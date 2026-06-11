Mercamurcia se llena de placas solares para blindar su factura eléctrica durante los próximos dos años

Mercamurcia ha comenzado a abastecerse con electricidad de origen 100% solar con la instalación de miles de placas solares a través de un contrato a precio fijo para los próximos dos años. Imagina Energía, la primera compañía 100% solar del mercado energético español, suministra desde el pasado mes de marzo energía solar al mayor mercado mayorista de alimentos y el centro de distribución logística más importante del sureste de España.

La energética resultó adjudicataria del contrato eléctrico del recinto, cerrado a precio fijo para los próximos dos años, con un consumo anual estimado de 3 GWh y un importe de 341.088 euros anuales.

El acuerdo responde a una necesidad cada vez más habitual entre empresas e instituciones con una demanda eléctrica elevada: reducir la exposición a las oscilaciones del mercado eléctrico y avanzar en el uso de fuentes renovables. Para Imagina Energía, Mercamurcia representa un caso especialmente relevante por su peso en la distribución alimentaria del sureste peninsular y por las exigencias de un centro que mantiene una actividad constante.

Con más de 300.000 metros cuadrados y más de 160 empresas instaladas, el recinto requiere electricidad de forma continua para sostener sus mercados mayoristas, zonas logísticas, accesos, alumbrado y servicios compartidos. El precio fijo facilita la planificación presupuestaria; el origen solar permite vincular ese consumo a una fuente limpia y trazable.

"El suministro eléctrico se ha convertido en una decisión estratégica para muchas empresas. No se trata solo de contratar energía, sino de hacerlo con criterios de estabilidad, origen renovable y capacidad de planificación. En Imagina Energía trabajamos para que la solar también sea una opción sencilla para compañías e instituciones con consumos relevantes, como Mercamurcia, que necesitan avanzar en sostenibilidad sin complicar su operativa", señala Daniel de Miguel, director general de Imagina Energía.

Una cadena alimentaria más 'limpia'

Mercamurcia forma parte de la Red de Mercas, el conjunto de unidades alimentarias mayoristas que contribuye al abastecimiento de productos frescos en España. En este caso, el valor del acuerdo reside especialmente en la dimensión operativa del propio recinto murciano.

El centro murciano cerró 2025 con más de 175 millones de kilos comercializados, frente a los 164,3 millones del año anterior; lo que supone un crecimiento superior al 6%. Durante el primer trimestre de 2026, además, la entidad ejecutó inversiones por encima de los 150.000 euros en mejoras de infraestructuras, eficiencia energética y modernización de sus instalaciones.

"Mercamurcia es una infraestructura que funciona todos los días y que da servicio a empresas vinculadas directamente con el abastecimiento alimentario. Para nosotros, la energía no es solo un coste: forma parte del funcionamiento del recinto. Contar con un suministro solar a precio fijo nos permite planificar con mayor seguridad, avanzar en eficiencia y seguir modernizando nuestras instalaciones con criterios de sostenibilidad", afirma Ricardo Rubio, director gerente de Mercamurcia.

La fotovoltaica gana terreno

La Región de Murcia produjo en 2025 el 41,4% de su electricidad con fuentes renovables, incluyendo autoconsumo, y sumó 522 nuevos MW de potencia solar fotovoltaica durante el año. Tras esa incorporación, la fotovoltaica representa ya el 41,2% de la potencia instalada regional, según Red Eléctrica.

La demanda eléctrica murciana creció por encima de la media nacional: un 4,2%, frente al 2,8% registrado en el conjunto de España. Si se tiene en cuenta el autoconsumo, el incremento regional se eleva al 6,4%, según Red Eléctrica.

Noticias relacionadas

En un mercado sujeto a oscilaciones, los acuerdos a precio fijo permiten trabajar con una referencia estable durante toda la vigencia pactada. En Mercamurcia, esa previsibilidad se suma al origen 100% solar de la electricidad; para Imagina Energía, refuerza su actividad con clientes empresariales e institucionales que quieren incorporar renovables sin alterar su funcionamiento diario.