Nueva Cocina Mediterránea, Premio Empresa Familiar: "El espíritu familiar se traduce en el trato cercano con los clientes, siempre ofreciéndoles los mejores productos"

Luis Miguel García de Andrés, director general de Nueva Cocina Mediterránea, recibió el Premio Empresa Familiar de manos de Carlos Moral, socio-abogado de Auren.

García de Andrés afirmó que "desde Nueva Cocina Mediterránea no perdemos el espíritu de empresa familiar pese a tener en plantilla más de 700 profesionales".

Gastronomía tradicional servida desde la Región a escala industrial

En una época en la que la industria alimentaria afronta el desafío de combinar volumen, eficiencia y calidad, pocas compañías pueden presumir de haber crecido sin renunciar a los valores que marcaron sus inicios. Desde la Región de Murcia, Nueva Cocina Mediterránea ha construido durante más de dos décadas un modelo empresarial basado en una idea sencilla: llevar la cocina tradicional mediterránea a gran escala sin perder el sabor, la cercanía ni el cuidado que caracterizan a las recetas de siempre. Esa trayectoria es la que ha sido reconocida con el Premio Empresa Familiar en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizados por la entidad bancaria y Prensa Ibérica.

El galardón pone en valor la evolución de una compañía que comenzó su actividad en 2002 y que, con el paso de los años, ha ampliado su alcance hasta convertirse en proveedor de grandes superficies y del canal hostelero en distintos mercados europeos. Un crecimiento sostenido que, según defiende la propia empresa, se ha apoyado en mantener intacta la esencia de su propuesta: elaborar platos inspirados en la dieta mediterránea con vocación de calidad, seguridad alimentaria y servicio.

Amplio catálogo de productos

Desde sus instalaciones en la Región de Murcia, Nueva Cocina Mediterránea desarrolla soluciones gastronómicas de quinta gama destinadas tanto a la gran distribución como al canal Horeca. Su actividad gira en torno a un amplio catálogo de productos que incluye platos preparados, guisos tradicionales, recetas típicas murcianas, aperitivos, pizzas, postres y una de las elaboraciones que más notoriedad le ha otorgado en los últimos años: la ensaladilla rusa.

La compañía destaca que es actualmente el mayor productor de ensaladilla rusa de España, con una producción diaria de 60 toneladas y una capacidad que puede alcanzar las 80 toneladas al día. Una magnitud que refleja el peso industrial alcanzado por la empresa y que, al mismo tiempo, ilustra uno de los principios que han guiado su desarrollo: demostrar que la producción a gran escala puede convivir con recetas elaboradas bajo parámetros de sabor y tradición.

La compañía cuenta con un laboratorio propio de I+D+i. / L. O.

Esa combinación entre capacidad productiva y enfoque artesanal constituye uno de los rasgos más distintivos de la empresa. Para sostener su actividad dispone de una infraestructura integrada por cinco plantas de producción especializadas y un laboratorio propio de I+D+i. Esta estructura le permite controlar el conjunto del proceso productivo, garantizar la continuidad del suministro y responder a las exigencias de volumen que requieren los clientes de la gran distribución y la hostelería.

En esa línea de crecimiento, la reciente incorporación de Caterline, empresa madrileña especializada en ensaladas, bocadillos y sándwiches, ha supuesto un nuevo impulso para la compañía. Esta operación ha permitido a Nueva Cocina Mediterránea ampliar su surtido de productos, reforzar su capacidad productiva y consolidar su posición como socio estratégico de Mercadona, ofreciendo una propuesta más amplia y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado.

La innovación ocupa también un papel relevante dentro de la estrategia empresarial. La compañía afirma que su objetivo es convertirse en un referente europeo en innovación alimentaria, desarrollando nuevas soluciones gastronómicas sin renunciar a los principios que identifican a la cocina mediterránea. Una filosofía que se refleja tanto en la creación de productos adaptados a las necesidades del mercado como en el desarrollo de propuestas específicas para empresas, eventos o servicios colectivos de alimentación.

Entre las líneas de negocio impulsadas por Nueva Cocina Mediterránea figura The Vital Cooking, una marca orientada a ofrecer menús saludables para empresas. La iniciativa responde a la apuesta de la compañía por trasladar los principios de la dieta mediterránea a nuevos formatos de consumo, incorporando ingredientes frescos y propuestas adaptadas a las demandas actuales de alimentación.

Junto a la innovación, la calidad alimentaria constituye otro de los pilares sobre los que se sustenta la actividad de la empresa. Nueva Cocina Mediterránea trabaja bajo estándares internacionales de seguridad alimentaria y controles sanitarios destinados a garantizar la trazabilidad de sus productos. Según la compañía, la seguridad no es un elemento complementario, sino una parte esencial de su modelo de gestión, especialmente en un contexto en el que la confianza del consumidor resulta determinante.

La innovación ocupa un papel relevante dentro de su estrategia empresarial. / L. O.

Reconocimientos

El reconocimiento recibido en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell se suma a otros galardones obtenidos recientemente por la firma. Entre ellos figura el Premio Agro 2025 al Producto del Año por su ensaladilla rusa, así como el reconocimiento Cepyme 500 a su trayectoria y crecimiento empresarial. También ha sido distinguida por su compromiso social, laboral y sus políticas de igualdad con el Premio Nacional El Suplemento 2025 en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

Precisamente la dimensión social constituye otro de los aspectos que forman parte de la identidad de la empresa. A través de su Servicio de Comida a Domicilio, Nueva Cocina Mediterránea colabora con distintos ayuntamientos para llevar alimentación a personas que encuentran dificultades para cocinar por sí mismas. Se trata de una iniciativa que busca ofrecer apoyo y asistencia a través de uno de los ámbitos de especialización de la compañía: la elaboración y distribución de alimentos preparados.

La vinculación con el territorio también aparece reflejada en buena parte de su catálogo. Entre sus productos figuran algunas de las recetas más representativas de la gastronomía regional, como el zarangollo, el pastel de carne, la morcilla de verano o el paparajote. Elaboraciones que permiten trasladar la identidad culinaria murciana a otros mercados y que evidencian el arraigo de una empresa que ha desarrollado su actividad manteniendo una estrecha relación con la tradición gastronómica de la Región.

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Más de veinte años después de sus primeros pasos, Nueva Cocina Mediterránea se presenta como una compañía capaz de combinar crecimiento industrial, innovación, calidad alimentaria y compromiso social. Un recorrido empresarial que ahora encuentra un nuevo reconocimiento con el Premio Empresa Familiar, una distinción que subraya la solidez de un proyecto construido desde Murcia y que ha logrado ampliar horizontes sin perder de vista los ingredientes que marcaron su origen.