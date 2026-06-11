El sarcófago perdido del faraón que mandó construir la tercera pirámide de Giza podría estar bajo el mar entre Cartagena y Mazarrón

En el fondo del Mediterráneo, entre el Cabo de Palos y Mazarrón, reposa desde hace casi dos siglos uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de la historia de la humanidad: el sarcófago de basalto del faraón Micerinos, el mismo que mandó construir la tercera pirámide de Giza hace más de 4.500 años. No está en El Cairo, ni en el Museo Británico de Londres. Está aquí, en aguas de la Región de Murcia, esperando a que alguien vaya a buscarlo.

Un faraón de leyenda

Micerinos, conocido también por su nombre egipcio Menkaure, gobernó el Antiguo Egipto en torno al 2500 a.C. durante la IV Dinastía. De él sabemos poco: algunas inscripciones dispersas en canteras, referencias en tumbas de altos funcionarios de Giza y la mención de su nombre en la Fortaleza de Buhen, hoy sepultada bajo las aguas del lago Nasser.

"En esta época tan antigua de la historia de Egipto no había biografías", explica el egiptólogo Nacho Ares. Su legado más visible sigue siendo la más pequeña de las tres pirámides de Giza, con una base de 105 metros de lado y 65,5 metros de altura original, pero con un interior laberíntico de pasadizos y cámaras que la convierten en un monumento único.

Las pirámides de Guiza, en Egipto. / L. O.

El hallazgo que cambió la historia

El 29 de julio de 1837, el coronel británico Richard William Howard Vyse y su colaborador, el ingeniero John Shae Perring, penetraron en la pirámide de Micerinos. Empleando métodos poco ortodoxos (incluido el uso de pólvora para agrandar la entrada) llegaron hasta la cámara funeraria.

Allí, pegado a la esquina noroeste, encontraron un sarcófago de basalto rectangular de 2,43 metros de largo, decorado con una fastuosa fachada de palacio con puertas falsas talladas en la piedra negra. El interior estaba vacío, aunque en la cámara había también los restos de un ataúd de madera con una momia que las pruebas de carbono 14 datarían después en época medieval. Vyse, deslumbrado, decidió llevárselo a Londres.

El viaje maldito del Beatrice

Extraer el sarcófago fue una proeza titánica. Moverlo desde las entrañas de la pirámide hasta el barco que esperaba a orillas del Nilo costó un esfuerzo mayúsculo. Finalmente, a finales de septiembre de 1838, la pieza llegó al puerto de Alejandría y fue embarcada en la goleta británica Beatrice con destino a Londres.

El 13 de octubre de 1838, tras hacer escala en Malta, una tormenta brutal sacudió el navío frente a las costas de Cartagena y lo hundió para siempre en el Mediterráneo. La tripulación al completo llegó a nado a la orilla. El sarcófago, no. La aseguradora Lloyd's pagó 126 libras por la carga perdida (224 toneladas registradas) pero el valor real de lo que yacía en el fondo era, sencillamente, incalculable.

¿Está realmente en aguas de la Región de Murcia?

La única mención documental que sitúa el naufragio frente a Cartagena aparece en el propio libro de excavaciones de Vyse. Ni la prensa de la época, ni los registros de Lloyd's, ni la documentación de salida de Malta citan expresamente el nombre de la ciudad. "Hay algo turbio en el Beatrice que quizás nunca lleguemos a comprender", reconoce Nacho Ares.

Se barajan otras posibilidades: el golfo de León, el de Vizcaya, las costas de Portugal o las de Livorno. Sin embargo, la comunidad arqueológica internacional sigue apuntando a Cartagena como la hipótesis más sólida. El reputado arqueólogo Iván Negueruela, ex director del Museo Nacional de Arqueología Marítima, no tiene dudas: "El sarcófago está en algún lugar de la costa entre Cabo de Palos y Mazarrón. Si lo buscan, lo encuentran".

Plano de la estructura que tenía la goleta que portaba el sarcófago de Micerinos. / Nacho Ares

Casi 200 años de intentos fallidos

Lo malo es que buscarlo no es tarea fácil. Desde finales del siglo XIX, cuando una sociedad inglesa solicitó permiso al Gobierno español sin éxito, los intentos se han sucedido como una letanía de fracasos burocráticos y diplomáticos: 1932, 1985, 1996, 1997, 2008… En 1999, el Centro Nacional de Investigaciones Subacuáticas halló durante unas prospecciones varios platos de loza blanca con la silueta de un barco y el nombre Beatrice grabado, lo que muchos interpretaron como la vajilla del pecio. Pese a ello, el expediente quedó paralizado.

El último intento serio lo protagonizó el egyptólogo Zahi Hawass, que en 2020 se reunió en Madrid con la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo para plantear un proyecto hispano-egipcio. Llegó la pandemia y con ella, el silencio. "Incluso con los sistemas de teledetección actuales sería cuestión de tres, cuatro o cinco semanas", insiste Negueruela. "Pero hay que estar preparados para el fracaso", advierte el arqueólogo subacuático Daniel Alonso.

¿Y de quién sería el tesoro?

Si alguien lo encontrase, la batalla legal prometería ser épica. Por ley española, el sarcófago pertenecería a España al hallarse en aguas jurisdiccionales. Pero Egipto lo reclama como patrimonio propio y Reino Unido podría alegar derechos sobre el navío. Nacho Ares recuerda que la propia Carmen Calvo le sugirió una solución salomónica: "Lo lógico sería que se organizara una exposición temporal en España durante un tiempo y luego se devolviera a Egipto".

La maldición de Micerinos

Vyse, el hombre que abrió la cámara del faraón, murió pocos años después. El sarcófago lleva 187 años en el fondo del mar. Y cada vez que alguien intenta rescatarlo, algo lo impide. Quizás la maldición de los faraones no sea solo una leyenda. Quizás Micerinos, el gran olvidado de Giza, sigue custodiando sus secretos desde las profundidades del Mediterráneo murciano.