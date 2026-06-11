La Ley que recorta el Parque Regional de Sierra Espuña será revisada por el Tribunal Constitucional

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2026, de 2 de marzo, que modifica los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. Así lo ha comunicado a Ecologistas en Acción, que el pasado 3 de mayo solicitó formalmente esta actuación al considerar que la norma es "injusta, arbitraria y contraria a la legislación básica estatal".

La respuesta del Defensor del Pueblo, fechada el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, confirma que la institución ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el artículo único de la ley aprobada por la Asamblea Regional de Murcia. Dicho artículo modifica la Ley 6/1995, de 21 de abril, para excluir del Parque Regional la zona recreativa y monumental de La Santa, la carretera RM502 y su zona de afectación.

En su escrito, el Defensor del Pueblo señala que la norma autonómica incumple preceptos de la legislación básica estatal y que ello puede implicar la inconstitucionalidad del artículo único de la Ley 1/2026 “de manera mediata o indirecta”, al vulnerar la competencia del Estado para dictar esa legislación básica. También sostiene que "no aprecia una interpretación alternativa que permita evitar la contradicción entre la ley autonómica y las leyes estatales citadas".

Ecologistas en Acción había basado su solicitud en el dictamen de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional. Según ese informe, la proposición de ley no cumplía los requisitos exigidos para modificar los límites de un espacio natural protegido y, en particular, para excluir terrenos del mismo.

La organización recuerda que, de acuerdo con ese dictamen, la exclusión directa de terrenos del Parque Regional "carece de estudio científico o justificación ambiental que la avale". Por ello, considera que la iniciativa "presenta un cierto grado de arbitrariedad y puede vulnerar el principio de no regresión ambiental reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional".

El informe jurídico también advertía de que la modificación no estaba justificada por cambios producidos en los terrenos por su evolución natural científicamente demostrada, tal y como exige el artículo 52 de la Ley 42/2007, de carácter básico estatal. Además, señalaba que las razones alegadas para la exclusión no respondían a criterios medioambientales, sino a la necesidad de eliminar obstáculos para la celebración de la Romería de La Santa de Totana, cuyo itinerario discurre parcialmente por el ámbito del Parque Regional.

Tras conocer la decisión del Defensor del Pueblo, Ecologistas en Acción advierte al Gobierno regional de que "debe abstenerse de autorizar la prueba automovilística mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional".

La organización también ha denunciado ante la Fiscalía, a la que comunicará el escrito del Defensor del Pueblo, a portavoces parlamentarios de PP y Vox por un presunto delito de prevaricación. Ecologistas sostiene que tramitaron de urgencia los cambios en el perímetro del espacio protegido pese a las advertencias de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional sobre su posible inconstitucionalidad.

La proposición de ley fue presentada en la Asamblea Regional de Murcia el 14 de febrero de 2025 por los grupos parlamentarios Popular y Vox. Fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara el 18 de febrero de ese año y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Un año después, el 13 de febrero de 2026, se solicitó su tramitación de urgencia. La Mesa de la Asamblea tomó conocimiento de esa solicitud el 16 de febrero y la Junta de Portavoces acordó el 18 de febrero tramitarla por el procedimiento de urgencia y mediante lectura única en Pleno.

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Ecologistas en Acción señala que los miembros de la Junta de Portavoces que, según la web de la Asamblea Regional, participaron en esa votación fueron, por el Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado Martínez, Víctor Martínez-Carrasco Guzmán y María Luisa Casajús Galvache; y, por el Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, María José Ruiz Díaz y Alberto Garre López.