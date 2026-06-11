El turismo "pierde tracción" en Murcia con una caída de la demanda extranjera y "se enfría" en Cartagena al inicio del año

Menos reservas, menos maletas recorriendo las ciudades y una menor rentabilidad hotelera. El turismo "pierde tracción" y "se enfría al inicio del año" en la Región de Murcia por factores como el mal tiempo, el adelanto de la celebración de la Semana Santa y "una demanda de menor fortaleza debido al debilitamiento económico en algunos mercados clave".

Los datos, correspondientes al periodo enero-abril, muestran "señales de debilidad" en la rentabilidad hotelera de la Comunidad con caídas en el ingreso medio por habitación disponible, en contraste con la evolución positiva del conjunto del país, según se expone en su Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles referente al primer cuatrimestre de 2026, publicado este miércoles

La asociación emplea en este estudio el REvPAR (Revenue per Available Room) como indicador clave del informe y que mide el ingreso medio por habitación disponible en los hoteles abiertos durante el periodo analizado. Es decir, no refleja solo cuánto cobran los hoteles por habitación, sino también cuánto logran ocupar.

Murcia ciudad queda lejos de esa tendencia positiva: la capital regional cerró el primer cuatrimestre con un RevPAR de 41,9 euros, lo que supone una caída interanual del 4,7%. El dato sitúa a la capital muy por debajo de la media de destinos urbanos españoles, que se situó en 90,2 euros, y la coloca en la parte baja del ranking nacional de ciudades analizadas.

Ranking de destinos urbanos según RevPAR (en €) de hoteles. / Exceltur

Exceltur apunta, además, que Murcia "pierde tracción" tanto en el mercado nacional como en el extranjero. En concreto, el informe señala una caída del 4,8% en la demanda nacional y un desplome del 25,3% en la extranjera, dentro de un contexto en el que otras ciudades del Levante y del interior sí muestran un comportamiento más dinámico.

La situación tampoco es favorable en el litoral regional, ya que la Costa Cálida registró entre enero y abril un RevPAR de 35,6 euros, con una bajada del 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior. La ocupación media se situó en el entorno del 50,3%, mientras la tarifa media diaria alcanzó los 70,8 euros.

Menos visitantes nacionales

Dentro de ese ámbito vacacional, Cartagena aparece como el principal destino murciano analizado por Exceltur. La ciudad portuaria cerró el cuatrimestre con un RevPAR de 39 euros, un 8,5% menos que en 2025. Su ocupación media fue del 51,6% y la tarifa media diaria, de 75,7 euros. El informe resume la evolución con una frase clara: Cartagena "se enfría al inicio de año", condicionada por una demanda nacional menos dinámica.

El contraste con otros destinos mediterráneos es notable. Mientras la Costa Cálida retrocede, Exceltur destaca crecimientos relevantes en zonas como la Costa de Valencia, con Gandía al alza, o la Costa Azahar, con avances en Benicàssim y Peñíscola. En cambio, Cartagena se alinea con los destinos que arrancan el año con menor pulso turístico.

Ranking de destinos vacacionales según RevPAR (en €) de hoteles. / Exceltur

No obstante, desde Exceltur apuntan que el estado de las reservas para los próximos meses, vinculado al impulso asociado a las rentas de seguridad frente al conflicto de Oriente Medio apunta a una dinamización de las ventas en estos destinos de la costa.

En el conjunto nacional, los destinos turísticos españoles alcanzaron entre enero y abril un RevPAR de 74,8 euros, un 4% más que en el mismo periodo de 2025. La mejora fue especialmente intensa en los destinos urbanos, con un avance del 5,9%, frente al crecimiento casi plano de los destinos vacacionales (+0,1%) que sufren "las consecuencias del mal tiempo y la ralentización de la demanda extranjera", por la caída de mercados europeos clave (Alemania -1,2% e Italia -0,3%).

La consejera Carmen Conesa, con representantes de los municipios, empresas y servicios en la jornada sobre el nuevo SICTED. / CARM

El turismo del futuro llega de la mano de SICTED

El nuevo modelo SICTED, que estrena la denominación de 'Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en el Ecosistema del Destino', se presentó este miércoles en Murcia para darlo a conocer a los representantes de municipios, empresas y servicios adheridos, en una jornada que abrió la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa.

El nuevo SICTED, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), representa una evolución del modelo que ha funcionado durante las últimas dos décadas. "El sistema incorpora una visión más amplia e integradora de la gestión turística de los destinos, alineada con los principios de sostenibilidad, inteligencia turística, gobernanza y mejora continua", destacó la consejera.

El nuevo sistema que apuesta por la inteligencia turística y la mejora continua de los destinos

La transformación del programa permite avanzar desde un modelo centrado principalmente en la calidad de los servicios hacia un ecosistema turístico basado en tres grandes ejes: sostenibilidad, inteligencia y calidad turística en destino.

Esta evolución responde, en palabras de Carmen Conesa, "a los nuevos desafíos que afrontan los destinos turísticos y permitirá disponer de herramientas más adaptadas a la realidad actual, facilitando la toma de decisiones basada en datos, la gestión eficiente de los recursos, la implicación de los agentes locales y la mejora de la experiencia del visitante".

La Región de Murcia "participa activamente en este proceso de transición y trabaja ya junto a SEGITTUR y los destinos adheridos para facilitar la implantación del nuevo modelo, garantizando que los municipios y empresas de la Región continúen situándose a la vanguardia de la calidad turística nacional", aseguró la consejera.