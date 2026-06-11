El marisco en carretilla que ya arrasó en Lorca vuelve a liarla en Cartagena con paladas, barra libre y mucho espectáculo

Son habituales en estas tierras lugares donde se come bien y sitios donde se come mucho. Y luego está Mariscos a lo Bestia, un concepto que decidió que la cantidad, el espectáculo y el cachondeo no están reñidos con pasarlo en grande alrededor de una mesa.

La propuesta es tan sencilla como brutal: barra libre de marisco, carne y bebida en un formato de menú cerrado pensado para grupos que van a celebrar algo, o simplemente para los que no necesitan excusa para ponerse las botas.

Lo que más llama la atención de este local no es solo la comida, sino la forma en que llega. Nada de camareros con bandeja y modales de hotel de cinco estrellas. Aquí el marisco viaja por el salón en carretillas de obra y aterriza en la mesa a golpe de pala, habitualmente al ritmo de música festiva que pone el ambiente desde el primer momento. Es un espectáculo en sí mismo, y eso es exactamente lo que buscan quienes reservan mesa aquí.

Un banquete sin contemplaciones

El menú arranca con calma: ensaladas, tostas y embutidos de la Región (con sobrasada murciana bien presente) para ir abriendo el apetito antes de la tormenta. Porque la tormenta llega, y llega en forma de paladas interminables de marisco cocido: quisquillas, mejillones, gambas, almejas y cangrejos que se van sucediendo sin que nadie tenga que pedir más ni mirar el reloj. La premisa es sencilla: mientras quede hambre, sigue llegando.

Cuando el marisco da una tregua, la cosa no para. Llegan los huevos fritos con patatas y después la carne: chato murciano y rojo de primera cocinados a la piedra, para los que necesitan algo más sólido después de media carretilla de gambas. El cierre corre a cargo de helados variados, un café que se sirve de formas que merecen ser descubiertas en persona y barra libre de cerveza, vino y refrescos durante toda la comida. El precio es de 50 euros por adulto y 20 euros los niños, todo incluido.

El show que no para entre plato y plato

Pero quedarse solo con la comida sería no entender del todo qué es este sitio. Mariscos a lo Bestia no es un restaurante, es una experiencia diseñada para que nadie se aburra en ningún momento, y eso empieza incluso antes de sentarse a la mesa. El recinto abre con un espectáculo ecuestre como preludio de lo que viene después.

Una vez dentro, los camareros dejan de ser camareros para convertirse en animadores. La conga recorre el salón, los disfraces aparecen sin previo aviso y la energía no baja en ningún momento. Dependiendo del día, la jornada puede incluir hasta seis espectáculos diferentes que se intercalan con el servicio. El broche final lo pone 'La Dolorosa': el momento de pagar la cuenta, presentado con redoble de tambores y trompetas para que hasta el golpe al bolsillo tenga su punto de gracia.

Dónde está y cómo reservar

El local se encuentra en las instalaciones de La Cartuja, en la carretera de Roche - La Unión, km 1,5, y no es casualidad que esté reventando de gente cada fin de semana. El concepto no es nuevo en la Región: nació con gran éxito en La Peña de Lorca, donde este formato de gastroshow se consolidó antes de dar el salto a Cartagena como franquicia.

La demanda es la que es, y reservar con antelación no es un consejo amable sino una necesidad real si no se quiere llegar y darse la vuelta. El local dispone de teléfono propio y cuenta de Instagram para gestionar las reservas. Los fines de semana, las mesas no esperan a nadie.