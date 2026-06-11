López Miras apuesta por la "prioridad regional" frente a la "prioridad nacional" de Vox

"Prioridad nacional ya", clamó Vox este jueves en la Asamblea Regional de Murcia. El portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Cámara, Rubén Martínez Alpañez, preguntó a Fernando López Miras sobre la aplicación de este principio para garantizar que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas públicas y vivienda en la Comunidad. "Quien quiera acceder a ayuda tiene que estar cotizando o haber cotizado un tiempo adecuado. Así de simple", explicó.

El presidente del Ejecutivo se mostró sorprendido de la poca conexión entre la exigencia de Vox y el discurso del papa León XIV en España, que coincide este jueves en Canarias, punto crítico de llegada de embarcaciones con migrantes. "Hay que dar a todo el que lo necesita, pero...", afirmó, poniendo el acento en el 'pero'.

López Miras argumentó que el primer paso para establecer criterios en el acceso a la vivienda es que haya viviendas, por lo que invitó a Martínez Alpañez a acordar de una vez la Ley de Vivienda Asequible.

Quien quiera acceder a ayudas tiene que estar cotizando o haber cotizado un tiempo adecuado Rubén Martínez Alpañez — Diputado Vox Asamblea

Además, se mostró partidario de que "si viene alguien que puede aportar y no quiere aportar voluntariamente", que "pudiendo trabajar, no quiere trabajar" o que "viene a beneficiarse de nuestro Estado de bienestar", no tenga acceso a nuestro sistema público.

Hablando de empresas, López Miras se mostró partidario de la "prioridad regional". "La Región de Murcia va por delante de cualquier otro territorio", señaló, explicando que prefiere "que una empresa que tenga toda su plantilla" en esta comunidad la que acceda a contratos públicos antes que "una empresa de Cataluña, por ejemplo, que tenga sus trabajadores en Cataluña".

Durante su intervención, Rubén Martínez Alpañez recriminó a López Miras que desde que él es presidente, "el precio por metro cuadrado de vivienda se ha duplicado", "uno de cada tres habitantes de la Región es pobre y tenemos más trabajadores pobres que nunca, pasando de 4.000 a 125.000 las personas que tienen que acudir a prestaciones sociales para poder malvivir".

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López Miras acusó al portavoz de Vox de practicar la "demagogia" y le insistió en que den "prioridad para la Ley de Vivienda Asequible". Incluso, le hizo un "espóiler": "Si mantienen todo aquello que hemos hablado en las reuniones que hemos mantenido, habrá Ley de Vivienda Asequible".