermero Interno Residente (EIR) de las especialidades de Enfermería Familiar y Comunitaria (63 plazas), Enfermería Obstétrico-Ginecológica -Matrona- (19), Enfermería pediátrica (12), Enfermería de Salud Mental (10), Enfermería del Trabajo (4) y Enfermería Geriátrica (1).

También se han adjudicado las 24 plazas de otras titulaciones sanitarias, como Farmacia (14 plazas), Psicología (6), Biología (2), Química (1) y Física (1).

Algunas de las mejores notas del país

Entre los residentes que se incorporan de estas titulaciones, se encuentran algunas de las mejores notas del país. Es el caso de Farmacia, cuyo número 4 a nivel nacional ha elegido la residencia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca para realizar la especialidad de Farmacia Hospitalaria. El mismo centro han elegido el número 2 de Biología y el número 5 de Química, quienes realizarán las especialidades de Bioquímica Clínica y de Análisis Clínicos, respectivamente. El número 36 de Psicología hará asimismo la especialidad de Psicología clínica en la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de la Región de Murcia, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Con respecto a Enfermería, el número 32 a nivel nacional cursará la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Lorca- Noroeste, concretamente en el Hospital Rafael Méndez de Lorca.

Isabel Ayala subrayaba que este periodo formativo será determinante en la trayectoria de los nuevos profesionales: "La llegada anual de residentes aporta un dinamismo esencial con el objetivo de garantizar la excelencia en la asistencia. Este relevo muestra nuestro compromiso por asegurar un sistema sanitario fuerte, centrado en el bienestar del paciente y la calidad asistencial".

La Formación Sanitaria Especializada, añadía la consejera, "es responsabilidad de todos, y en nuestra Región estamos volcados en mejorar el día a día de nuestros profesionales y la excelencia de su aprendizaje, porque queremos formar a más y mejores especialistas. Por eso, seguimos insistiendo al Ministerio de Sanidad en la necesidad de crear nuevas unidades docentes, el instrumento real que nos permitirá ampliar plazas y dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos.

La formación de los residentes está bajo la supervisión de las jefaturas de estudios, los coordinadores de programa, tutores, colaboradores docentes y profesionales que prestan servicios en las distintas unidades asistenciales.