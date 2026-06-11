Defensa férrea de López Miras a Ayala ante los ataques de la izquierda: "Por los colmillos se les ve la espuma"

"Por los colmillos se les ve la espuma", le dijo el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a la oposición de izquierdas, que le preguntó hasta en dos ocasiones por el nombramiento de Isabel Ayala como consejera de Salud, criticando que ascendiera a quien ostentaba el cargo de directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) cuando se produjo la ya conocida como trama de las prótesis en la que se defraudaron 7 millones de euros, según la UDEF.

López Miras criticó que PSOE y Podemos solo estén interesados en la "oportunidad política" que supone para ellos una caso de corrupción, afirmando que no les preocupa la salud de los pacientes que pudieran haberse visto afectados por una red que supuestamente implantó prótesis caducadas y utilizó material no homologado en cientos de cirugías para lucrarse.

El presidente López Miras, durante la sesión de control de este jueves. / Loyola Pérez de Villegas

"Que el Partido Socialista venga a darme lecciones de selección de personal no me parece muy apropiado", dijo, en clara referencia a los excargos de la dirección nacional del PSOE que están siendo investigados por corrupción. "Que el uno —Pedro Sánchez— no supiera lo que hacía su hermano, su mujer, su número dos y sus ministros, pero que la gerente del SMS tenga que saber lo que hacía un médico de 7.200...", añadió mientras respondía a la portavoz socialista, Carmina Fernández, quien le preguntó por qué nombró a quien estaba al frente del organismo donde, según la investigación policial, "fallaron durante años los controles sobre el material sanitario utilizado en pacientes".

"La doctora Ayala es una de las personas más capacitadas para poder ser consejera en la Región y en España", aseguró López Miras, subrayando que "no ha habido una responsable más implacable y que haya perseguido más el supuesto fraude" que ella. Destacó que a los seis meses de tomar posesión como gerente del SMS se detectaron las irregularidades con las prótesis. "Seguidamente, se dio instrucción a la Inspección de los centros y de los servicios sanitarios de que hicieran una investigación a fondo y de que hiciera una auditoría integral; y se apartó a los responsables", agregó el presidente.

Que el Partido Socialista venga a darme lecciones de selección de personal no me parece muy apropiado Fernando López Miras — Presidente regional

Además, incidió en que fue ella, como gerente, quien "puso en manos de la Fiscalía absolutamente todo". Asimismo, "se personó la Consejería como parte perjudicada del proceso" y "se ha aprobado el Registro Oficial de Implantes Quirúrgicos", añadió.

El jefe del Ejecutivo acusó a la oposición de mentir y afirmó que Ayala "va a seguir trabajando porque conoce todos los niveles asistenciales, porque conoce a los profesionales y porque está poniendo coto a las irregularidades".

PSOE exige responsabilidades políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseveró, que "en el Gobierno de López Miras, cuando fallan los controles no se depuran responsabilidades; se reparten ascensos".

En este sentido, lamentó la actitud de López Miras, que insiste en "esconderse reduciendo este escándalo a un presunto fraude económico, cuando lo más grave es que se ha puesto en peligro la salud y la vida de las personas de nuestra tierra por la falta de control y vigilancia de este Gobierno regional".

En el Gobierno de López Miras, cuando fallan los controles no se depuran responsabilidades, se reparten ascensos Carmina Fernández — Portavoz PSOE Asamblea

Para ella, más allá de las responsabilidades judiciales que determinen los tribunales, existe una responsabilidad política que el Gobierno regional no puede eludir: "Hablamos de quién mandaba, de quién tenía que vigilar, de quién tenía que garantizar que el sistema funcionaba".

Sin embargo, le recriminó haber elegido justo lo contrario: "Proteger políticamente a la responsable del SMS y confiar en que el ruido y el tiempo tape las preguntas".

"La mierda les llega por el cuello"

La primera en tomar la palabra en la sesión de control fue la portavoz de Podemos, María Marín, que atrajo la atención de toda la Cámara al afirmar que al Gobierno regional "la mierda les llega por el cuello y rebosa por las ventanas de San Esteban", sede del Ejecutivo murciano y donde, según ella, "hay que entrar a desinfectar".

Podemos remarcó que el fraude en el SMS es 16 veces superior a la comisión del rescate de Plus Ultra

Marín comparó la trama de las prótesis con la comisión del rescate de Plus Ultra "que ha puesto en la diana al expresidente Zapatero", la cual fue de 530.000 euros. Lo defraudado al SMS es 16 veces superior, remarcó. "Si Pedro Sánchez tiene que dimitir, entonces usted tiene que seguir el mismo camino. Tiene que salir hoy mismo de San Esteban y no volver nunca", espetó.

Marín se refirió a la recién nombrada consejera como "la señora X de la trama de las prótesis", y acusó a López Miras de intentar "taparlo todo" con su ascenso.

"Los únicos excrementos que ha habido hoy aquí han salido de su boca", le respondió Miras, señalando que la diferencia entre el caso que afecta a Zapatero y la trama murciana es que en el primero el dinero estafado "se lo llevaron políticos haciendo uso de ventajas políticas", mientras que en la Región se ha señalado a los responsables, entre los cuales "no hay ningún cargo público ni ningún político".