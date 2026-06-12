Más de 14.500 niños murcianos reciben ayudas del Plan VEO para gafas y lentillas

Más de 14.500 menores de la Región de Murcia se han beneficiado de las ayudas para la compra de gafas y lentillas en los últimos seis meses, cifras que han superado todas las previsiones del Ministerio de Sanidad tras la puesta en marcha del Plan VEO el pasado mes de diciembre.

El departamento que dirige Mónica García ha presentado este viernes el balance de los primeros seis meses de funcionamiento de la iniciativa, con la que se buscaba ayudar a las familias en la adquisición de elementos visuales para aquellos menores que tuvieran diagnosticado un problema de visión. Desde su puesta en marcha, un total de 325.661 niños y jóvenes de hasta 16 años han accedido a estas ayudas, cifra que supera en casi un 55% las estimaciones realizadas para el mismo periodo, que preveían alcanzar los 210.210 beneficiarios.

El Plan VEO es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años. Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha registrado una acogida creciente, alcanzando su pico de actividad en febrero y marzo, con más de 70.000 menores atendidos en cada uno de esos meses.

Las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios han sido Andalucía (66.659), Cataluña (53.038) y la Comunidad de Madrid (46.003). Sin embargo, si se analiza la tasa de acceso por cada 10.000 habitantes, destacan regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja por su alta penetración del programa entre la población infantil.

Solicitantes de las ayudas por comunidades. / L.O.

Respecto al perfil de las personas beneficiarias durante estos primeros seis meses de funcionamiento, el informe del Ministerio de Sanidad destaca que el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12 y 16 años, que representan más de la mitad de las ayudas concedidas, seguidos por el grupo de 6 a 11 años (40%) y los menores de 5 años (5%). En cuanto al género, el 56,5% de las personas beneficiarias fueron niñas, frente al 43,5% de niños.

Uno de los factores clave del éxito del Plan Veo ha sido la elevada participación del sector óptico. A finales de mayo de 2026, 7.718 establecimientos se habían adherido a la iniciativa, el 73,3% del total nacional, de los que 356 son ópticas de la Región de Murcia. "Gracias a esta amplia red, las familias han podido acceder a las ayudas en condiciones de proximidad en todo el territorio, con la implicación de 13.487 profesionales", apuntan desde Sanidad.

Durante su intervención, la ministra ha destacado que el Plan Veo demuestra cómo una política pública puede tener un impacto directo en la vida cotidiana de las familias. "Sabemos que ver bien condiciona el aprendizaje, el rendimiento escolar, la autonomía personal, la participación en actividades deportivas y, en definitiva, las oportunidades de desarrollo de un niño o una niña. Por eso estamos hablando de una prestación sanitaria, pero también de igualdad de oportunidades".

Las gafas ganan a las lentillas

En cuanto a los sistemas de ayuda visual adquiridos desde la puesta en marcha del plan en diciembre de 2025, las gafas graduadas son la opción elegida en más del 85% de los casos, el resto corresponde a la adquisición de lentes de contacto (lentillas).

Sobre la salud visual de los menores, el balance presentado recoge que los problemas de refracción más frecuentes que han motivado el acceso al plan son astigmatismo, miopía e hipermetropía.

Para acceder al programa es necesaria la indicación de un profesional sanitario. En el 75% de las ocasiones, esta indicación ha sido realizada por un profesional de óptica-optometría, seguida por especialistas de oftalmología del sistema público (15%) y privado (5%).

Problemas de visión más frecuentes Astigmatismo: presente en el 74% de los casos.

Miopía: identificada en el 54% de los beneficiarios.

Hipermetropía: detectada en el 42%.

Aumento de las ayudas

Ante esta elevada demanda, el Ministerio de Sanidad ha reforzado la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones de euros la financiación del Plan VEO en 2026. Este incremento permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantizar su continuidad durante 2027.

La ministra ha subrayado que esta ampliación responde a la buena evolución del programa y a la elevada demanda registrada desde su puesta en marcha. "Tomamos esta decisión porque los datos avalan el programa, porque la demanda de la ciudadanía ha sido muy superior a la prevista inicialmente y porque creemos que pocas inversiones públicas ofrecen un retorno tan evidente en términos de salud, bienestar, rendimiento educativo e igualdad de oportunidades".

Coincidiendo con este balance, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva campaña de difusión del Plan VEO bajo el lema 'Las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública', con el objetivo de acercar esta prestación a las familias y facilitar el acceso a las ayudas en todo el territorio nacional. La campaña, que se desarrollará en medios de comunicación, soportes digitales, radio y espacios públicos, cuenta también con piezas en chino, rumano y árabe. El Ministerio de Sanidad recuerda que toda la información relativa al Plan Veo y el listado de ópticas adheridas puede consultarse en la web oficial veo.sanidad.gob.es.